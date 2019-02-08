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 Партия "Сила людей" просит Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента

Партия "Сила людей" требует от своего выдвиженца Дмитрия Гнапа отказаться от участия в выборах президента и вернуть деньги на счета партии. В случае отказа - угрожают всеукраинским съездом.

Об этом сообщается на странице партии у Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Политический совет партии "Сила Людей" решил:
1. Публично обратиться к Дмитрию Гнапу с требованием отозвать свое заявление о согласии баллотироваться кандидатом на пост Президента Украины от ЧП "Сила Людей" для демонстрации политической зрелости и ответственности, а также обеспечения возврата денег залога на счет партии.
2. В случае отказа Дмитрия Гнапа, немедленно созвать Всеукраинский Съезд по этому вопросу.
3. По возвращении денег на счета партии возвращение денег каждому по личному заявлению, а остаток денег использовать на проведение предвыборной кампании в Верховную Раду Украины", - сообщает партия.

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Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательская программа "Слідство.Інфо".

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Источник: https://censor.net.ua/n3110772
 
   
 Топ комментарии
 
Что- то я не слышала, чтоб так на. Порошенко с трухой наезжали , после того как выяснилось , что панамские оффшоры им гораздо ближе, чем украинская армия.
Эта история и выеденного яйца не стоит. Квартира Лещенко , премия гнапа - полностью перекрыли и затмили собой премии , которые выписали себе за невзысканные ещё и неизвестно будут ли взысканы вообще деньги с рашки, затмили зарплаты менеджеров нафтогаза , дворцы и автопарки нищебродов из верховной рады, живущих на схроны своих умерших бабушек.
Банда нью просто расчищаете пространство , неужели вы этого не видите?
Я просто в ожидании, шо ж там они приготовили для ЮВТ ?
Наверное, таки она грохнула Кеннеди
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Клади партбилет на стол крыса Партия "Сила людей" просит Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента - Цензор.НЕТ 7004
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Гнап..., не сдавайся.... Партия "Сила людей" просит Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента - Цензор.НЕТ 5009
Станешь презиком - прессанешь всю эту "Силу людей", отожмешь их бизнес, а непокорных самолетами выкинешь в Польшу....
Ну вообщем как Петр Лексеевич..., про которого ты так много писал...
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Справедливо. Народ устал от карманников
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погана акція.. він не клюне.. треба ХТО ЗА ГНАПА - ТОЙ ЛОХ!!!
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Он хоть будет кандидатом, хоть не будет, с его низким рейтингом ничего он большой роли в выборах не сыграет.
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хз знає хто не буде, тому що кожен спостерігач пише заяву, да і наврядчи СЛ мала би спостерігачів на кожній дільниці, ще ж треба членів ДВК та ОВК.
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Денис Казанский
7 ч.
История Димы Гнапа учит нас одному крайне важному правилу. В украинской политике ни в коем случае нельзя делать ставку на репутацию. Ты можешь выстраивать свой идеальный образ долго и старательно, как карточный домик, но рано или поздно все равно выяснится, что ты несколько лет назад что-то с кем-то не поделил, не пожертвовал деньги на армию, не задекларировал гонорар, послал в жопу не того человека, не так провел журналистское расследование, наступил в гостях на кота - и тогда все рухнет. Доброжелатели позаботятся о том, чтобы нужная информация всплыла в самый неподходящий момент. Вчерашние коллеги и друзья с удовольствием кинутся топтать, плевать и разоблачать. Поверившая в идеальный образ общественность разочаруется и отвернется. А журналистская братия бросится разбирать твой залёт с удвоенным усердием, потому что какой интерес в очередной раз писать про Ляшко, на котором негде ставить пробы, когда можно славно попинать чувака, который еще вчера тусил с нами на одних пьянках, а теперь возомнил себя президентом.
Чтобы добиться успеха в украинской политике, действовать нужно совсем иначе. Первое правило - забудь про репутацию вообще! Сри на всех, соси член у Бори, открой бизнес в России, включай дурака, твори любую дичь, хами журналистам, открыто бери деньги у олигархов и ничего никому не поясняй. В этом случае тебе гарантирована любовь и поддержка миллионов украинцев, а твои соратники не разбегутся при первом же шухере и будут отстаивать тебя до конца.
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Казанский тяне мазу замість того щоб просто написати, не треба крисятничати.
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бабки зажав.. але не пропив.. може чого й хоче
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Гнап..., не сдавайся.... Партия "Сила людей" просит Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента - Цензор.НЕТ 5009
Станешь презиком - прессанешь всю эту "Силу людей", отожмешь их бизнес, а непокорных самолетами выкинешь в Польшу....
Ну вообщем как Петр Лексеевич..., про которого ты так много писал...
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Та, то таке... як казав Мирон Маркевич, - гнапом більше, гнапом менше...
