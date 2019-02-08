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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что наблюдатели из России, как страны агрессора не имеют права пребывать на выборах президента Украины, как жервы агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Кликин отметил: "Официальные наблюдатели из России - государства-агрессора - не имеют места в наблюдении за выборами в стране, которая является жертвой такой агрессии. Даже пытаться предположить, что это политически, морально и юридически неправильно. Полная остановка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух россиян исключат из списка наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации, - БДИПЧ ОБСЕ

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ включила в свой состав двух россиян наблюдателями на украинских выборах. 

Украинская сторона решительно выступила против их присутствия.

Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать на территорию Украины наблюдателей от России на выборы президента.

7 февраля  Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 9524 , который запрещает наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3110792
 
   
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Но зато имеют право и долю в украинском бизнесе. Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин - Цензор.НЕТ 3178
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Все верно. Только Украина не жертва, а страна подвергнувшаяся агрессии параши. И страна, которая станет могильщиком Московии

Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин - Цензор.НЕТ 7692
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Но зато имеют право и долю в украинском бизнесе. Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин - Цензор.НЕТ 3178
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Антиукраинские патриоты за то, чтобы кацапы присутствовали на выборах президента Украины? Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин - Цензор.НЕТ 4541 Шото с вами не так.
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Можно ссылочку на такие мои слова? Спасибо.
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Если это было не к тому, что кацапам можно наблюдать за выборами в Украине, то к чему тогда?
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Что кацапы беспрепятственно занимаются бизнесом в Украине и власть это устраивает и ни слова там про агрессора.
Российский мафиози и друг Путина Александр Бабаков продолжает зарабатывать на украинцах

В июне Бабаков был включен в санкционный список США. Сам он связал это с «высокой оценкой своей работы». Бабаков - не рядовой сенатор, а целый спецпредставитель президента по взаимодействию с соотечественниками за рубежом.

Депутат Госдумы РФ зарабатывает на украинских облэнерго, - СМИ
Треть всех областных энергокомпаний страны находятся под контролем депутата Госдумы Российской Федерации бизнесмена Александра Бабакова. Об этом говорится в сюжете "Телеканала 24".
"Можно говорить об облэнерго, как о той сфере, где больше всего присутствует российский капитал. На сегодняшний день больше всего инвестиций - в газораспределительные компании. Известная группа Бабакова владеет одним из самых больших пакетов этих компаний", - отмечает эксперт по энергетике Сергей Дяченко.
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а, ну да, опять бла-бла-бла-бла. в сюжете телеканала.
ВВС уже вляпалась.
конкретно - доказательства в студию.
ах, нет доказательств!
ну, дык, рассказывай эти басни Лафонтена у себя в палате.
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Как-то по кацапски, не?)))) Только для вас

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малацца, еще ссылочку на журнал "Мурзилку" дай и дело сделано.
Иди к себе в палату и там эти басни Лафонтена рассказывай таким же интеллектуалам как и ты.

Адью.
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Не хами. Ты просил ссылку? Пожалуйста! Не готов воспринимать таблицы и тексты, не моя проблема. Не можешь без хамства, не лезь в диалоги. Все просто.
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я просил доказательства, а не ссылку.
ну, если ты считаешь картинку из журнала "Мурзилка" ссылкой и доказательством Спостерігачі з країни-агресора не мають права спостерігати за виборами в країні-жертві агресії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4242

Тебе уже сказали, брехать можешь в своей палате таким же как ты интеллектуалам.
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О какой палате вы все время талдычите? У вас там сквозняки, плохо кормят? Обратитесь к главврачу. Должен помочь. Разговор окончен. Я не врач. И ваше хамство оставьте себе.
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Для особо одаренных. О кацапах наблюдателях говорили, закон приняли, нахрен послаи их, ждем подписание гидрантом. О чем еще говорить. А сейчас получается как с Томос соя носится с этим запретом.
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Соям соврать как два пальца... У пеци научились.
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Зафільмуй як ти це робиш і виклади на Цензорі. А я тобі подарую 'enlarger' щоби ти не соромився.
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Как сказал Барыга: поставь свечку, попустит (чтобы такую галиматью калякать),соя.
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Барига це хто? Твій успішний сусід, якому ти заздриш? Заздри й надалі. Це нормальний стан лузера.
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Лопочет еще что-то. Интереснейший зкземпляр для науки.
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о, нищий и юродивый кацап приполз на миску щей похлебать заработать. Спостерігачі з країни-агресора не мають права спостерігати за виборами в країні-жертві агресії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9530
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И поэтому им и наблюдать не надо - скорей всего, все уже проплачено и договорено.
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договорняки в бизнесе сильнее законов и лапши на уши от Климкина для перисичного украинца Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин - Цензор.НЕТ 4932
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Чому не поставила лайк словам Клімкіна? Не подобається?
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Этих лайков до климкина было, чего повторяться. О честности выборах надо говорить при текущей барыжной власти, а не о том, что уже сделано правильно.
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До Клімкіна була Тюлька яка не сплатила моїм батькам ту тисячу.
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Изуитская логика у вас от Климкина к Юли. А мои родители получили, но я об зтом не говорю.
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Изуитская - це як?

