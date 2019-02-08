 Чиновник Государственной экологической инспекции задержан на Херсонщине при получении 3 тыс. долл. взятки. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что за непривлечение гражданина П. к ответственности за нарушение требований природоохранного законодательства и непрепятствование дальнейшему осуществлению предпринимательской деятельности, чиновник требовал взятку в сумме 3 тыс. долларов.
7 февраля, после получения оговоренной суммы взятки, начальник отдела экологической инспекции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Взяточнику планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от должности.
В россии на картах Google Крым будет отображаться "российским", а не украинским, заверили оккупанты и представитель компании, сидящей на двух стульях. Ватка комментирует: "Вот заживем теперь!", "А плей маркет?", "А он (плей маркет) работает только через VPN", "И в плеймаркете не забудьте обновы нам подключить!", "Крым будет обозначен как рф только для жителей рф. Почему об этом не написали ни слова?", "Ну вот, весь патриотический дух испортил", "Так надо полностью новость писать, а не частично", "Чтобы читатели не поняли, что эта мелочь ни капельки не связана с общемировым признанием Крыма российским", "Мне украинская реклама постоянно в играх прилетает", "App Store, блин, тоже не забыли бы! Не могу пользоваться. Бесит", "Интересно, а навигаторы станут показывать Крым адекватно?", "Будут ли они его вообще показывать?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1093855828426276864YouTube, принадлежащий компании Google, из-за уведомления Роскомнадзора требует от Крым.Реалии удалить контент о преследовании оккупантами крымчан https://ru.krymr.com/a/news-youtube-trebuet-udalit-kontent-krim-realii-iz-za-************-roskomnadzora/29759110.htmlОни хотели СССР - очереди, талоны: "Не смешно, на самом деле, действительно, люди очередь занимают сранья, и талонов хватает не всем", "Сам лично столкнулся с таким в МФЦ (сервисный центр) - люди очередь занимают с ночи, потому что утром талонов уже нет. Талоны на следующий день не дают. Результат - записался за 5 минут через Госуслуги на следующий день на удобное время", "Я в тот день, вернее в ночь на 21 число, прокараулила всю ночь, до 2-х просто не отходила от компа, все время проверяла, не появились ли талоны, а с двух до утра с планшета каждые 15 мин, полчаса, час, как получалось. Талоны появились ~ в 11:30, но я всё равно не смогла взять, мне открывался календарь с датой, я тыкалась туда, а мне оттуда: для текущей даты нет свободного времени записи. И никак невозможно было записаться, на все открытые даты в календаре появлялась такая надпись. В итоге записалась по телефону 41-71-00. Правда, не по моему району, но хотя бы так, и то хорошо, дела-то двигать надо" https://twitter.com/Kosstik8/status/1093630371193937924 Пособники оккупантов паспортом Украины интересуются: "Кто знает, человека, участвовавшего в русвесне, повяжут на границе?", "Нет, едь смело. На чьей стороне, кстати, участвовал? Главное, медали показывай тем, что нужно погранцам, а другим не показывай. П.С. Два года не был в Севастополе - как же настроения поменялись" https://twitter.com/Kosstik8/status/1093570707072737280Еще один ватник за безвизовым заграном собрался: "Работал на госслужбе, написал в ФМС заявление на отказ от укргражданства. А теперь вопрос: кто ездил на Украину после отказа? Так никуда эти заявления и не ушли?" https://twitter.com/Kosstik8/status/1093617268053995520Оккупанты продолжают опускать жителей Севастополя. Сначала для входа в храм на территории Херсонеса решили выпустить ограниченное количество "православных паспортов", а теперь будет и "религиозный фейс-контроль", но пока не ясно, как он будет работать. Севастопольские пропагандоны пишут: "Условия пропуска на территорию музея-заповедника «Херсонес Таврический» становятся всё более кафкианскими… На трех КПП прихожан будет встречать фейс-контроль: администраторы, прошедшие собеседование у благочинного, которые, прежде чем впустить, по-видимому, будут проверять вашу веру на прочность… Но поможет ли новая абсурдная система пропуска на территорию тем, кто помнит свободный Херсонес, еще не ставший охраняемой площадкой для идеологической борьбы?". Крымчане предложили свои варианты пропуска: "Ещё можно ввести биометрический контроль - поставить на входе e-икону со считывателем отпечатков губ", "А лучше принести в жертву одного ватника" https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/fejskontrol-hersonesa-proverit-posetitelej-hrama-na-religioznost/ . Вата на ватофоруме воет. Боятся, что скоро по всему городу будут стоять вертухаи и пулеметные вышки https://twitter.com/Kosstik8/status/1093879958219485184
P.S. Сегодня экспериментировал над своей психикой - клацал российские телеканалы. Думаю, что Минздрав должен предупреждать о вреде для здоровья от подобных действий. Так вот, по крымским каналам рассказывали о вставании с колен и огромных денежных потоках, которыми щедрая россия одаривает полуостров. По российским обсуждали волосы Трампа (парик у него или нет) и, естественно, Украину. Пересказывать всю ту мерзость сейчас не буду, а процитирую одного севастопольского бандеровца, который высказался о российском зомбоящике так: "До какого состояния они собираются задебилить население? Как аудитория российского телевизора самостоятельно дорогу в туалет находит?". Кстати, волосы на голове у Трампа оказались настоящими.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1