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Вооот, жаждность фраерка и сгубила, пагарел на мелочевке...
А скока мог "наварить" на златом горшке, не дай Бог!!
Пррример уже имеем от ,ну , сами знаете кого-🍫🍬...
🤭🤫
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Они в парламент хотят хоть как то попасть, но крысеныш им, дурикам, и тут навалил))))
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Еще Найема и Лещенко забрать из ВР, не дееспособные.
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А лену бондаренко с оленой Лукаш пригласить?
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Что- то я не слышала, чтоб так на. Порошенко с трухой наезжали , после того как выяснилось , что панамские оффшоры им гораздо ближе, чем украинская армия.
Эта история и выеденного яйца не стоит. Квартира Лещенко , премия гнапа - полностью перекрыли и затмили собой премии , которые выписали себе за невзысканные ещё и неизвестно будут ли взысканы вообще деньги с рашки, затмили зарплаты менеджеров нафтогаза , дворцы и автопарки нищебродов из верховной рады, живущих на схроны своих умерших бабушек.
Банда нью просто расчищаете пространство , неужели вы этого не видите?
Я просто в ожидании, шо ж там они приготовили для ЮВТ ?
Наверное, таки она грохнула Кеннеди
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Ты уже получил что ли? Такой радостный((
Иди купи себе сено))
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А ну это в стиле люлиных ботов. Я давно понял вашу политику. ВОт и сейчас как по методичке расписала только уже про афериста Гнапа. Типа вот у вас тоже воры, а вон эти тоже накрали, а вот у них тоже тонна грехов!! Слушай люлябот, а как это должно оправдать Гнапа? Ты ж тупо стрелки кидаешь. Гнап аферист прокинувший людей, а ты просто кидаешь стрелки мол вон там тоже воры. Так а Гнапа как это должно оправдать??? Какая логика у люляботов, и с Бахиней вашей тоже самое..чуть что визжите мол Парашенко барыга вор, слушай а как это Жюлю оправдывает?? Или ты типа мне щас будешь заливать что нивароффка реально живёт на ЗП депутата??
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Странно всё это - только что сами выдвинули и сами же засунули, несколько дней прошло...
Четыре года прошло и вдруг вспомнили.
СБУ может напомнило?😉
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Люля пусть тоже отказываеца, не нравица она мне сильно. Пусть отказываеца прокремлоёвская она это точно.
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Гнап все правильно сделал. Получил премию, часть отдал армию, часть взял себе. Я соевые - ублюдки, за секунду больше воруют.
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Жодної копійки з премії ця криса армії не віддала.. Такщо не тринди надаремно..
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"Сила людей" в итоге оказалась "Силой олигархов". А жаль.(
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Я при любом раскладе всегда буду голосовать против Тимошенки что б там не было. Если в списке два кандидата и один из них Жюля, я автоматически всегда буду голосовать против Жюли. Даже если тот второй кандидат будет сам Дьявол. Я всё равно буду голосовать хоть и за Дьявола. Даже Сатана лутше этой свихнутой на власти ботоксной бабки..А любители Люли можете хоть треснуть - не выберут вашу воровку никогда! Уже сейчас у неё по полной посыпался рейтинг и думаю это правда. Рейтинг бабки реально падает. ВонЯ и во второй тур не выйдет. Беда просто с вашей Бахиней, ну никак народ не хочет признавать бажественность и гениальность вашей хозяйки. Даже на фоне откровенно слабых кандидатов ваша бабка еле еле барахтаеца - настолько ВонЯ плоха..
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Так Бойко мене прокремлёвскифй чем Люля. Твоя Люля это всё равно что сам ***** станет президентом Украины.
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"Партия "Сила людей" просит Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента" - кому это надо, больше всех, в данном случае выигрывает шоколадный, он уже давно наезжает на НАБУ, хотя бы скомпрометировать, на большее у него кишка тонка, надо признать, если бы не Запад, то Пахан давно бы захлопнул НАБУ, для него это кость в горле, а Гнап один из активных анти коррупционеров, наряду с Наталкой из ЦРУ и "Схемы", может я не прав, но я так считаю.
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Теж так вважав, але він сам визнав свій косяк.
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Звичайно сам визнав, коли його за бейци взяли.. А як би не взяли думаєш зізнався б? 😕😕😕
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Не знаю, я з цікавістю дивився його програми колись.
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Дімка це класичний образ зрадобота і "борца зі злочинною владою"..Очі чесні, слова правдиві, думки вірні.. А варто було трохи глибше копнути і виявилося, що цей "антикорупціонер" звичайнісінька криса брехлива і гниль...😕😕😕
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Зато у самого Гнапа останется хоть халявная шапочка из самого Давоса от другого кандидата. А у нас как всегда - ни шапочки давосской ни Гнапа в президентах...Партія "Сила людей" просить Гнапа зняти свою кандидатуру з виборів президента - Цензор.НЕТ 2577
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартия "Сила людей" просит Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента
 
 
 
 
 
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