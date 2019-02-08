 Налоговиками на Закарпатье изъято 18 тыс. пачек контрабандных сигарет

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Акциз-2019" и "Рубеж" на таможенном посту "Тиса" в зоне таможенного контроля в направлении "Выезд из Украины" проведен углубленный обзор грузового автомобиля Scania под управлением гражданина Украины, который согласно товаросопроводительных документов осуществлял перевозку груза "кожаный полуфабрикат из кожи крупного рогатого скота".
По результатам проведенного осмотра указанного транспортного средства изъято более 18 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины, скрытых от таможенного контроля и автомобиль, общей ориентировочной стоимостью 1,3 млн грн.
По данному факту в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, которое квалифицируется по ч.1 ст. 204 УК Украины.
Проводятся следственные действия.
работа для налоговиков, которые они в упор не видят, где не платят налоги, но это не важно