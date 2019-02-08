 Один украинский воин погиб с начала суток 8 февраля. Враг 8 раз нарушал перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники дважды обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия позиции наших защитников вблизи города Авдеевка, а также зафиксирована работа вражеского снайпера; вблизи поселка Водяное - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Павлополь.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники дважды обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское и из гранатометов вблизи населенного пункта Зайцево.
Также позиции наших войск были обстреляны в районе хутора Вильный из минометов калибра 120 мм. и стрелкового оружия.
Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных погиб и двое получили ранения.
Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".
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Вечная и светлая память........Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
и двое получили ранения
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Выздоровления........
Пораненим воїнам швидкого одужання.
Слава Україні.