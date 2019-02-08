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 С начала предвыборной кампании в Киеве зарегистрировано 71 обращение о правонарушении, полиция расследует 3 уголовных производства

Только за последние сутки в столице составили 3 админпротокола о нарушении правил предвыборной агитации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

В Святошинском и Соломенском районе участковые обнаружили мужчин, раздававших листовки без сведений об учреждении, которое эти материалы напечатало.

А в Оболонском районе столицы мужчина расклеивал листовки в неустановленном месте.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков

Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа в сумме от 10 до 30 необлагаемых минимумов дохода (от 170 до 510 гривен).

В соответствии со статьей 59 Закона "О выборах Президента", печатные материалы должны содержать информацию об учреждении, изготовившем материал, об использованном при этом оборудовании, тираже, заказчике и ответственном за выпуск материала.

Также на Цензор.НЕТ: Тимошенко, Гриценко, Садовый, Бондарь и А.Шевченко подписали меморандум "О честных выборах"

Источник: https://censor.net.ua/n3110784
 
 
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а як це ЦВК заєреструвало квндидатом в президенти Насірова в англійським громадянством..
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Що ви хотіли від цвк, над якою адміністрація президента смотрящими ОБОХ підрахуїв поставила, типа "радники"...
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Какие нарушения , какая полиция???? С плинтусным уровнем о каких выборах может идти речь ?????
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"С начала предвыборной кампании в Киеве зарегистрировано 71 обращения о правонарушении, полиция расследует 3 уголовных производства" - а в это время, под шумок выборов, делая из себя патриота и борца за справедливость, Авакорюкзак наезжает на: "Оце я була розумна, а тепер стала дурна", - против судебного эксперта с 40-летним стажем Бугровой возбудили уголовное дело за "неправильную" экспертизу "рюкзаков Авакова".
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было дело.....
А ботаников - "провокаторов" с Майдана, которые начали что то подозревать, украинское общество пинками гнало в АТО...
Почему не на фронте скотина...?
С начала предвыборной кампании в Киеве зарегистрировано 71 обращения о правонарушении, полиция расследует 3 уголовных производства - Цензор.НЕТ 4925
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Во Львове Зеленского встретили с плакатами,"Ми воювали - ти смiявся та глузував" СИЛЬНО СКАЗАНО,ведь война идёт уже 5 лет,кому то забава,а кому то смерть
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По тому в ЕС некоторые думают что в Украине Гражданская вона между украинцами и русскими,а не россиянами,если в Президенты идут смешные Від початку передвиборчої кампанії в Києві зареєстровано 71 звернення про правопорушення, поліція розслідує 3 кримінальні провадження - Цензор.НЕТ 8617
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У мене особисто іноді складається враження, що совкову мусарню час оминув, як і інтелектуальні можливості... Ця мусорська фразобудова.... " чоловік розклеював листівки в невстановленому місці..." Ну совок совком, репаний...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала предвыборной кампании в Киеве зарегистрировано 71 обращение о правонарушении, полиция расследует 3 уголовных производства
 
 
 
 
 
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