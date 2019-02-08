 Партия "Сила людей" просит Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента

Об этом сообщается на странице партии у Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Политический совет партии "Сила Людей" решил:
1. Публично обратиться к Дмитрию Гнапу с требованием отозвать свое заявление о согласии баллотироваться кандидатом на пост Президента Украины от ЧП "Сила Людей" для демонстрации политической зрелости и ответственности, а также обеспечения возврата денег залога на счет партии.
2. В случае отказа Дмитрия Гнапа, немедленно созвать Всеукраинский Съезд по этому вопросу.
3. По возвращении денег на счета партии возвращение денег каждому по личному заявлению, а остаток денег использовать на проведение предвыборной кампании в Верховную Раду Украины", - сообщает партия.
Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательская программа "Слідство.Інфо".
7 ч.
История Димы Гнапа учит нас одному крайне важному правилу. В украинской политике ни в коем случае нельзя делать ставку на репутацию. Ты можешь выстраивать свой идеальный образ долго и старательно, как карточный домик, но рано или поздно все равно выяснится, что ты несколько лет назад что-то с кем-то не поделил, не пожертвовал деньги на армию, не задекларировал гонорар, послал в жопу не того человека, не так провел журналистское расследование, наступил в гостях на кота - и тогда все рухнет. Доброжелатели позаботятся о том, чтобы нужная информация всплыла в самый неподходящий момент. Вчерашние коллеги и друзья с удовольствием кинутся топтать, плевать и разоблачать. Поверившая в идеальный образ общественность разочаруется и отвернется. А журналистская братия бросится разбирать твой залёт с удвоенным усердием, потому что какой интерес в очередной раз писать про Ляшко, на котором негде ставить пробы, когда можно славно попинать чувака, который еще вчера тусил с нами на одних пьянках, а теперь возомнил себя президентом.
Чтобы добиться успеха в украинской политике, действовать нужно совсем иначе. Первое правило - забудь про репутацию вообще! Сри на всех, соси член у Бори, открой бизнес в России, включай дурака, твори любую дичь, хами журналистам, открыто бери деньги у олигархов и ничего никому не поясняй. В этом случае тебе гарантирована любовь и поддержка миллионов украинцев, а твои соратники не разбегутся при первом же шухере и будут отстаивать тебя до конца.
Станешь презиком - прессанешь всю эту "Силу людей", отожмешь их бизнес, а непокорных самолетами выкинешь в Польшу....
Ну вообщем как Петр Лексеевич..., про которого ты так много писал...
А скока мог "наварить" на златом горшке, не дай Бог!!
Пррример уже имеем от ,ну , сами знаете кого-🍫🍬...
🤭🤫
Эта история и выеденного яйца не стоит. Квартира Лещенко , премия гнапа - полностью перекрыли и затмили собой премии , которые выписали себе за невзысканные ещё и неизвестно будут ли взысканы вообще деньги с рашки, затмили зарплаты менеджеров нафтогаза , дворцы и автопарки нищебродов из верховной рады, живущих на схроны своих умерших бабушек.
Банда нью просто расчищаете пространство , неужели вы этого не видите?
Я просто в ожидании, шо ж там они приготовили для ЮВТ ?
Наверное, таки она грохнула Кеннеди
Иди купи себе сено))
Четыре года прошло и вдруг вспомнили.
СБУ может напомнило?😉