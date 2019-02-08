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 Один украинский воин погиб с начала суток 8 февраля. Враг 8 раз нарушал перемирие, - штаб ООС

В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск восемь раз, в том числе один раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники дважды обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия позиции наших защитников вблизи города Авдеевка, а также зафиксирована работа вражеского снайпера; вблизи поселка Водяное - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники дважды обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское и из гранатометов вблизи населенного пункта Зайцево.

Также позиции наших войск были обстреляны в районе хутора Вильный из минометов калибра 120 мм. и стрелкового оружия.

Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных погиб и двое получили ранения.

Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг бил из 120- и 82-мм минометов по позициям ОС в районе Троицкого, уничтожен один террорист. За сутки - 6 обстрелов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3110778
 
 
 Топ комментарии
 
один военнослужащий Объединенных погиб
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Вечная и светлая память........Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.

и двое получили ранения
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Выздоровления........
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Царство Небесне і вічний спокій загиблому воїну. І нехай рідна земля буде йому пухом.
Пораненим воїнам швидкого одужання.

Слава Україні.
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Кто то гибнет за страну, кто то на Мальдивах отдыхает. Не ту страну назвали Гондурас.
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один военнослужащий Объединенных погиб
-------------------------------------------
Вечная и светлая память........Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.

и двое получили ранения
-------------------------------------------
Выздоровления........
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на тій ділянці треба градами перепахати вглиб кілометрів на десять
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Царство Небесне і вічний спокій загиблому воїну. І нехай рідна земля буде йому пухом.
Пораненим воїнам швидкого одужання.

Слава Україні.
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На каждый выстрел со стороны врага должно вся вражеская территория сравниваться с землей нашей артиллерией. Вместо етого гавнокомандующий играет в перемирие и торговлю с врагом и грабит украинцев.
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ти послухай про мирний план юлі чи зеленського, яка там артилерія.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин погиб с начала суток 8 февраля. Враг 8 раз нарушал перемирие, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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