 Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Кликин отметил: "Официальные наблюдатели из России - государства-агрессора - не имеют места в наблюдении за выборами в стране, которая является жертвой такой агрессии. Даже пытаться предположить, что это политически, морально и юридически неправильно. Полная остановка".

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ включила в свой состав двух россиян наблюдателями на украинских выборах.

Украинская сторона решительно выступила против их присутствия.

Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать на территорию Украины наблюдателей от России на выборы президента.

7 февраля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 9524 , который запрещает наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.