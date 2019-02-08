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 Чиновник Государственной экологической инспекции задержан на Херсонщине при получении 3 тыс. долл. взятки. ФОТО

Правоохранителями на взяточничестве разоблачен начальник отдела государственного экологического надзора (контроля) водных ресурсов и атмосферного воздуха государственной экологической инспекции в Херсонской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Чиновник Государственной экологической инспекции задержан на Херсонщине при получении 3 тыс. долл. взятки 01

Установлено, что за непривлечение гражданина П. к ответственности за нарушение требований природоохранного законодательства и непрепятствование дальнейшему осуществлению предпринимательской деятельности, чиновник требовал взятку в сумме 3 тыс. долларов.

7 февраля, после получения оговоренной суммы взятки, начальник отдела экологической инспекции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смотрите: Начальник управления Госэконадзора Житомирщины задержан за получение взятки 4 земельными участками, - СБУ. ФОТО

Чиновник Государственной экологической инспекции задержан на Херсонщине при получении 3 тыс. долл. взятки 02

Взяточнику планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от должности.

Также смотрите: Двое сотрудников Госэкоинспекции задержаны на Киевщине на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3110794
 
 
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Насколько мне известно в этой службе работают только взяточники.
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на крысьме: Активисту из Крыма Владимиру Балуху сегодня исполнилось 48 лет. В день его рождения "Крымская правозащитная группа" провела на Майдане в Киеве акцию "Свободу Балуху". Все желающие смогли написать письма узнику Кремля, которого посадили за украинский флаг и гражданскую позицию. Поддержать Владимира можно, написав электронное письмо на адрес правозащитников: info.crimeahrg@gmail.com . Тем временем в Крыму активисты пришли к матери Владимира, чтобы поздравить её с Днем рождения сына и поблагодарить за его воспитание. "Сколько же у Володи друзей, а через него - и у меня", - сказала Наталья Балух https://ru.krymr.com/a/news-activists-in-crimea-visited-mother-of-balukh/29758846.html В оккупированном Крыму задержали Мурада Саидова - "помощника представителя главы Чечни в Крыму". Вместе с ним были задержаны более 10-ти вооруженных до зубов понаехавших ублюдков, которые в момент задержания избивали предпринимателя, который отказывался отдать Саидову свой бизнес. Кадыров заявил, что "разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу", а изъятое у чеченцев оружие "имеет необходимые разрешительные документы". Избитый Ибрагим Алиев - один из представителей чеченской диаспоры, осевшей в селе Михайловка еще до оккупации, после чеченских войн. Как говорят местные жители, эти чеченцы никогда не находились под контролем влиятельных лиц из самой Чечни. Теперь, на пятом году оккупации Крыма россией, ситуация для них начала меняться. И это уже далеко не первый случай, когда понаехавшие чеченцы устраивают разборки в Крыму. Ватники, как вы там говорили? Зато без бандер? https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/zamestitelya-postpreda-kadyrova-zaderzhali-posle-draki-v-krymu "В Крыму боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-400 провели тренировку по развертыванию комплекса со снятием временных нормативов". До оккупации мы о таком и мечтать не могли. А вата думала, что будут бахатые турысты https://ru.krymr.com/a/news-krym-rossija-provedet-uchebnye-puski-raket-s-400/29758738.htmlЖизнь ватника - боль, а Крым стал зоной 404: "Кто-нибудь делал заказы на Алиэкспресс с Крыма? Пытаюсь заказать товар и оплатить с карты Генбанк. Мне пишет: извините, мы временно не можем провести ваш платёж". Ответы: "Жена пыталась, не получается, а вот на Джум получилось", "Китайские товарищи, как оказалось, нам совсем не товарищи. Ибо блокируют платёжные транзакции, выполненные с айпи адресов Крыма. Любой способ оплаты с крымского айпи, даже божественный Яндекс.Деньги, не работает. Выход для местных сетежителей простой: используйте не крымские айпишники. Я поставил VPN и хожу с румынским айпи. Румын китайцы любят. Плачу с Яндекс.Денег. Адрес доставки на всякий случай тоже левый стоит - Краснодар, а индекс - местный. Всё гарантированно работает. И старайтесь не покупать у одного продавца много товаров одним разом. Получите один трек на все товары, которые будут отправлены с разных складов, разными датами. Половину наша почта потеряет", "Главное, в адресе не писать Крым", "Оплачивать с мобильного счета и в адресе делать ошибки, только индекс правильный", "Все оплачиваю с РНКБ без проблем. Fe0dosia", "Я вчера заказывала. Просила сестру с материка зайти в мой аккаунт и оформить заказ. Я заказ оформляла на Краснодарский край, а индекс и улицу ставила фактическую (почта по индексу отправляет). Надеюсь, что придёт" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1093803844801306624

