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 Политика Украины, За рубежом
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 Бельгия готова поддержать санкции против граждан РФ, причастных к агрессии в Керченском проливе, - Арьев

Бельгия намерена поддержать санкции против российских граждан, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе и захвату экипажа, сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

"Встреча делегации ПАСЕ с министром иностранных дел Бельгии продолжалась полтора часа. Интересный и откровенный разговор, из которого мы узнали, что Бельгия поддержит санкции против российских граждан, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе и захвата экипажа", - написал он.

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При этом по его словам, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс считает, что Украине не стоит строить стену с РФ. "Я заметил, что мы строим стену, а военную фортификацию, и строить или нет, и что именно, зависит только от того, в какой ситуации находится та или иная страна. Наша другого выхода не имеет", - сообщил нардеп.

По словам В.Арьева, бельгийской министр также сказал, что "готов прислушиваться к позиции Украины в Совете Европы относительно российского вопроса и согласился, что Россия должна сделать существенные шаги по деоккупации Крыма и выполнению Минских соглашений для того, чтобы ее делегация вернулась в ПАСЕ без санкций".

"На следующей неделе запланирована встреча делегации с бывшим премьер-министром Литвы, депутатом литовского Сейма, большим другом Украины Андрюсом Кубилюсом", - также написал Арьев. 

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3110790
 
   
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Всех причастных нужно вздернуть на виселице после падения режима. Записать поименно. Учить в школах. При попытки покинуть вурдолакию, схватить при пересечении границы.
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Главное,чтобы когда ржать будут у них недержание мочи и кала обострилось.Для них это привычное состояние,ржать переодически выныривая из общественных и своих испражнений.Подозреваю,что они таким способом откашливаются от того,что попало им внутрь.А все думают,что им смешно...Во всяком случае,по рашка ТВ закадравый голос,подобные звуки прокомментировал бы,как,вот как нам смешно из-за ваших санкций... Ха-ха-ха-ха 😁😀😆😅😂🤣
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кому від того стане зле що капітан Вася Пупкін з корабля "ізумруд" не поїде до ЕС, санкції потрібні секторальні для економіки рф.
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Европа показала ,что она слабая ,зажравшаяся ,корумпированая .
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Бельгия в низком старте, но еще не бежит как и все остальные .....
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У них три официальных языка и много других моментов,которые им не понятны в нашей стране.Но и они раскачаются.Всему своё время.
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Бельгия готова поддержать санкции против граждан РФ, причастных к агрессии в Керченском проливе, - Арьев

..............
капітан, старпом та механік кацапського корита? Дякуємо.
Вони самі по собі плавали та таранили українське судно? Як корсари під піратським флагом? Нема в них ні вищого кервіництва, ні державної належності?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБельгия готова поддержать санкции против граждан РФ, причастных к агрессии в Керченском проливе, - Арьев
 
 
 
 
 
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