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Все про:грипп (418) дети (3448) смерть (5697) Ивано-Франковская область (336)

 14-летняя девочка умерла от гриппа на Ивано-Франковщине

В Ивано-Франковской области 14-летняя девочка умерла от гриппа типа Н3N2.

Об этом сообщила специалист по организации педиатрической помощи Департамента здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Лариса Подвербецкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Департамент здравоохранения Ивано-Франковской ОГА проводит расследование смерти 14-летнего ребенка от гриппа типа H3N2. Это первый случай смерти от гриппа в области", - сказала чиновница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожилая женщина умерла от осложнений гриппа на Львовщине, - Минздрав

По ее словам, ребенка из Галицкого района "скорой" 3 февраля привезли в тяжелом состоянии в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу, где 4 февраля ребенок умер.

На Прикарпатье с начала года гриппом и ОРВИ заболели 4 878 человек, из них 3 378 - дети.

Читайте также: Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 11 из 24 областей, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3110773
 
 
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на Франківщині лікарям треба добряче забашляти, от тоді вони щось роблять, таксу мають. А так пофіг!!!!!
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Просто зараз лікарі вже не вміють лікувати взагалі. Від слова "взагалі". Навіть, якщо гроші чималі платити. Грип одразу лікують надпотужними антибіотиками. А потім у разі іншої хвороби вже слабкіші антибіотики не допомагають. Грип взагалі антибіотиками не лікують на початку хвороби.
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Очень жалко девочку. Царство ей небесное.


Я регулярно, раз в год, болел гриппом, всегда, сколько себя помню, причём последний раз получил осложнение в виде воспаления лёгких. Думал всё... ели вычухался. И с тех пор, уже 5-й год я прививаюсь от гриппа и 5-й год я ним не болею.
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А я після останньої прививки від грипу( років 10 тому) "всю зиму" ним хворів,після того відмовився від цієї прививки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия14-летняя девочка умерла от гриппа на Ивано-Франковщине
 
 
 
 
 
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