В россии на картах Google Крым будет отображаться "российским", а не украинским, заверили оккупанты и представитель компании, сидящей на двух стульях. Ватка комментирует: "Вот заживем теперь!", "А плей маркет?", "А он (плей маркет) работает только через VPN", "И в плеймаркете не забудьте обновы нам подключить!", "Крым будет обозначен как рф только для жителей рф. Почему об этом не написали ни слова?", "Ну вот, весь патриотический дух испортил", "Так надо полностью новость писать, а не частично", "Чтобы читатели не поняли, что эта мелочь ни капельки не связана с общемировым признанием Крыма российским", "Мне украинская реклама постоянно в играх прилетает", "App Store, блин, тоже не забыли бы! Не могу пользоваться. Бесит", "Интересно, а навигаторы станут показывать Крым адекватно?", "Будут ли они его вообще показывать?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1093855828426276864YouTube, принадлежащий компании Google, из-за уведомления Роскомнадзора требует от Крым.Реалии удалить контент о преследовании оккупантами крымчан https://ru.krymr.com/a/news-youtube-trebuet-udalit-kontent-krim-realii-iz-za-************-roskomnadzora/29759110.htmlОни хотели СССР - очереди, талоны: "Не смешно, на самом деле, действительно, люди очередь занимают сранья, и талонов хватает не всем", "Сам лично столкнулся с таким в МФЦ (сервисный центр) - люди очередь занимают с ночи, потому что утром талонов уже нет. Талоны на следующий день не дают. Результат - записался за 5 минут через Госуслуги на следующий день на удобное время", "Я в тот день, вернее в ночь на 21 число, прокараулила всю ночь, до 2-х просто не отходила от компа, все время проверяла, не появились ли талоны, а с двух до утра с планшета каждые 15 мин, полчаса, час, как получалось. Талоны появились ~ в 11:30, но я всё равно не смогла взять, мне открывался календарь с датой, я тыкалась туда, а мне оттуда: для текущей даты нет свободного времени записи. И никак невозможно было записаться, на все открытые даты в календаре появлялась такая надпись. В итоге записалась по телефону 41-71-00. Правда, не по моему району, но хотя бы так, и то хорошо, дела-то двигать надо" https://twitter.com/Kosstik8/status/1093630371193937924 Пособники оккупантов паспортом Украины интересуются: "Кто знает, человека, участвовавшего в русвесне, повяжут на границе?", "Нет, едь смело. На чьей стороне, кстати, участвовал? Главное, медали показывай тем, что нужно погранцам, а другим не показывай. П.С. Два года не был в Севастополе - как же настроения поменялись" https://twitter.com/Kosstik8/status/1093570707072737280Еще один ватник за безвизовым заграном собрался: "Работал на госслужбе, написал в ФМС заявление на отказ от укргражданства. А теперь вопрос: кто ездил на Украину после отказа? Так никуда эти заявления и не ушли?" https://twitter.com/Kosstik8/status/1093617268053995520Оккупанты продолжают опускать жителей Севастополя. Сначала для входа в храм на территории Херсонеса решили выпустить ограниченное количество "православных паспортов", а теперь будет и "религиозный фейс-контроль", но пока не ясно, как он будет работать. Севастопольские пропагандоны пишут: "Условия пропуска на территорию музея-заповедника «Херсонес Таврический» становятся всё более кафкианскими… На трех КПП прихожан будет встречать фейс-контроль: администраторы, прошедшие собеседование у благочинного, которые, прежде чем впустить, по-видимому, будут проверять вашу веру на прочность… Но поможет ли новая абсурдная система пропуска на территорию тем, кто помнит свободный Херсонес, еще не ставший охраняемой площадкой для идеологической борьбы?". Крымчане предложили свои варианты пропуска: "Ещё можно ввести биометрический контроль - поставить на входе e-икону со считывателем отпечатков губ", "А лучше принести в жертву одного ватника" https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/fejskontrol-hersonesa-proverit-posetitelej-hrama-na-religioznost/ . Вата на ватофоруме воет. Боятся, что скоро по всему городу будут стоять вертухаи и пулеметные вышки https://twitter.com/Kosstik8/status/1093879958219485184
P.S. Сегодня экспериментировал над своей психикой - клацал российские телеканалы. Думаю, что Минздрав должен предупреждать о вреде для здоровья от подобных действий. Так вот, по крымским каналам рассказывали о вставании с колен и огромных денежных потоках, которыми щедрая россия одаривает полуостров. По российским обсуждали волосы Трампа (парик у него или нет) и, естественно, Украину. Пересказывать всю ту мерзость сейчас не буду, а процитирую одного севастопольского бандеровца, который высказался о российском зомбоящике так: "До какого состояния они собираются задебилить население? Как аудитория российского телевизора самостоятельно дорогу в туалет находит?". Кстати, волосы на голове у Трампа оказались настоящими.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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А какие именно нормативы нарушил гражданин П.И чем этот гражданин занимается,какой дрянью отравляет всё,что не его!Можно поподробнее.Очень интерессно,до какого именно состояния можно загрязнять окружающую среду,за взятку в 3000$.Насколько сильно некоторые украинские бизнесмены и экологи не любят свою родную землю и природу.Наверное их дети там,где они гадят не гуляют и не купаются,а может и не живут в Украине вовсе.
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Порошенко на этих выборах пролетает по двум причинам : 1.Поднятие неадекватных тарифов 2.Неадекватное обогащение банды Порошенко .
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Ну что, ольгинские, и тут пукнуть про Порошенко умудрились? Вам надо пригожинские серебренники отрабатывать, даже если не по теме заметки... Ну-ну, смотрите не перетрудитесь, убогие!
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Я Украинец .Ответь на вопрос - как в условиях войны не посадили в тюрьму ни одного корупционера? Как ,каким образом в условиях войны чиновники жируют и наживаются ,а народ становится нищим?
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отсутствие наказаний это поощрение на преступление и ответственность за что мы нью -Гондурас лежит на барыге и его соевой банде.РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ.
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Вот интересно: что движет этими людьми? Каждый день в прессе сообщения об арестах взяточников. И всё равно хапают. Неужели механизм защиты у этих уродов не работает?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник Государственной экологической инспекции задержан на Херсонщине при получении 3 тыс. долл. взятки. ФОТО
 
 
 
 
 
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