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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Закарпатье (1525) налоговая милиция (1528) сигареты (581) ГФС (3089)

 Налоговиками на Закарпатье изъято 18 тыс. пачек контрабандных сигарет

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупной партии контрафактных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговиками на Закарпатье изъято 18 тыс. пачек контрабандных сигарет 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019" и "Рубеж" на таможенном посту "Тиса" в зоне таможенного контроля в направлении "Выезд из Украины" проведен углубленный обзор грузового автомобиля Scania под управлением гражданина Украины, который согласно товаросопроводительных документов осуществлял перевозку груза "кожаный полуфабрикат из кожи крупного рогатого скота".

Налоговиками на Закарпатье изъято 18 тыс. пачек контрабандных сигарет 02

Смотрите: На Закарпатье налоговики изъяли 21 тыс. пачек контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТО

Налоговиками на Закарпатье изъято 18 тыс. пачек контрабандных сигарет 03

По результатам проведенного осмотра указанного транспортного средства изъято более 18 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины, скрытых от таможенного контроля и автомобиль, общей ориентировочной стоимостью 1,3 млн грн.

Налоговиками на Закарпатье изъято 18 тыс. пачек контрабандных сигарет 04

Смотрите: Два микроавтобуса с контрабандными сигаретами задержали пограничники в ПП "Тиса". ВИДЕО

Налоговиками на Закарпатье изъято 18 тыс. пачек контрабандных сигарет 05

По данному факту в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, которое квалифицируется по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Проводятся следственные действия.

Смотрите: Крупная партия фальсифицированных сигарет, предназначенная для незаконного перемещения в Румынию, изъята в Черновицкой области. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3110786
 
 
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"MARBLE" Налоговиками на Закарпатье изъято 18 тыс. пачек контрабандных сигарет - Цензор.НЕТ 8858! Соотношение цены\качество не в пользу многих украинских сигарет. Про "Киiв" и "Рull" и разговора нет Налоговиками на Закарпатье изъято 18 тыс. пачек контрабандных сигарет - Цензор.НЕТ 4443
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18 тыс. пачек - это сила для новости на всю Украину

работа для налоговиков, которые они в упор не видят, где не платят налоги, но это не важноНалоговиками на Закарпатье изъято 18 тыс. пачек контрабандных сигарет - Цензор.НЕТ 4602
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Бухают да курят налоговики. Где ж они, бедолахи, хавчик берут?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговиками на Закарпатье изъято 18 тыс. пачек контрабандных сигарет
 
 
 
 
 
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