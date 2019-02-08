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 С начала предвыборной кампании в Киеве зарегистрировано 71 обращения о правонарушении, полиция расследует 3 уголовных производства

Только за последние сутки в столице составили 3 админпротокола о нарушении правил предвыборной агитации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

В Святошинском и Соломенском районе участковые обнаружили мужчин, раздававших листовки без сведений об учреждении, которое эти материалы напечатало.

А в Оболонском районе столицы мужчина расклеивал листовки в неустановленном месте.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков

Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа в сумме от 10 до 30 необлагаемых минимумов дохода (от 170 до 510 гривен).

В соответствии со статьей 59 Закона "О выборах Президента", печатные материалы должны содержать информацию об учреждении, изготовившем материал, об использованном при этом оборудовании, тираже, заказчике и ответственном за выпуск материала.

Также на Цензор.НЕТ: Тимошенко, Гриценко, Садовый, Бондарь и А.Шевченко подписали меморандум "О честных выборах"

Источник: https://censor.net.ua/n3110784
 
 
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а як це ЦВК заєреструвало квндидатом в президенти Насірова в англійським громадянством..
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Какие нарушения , какая полиция???? С плинтусным уровнем о каких выборах может идти речь ?????
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"С начала предвыборной кампании в Киеве зарегистрировано 71 обращения о правонарушении, полиция расследует 3 уголовных производства" - а в это время, под шумок выборов, делая из себя патриота и борца за справедливость, Авакорюкзак наезжает на: "Оце я була розумна, а тепер стала дурна", - против судебного эксперта с 40-летним стажем Бугровой возбудили уголовное дело за "неправильную" экспертизу "рюкзаков Авакова".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала предвыборной кампании в Киеве зарегистрировано 71 обращения о правонарушении, полиция расследует 3 уголовных производства
 
 
 
 
 
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