Мокши навіть свою псячу мову не знають.
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Та набуя ті вибори взагалі!! Порошенко всіхній президент!!! Клімкін в кічу!!!
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а жертва агрессии должна допустим торговать с агрессором...?
Или пускать граждан агрессора на свою территорию.... и даже без виз?
Ну транспортное сообщение еще.....и многое другое...
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Так ты за то, чтобы разрешить кацапам быть наблюдателями?
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Не надо климину надувать щеки, закон приняли то. Пусть дальше гайки закручивает: и виз и поезда и нестратегические товары.
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Правильно, Климыч. Стойте на своём! Правда, сепарскую шваль из дыры к выборам допустили. Но то таке....
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усіх цих (див.картинку) з Московії ні в якому разі не пускати до нас в Україну !
Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин - Цензор.НЕТ 6450
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"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"
Золотые слова, нада выбить серебром на мраморе.
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Прощай Немытый мой СаРай
И ты плешивый педофил
Навеки тоже прощавай...
Ты всю РАБссию паБЕДил Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин - Цензор.НЕТ 1290
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Не везет Хмырям КГБэшного Мавзолея с Украиной Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин - Цензор.НЕТ 5760То Безвиз не тот,то ТОМОС по Скрепам звезданул так,что лишняя хромосома сдохла... Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин - Цензор.НЕТ 5760
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Но, тесть климкинда с медалькой на сиське "за взятие крыма" приспокойно наблюдает за зятем. Двояко.
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КацаПсины Шариковы зато поедут в Венесуэлу,братана маДУРу спасать на внеочередных выборах президента.там Нефть,там боливар по 23 миллиона за 1 доллар... Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин - Цензор.НЕТ 3492 Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин - Цензор.НЕТ 3492
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Все верно. Только Украина не жертва, а страна подвергнувшаяся агрессии параши. И страна, которая станет могильщиком Московии

Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин - Цензор.НЕТ 7692
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вопрос так сяк.Если бы контрразведка была уровня Израиля или Англии то пусть едут:кто то бы посмотрел что такое выборы а кто то бы пошел в обменный фонд потому что для карлика люди товар.Да и может быть пару тройку своих гнид выявили на контактах.На своей территории в такие игры играть можно
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Рівень Великої Британії можливо досягти за бажання.
А от розвідки Ізраїлю. Ніколи й нікому.
1) Історична розселеність майже в усіх куточках світу аж до містечок/сіл.
2) Єдина релігія, причому з принципом "око-за-око" чого нема у християн. Тобто: для них прийнятні всі методи. Звісно, що точно такий принцип у кацапні. Але ж відомо хто закладав там підвалини кацапо-розвідки, простіше кажучи 1-й, 2-ий, 3-ій "інтернаціонали".
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Два малыша по 4 годика беседуют в детсадике :
-Саска, а ты откуда?
-я Мифка, радился на РАБссии в Ханты-Мансийске,а ты?
-а я монгол,радился в Булятии,Улан-Удэ слысал?*у нас халасо.АЛЕНЬей мноха мноха,со у кота Матлоскина Гуталилу,видел мультик пло сраное Простоквасина?
-та видел.нисета полная,дазе паутину соблать некому с потолка и тиливисола.
-Переслойку надо опять социнить и Голбацёва вильнуть
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та ладно, все уже , победили - никто не будет наблюдать
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Украине ,к сожалению ещё далеко до Израиля и Англии , пусть лучше рашисты посидят за поребриком
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А годами наблюдать за гибридно-мирными (и такими же успешными) переговорами с другими "соучастниками агрессии" право имеют?
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Ave Satan! Над Преисподней теперь гордо реет Украинский флаг! Спостерігачі з країни-агресора не мають права спостерігати за виборами в країні-жертві агресії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5730
Всем пятничного настроения - новая порция жгучей, скрепоразъедающей и смертельно красивой сатиры о днищебуднях страны-агрессора:
Сатана - Герой Украины / 9 из 10 украинцев хотят Путина / облучатель и стул Путина | Вечер с Яниной Соколовой #12
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Янина Прелесть,троллит Хмырей Мавзолейных,аж Гай шумить...
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А свитшот "400 ударов салом" - просто бесценно
...Что интересно, они со скабеевой ровесницы - обеим по 34 года.
Но Янинка такая красотка (и на вид совсем девчонка) 😍 😍 😍
А скаба - ...ой, мать-мать-мать...

Спостерігачі з країни-агресора не мають права спостерігати за виборами в країні-жертві агресії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1006
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Фашисты чЛенинцы Джугашвили строили СССр дохлый почти 70 лет с 30 декабря 1922 года по 24 августа 1991 года,сдох смертью не Храбрых и никто его не защищал от Омериканский бомб и ракет... Инфаркт наступил мгновенно...
Вы хотите чтобы Порох вам построил Украину за 5 лет?Вы оптимисты Спостерігачі з країни-агресора не мають права спостерігати за виборами в країні-жертві агресії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1281Израиль строит Израиль с дня его основания 14 мая 1949 года,и находится в состоянии Гибридной войны до сих пор Спостерігачі з країни-агресора не мають права спостерігати за виборами в країні-жертві агресії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6986
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а вот наш гидрант с успехом ставит двигатели ЯМЗ Ярославского завода страны-агрессора на свои бронеавтомобили для нац.гвардии и ему насрать!
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Петя в жмурки играет с ****** или с Украиной? 😏
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Порошенко не отвечает за экономику Украины, и по статусу и по Конституции это исключительное право кабинета министров и Верховной рады.
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Ні за економіку, ні за холодну, ні за гарячу воду, ні за що не хоче відповідати. А після виборів прийдеться.
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В Україні московський орк повинен бути або в труні, або на каторзі.
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По Решению Стокгольмского Арбитража Украина ОБЯЗАНА в год купить 5 миллиардов кубов газа у огрессора.решение Международного Суда обязательно для любой страны Мира. Спостерігачі з країни-агресора не мають права спостерігати за виборами в країні-жертві агресії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4351Зрада.А должна была покупать 52 миллиарда в год по Юлиной цене 450 долларов за 1 килограмм..... Спостерігачі з країни-агресора не мають права спостерігати за виборами в країні-жертві агресії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4351Зрада
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Рекомендую. "Джин Бин". По 450 долларов.За литр.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин
 
 
 
 
 
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