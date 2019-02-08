 Партия "Сила людей" просит Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента

Об этом сообщается на странице партии у Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Политический совет партии "Сила Людей" решил:

1. Публично обратиться к Дмитрию Гнапу с требованием отозвать свое заявление о согласии баллотироваться кандидатом на пост Президента Украины от ЧП "Сила Людей" для демонстрации политической зрелости и ответственности, а также обеспечения возврата денег залога на счет партии.

2. В случае отказа Дмитрия Гнапа, немедленно созвать Всеукраинский Съезд по этому вопросу.

3. По возвращении денег на счета партии возвращение денег каждому по личному заявлению, а остаток денег использовать на проведение предвыборной кампании в Верховную Раду Украины", - сообщает партия.

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Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательская программа "Слідство.Інфо".

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