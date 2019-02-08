 Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Кликин отметил: "Официальные наблюдатели из России - государства-агрессора - не имеют места в наблюдении за выборами в стране, которая является жертвой такой агрессии. Даже пытаться предположить, что это политически, морально и юридически неправильно. Полная остановка".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ включила в свой состав двух россиян наблюдателями на украинских выборах.
Украинская сторона решительно выступила против их присутствия.
Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать на территорию Украины наблюдателей от России на выборы президента.
7 февраля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 9524 , который запрещает наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.
Российский мафиози и друг Путина Александр Бабаков продолжает зарабатывать на украинцах
В июне Бабаков был включен в санкционный список США. Сам он связал это с «высокой оценкой своей работы». Бабаков - не рядовой сенатор, а целый спецпредставитель президента по взаимодействию с соотечественниками за рубежом.
Депутат Госдумы РФ зарабатывает на украинских облэнерго, - СМИ
Треть всех областных энергокомпаний страны находятся под контролем депутата Госдумы Российской Федерации бизнесмена Александра Бабакова. Об этом говорится в сюжете "Телеканала 24".
"Можно говорить об облэнерго, как о той сфере, где больше всего присутствует российский капитал. На сегодняшний день больше всего инвестиций - в газораспределительные компании. Известная группа Бабакова владеет одним из самых больших пакетов этих компаний", - отмечает эксперт по энергетике Сергей Дяченко.
ВВС уже вляпалась.
конкретно - доказательства в студию.
ах, нет доказательств!
ну, дык, рассказывай эти басни Лафонтена у себя в палате.
Иди к себе в палату и там эти басни Лафонтена рассказывай таким же интеллектуалам как и ты.
Адью.
ну, если ты считаешь картинку из журнала "Мурзилка" ссылкой и доказательством
Тебе уже сказали, брехать можешь в своей палате таким же как ты интеллектуалам.
Мокши навіть свою псячу мову не знають.
(?)
Или пускать граждан агрессора на свою территорию.... и даже без виз?
Ну транспортное сообщение еще.....и многое другое...
Золотые слова, нада выбить серебром на мраморе.
И ты плешивый педофил
Навеки тоже прощавай...
Ты всю РАБссию паБЕДил
А от розвідки Ізраїлю. Ніколи й нікому.
1) Історична розселеність майже в усіх куточках світу аж до містечок/сіл.
2) Єдина релігія, причому з принципом "око-за-око" чого нема у християн. Тобто: для них прийнятні всі методи. Звісно, що точно такий принцип у кацапні. Але ж відомо хто закладав там підвалини кацапо-розвідки, простіше кажучи 1-й, 2-ий, 3-ій "інтернаціонали".
-Саска, а ты откуда?
-я Мифка, радился на РАБссии в Ханты-Мансийске,а ты?
-а я монгол,радился в Булятии,Улан-Удэ слысал?*у нас халасо.АЛЕНЬей мноха мноха,со у кота Матлоскина Гуталилу,видел мультик пло сраное Простоквасина?
-та видел.нисета полная,дазе паутину соблать некому с потолка и тиливисола.
-Переслойку надо опять социнить и Голбацёва вильнуть
Всем пятничного настроения - новая порция жгучей, скрепоразъедающей и смертельно красивой сатиры о днищебуднях страны-агрессора:
Сатана - Герой Украины / 9 из 10 украинцев хотят Путина / облучатель и стул Путина | Вечер с Яниной Соколовой #12
...Что интересно, они со скабеевой ровесницы - обеим по 34 года.
Но Янинка такая красотка (и на вид совсем девчонка) 😍 😍 😍
А скаба - ...ой, мать-мать-мать...
Вы хотите чтобы Порох вам построил Украину за 5 лет?Вы оптимисты Израиль строит Израиль с дня его основания 14 мая 1949 года,и находится в состоянии Гибридной войны до сих пор