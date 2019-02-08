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 Экономика, За рубежом
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Все про:Меркель (1622) Евросоюз (12274) Северный поток (411) Транзит газа (45)

 Страны ЕС договорились по вопросу строительства "Северного потока-2", - Меркель

Государства-члены ЕС достигли соглашения по регулированию юридических вопросов, связанных со строительством газопровода "Северный поток-2". Детали договоренностей пока не раскрывают. По данным европейских СМИ, они дают строительству газопровода зеленый свет.

О достижении соглашения заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Что касается газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Германии и Франции", – сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.

При этом она не стала уточнять детали достигнутого компромисса.

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Одновременно Меркель отметила необходимость диверсификации энергоснабжения Германии и поставок ресурсов не только из России. "Мы говорили, что впредь будем использовать и сжиженный газ", – сказала она.

Агентство DPA пишет, что доработанная Газовая директива не будет блокировать Северный поток-2, сообщает "Корреспондент.нет".

По данным DPA, Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта. Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае Северного потока-2 этой страной является Германия.

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Таким образом, Германия сможет решать вопросы участия в проекте "Северный поток-2" по своему усмотрению.

Берлин последовательно выступает за реализацию проекта.

Ранее Министерство иностранных дел Франции подтвердило намерение страны поддержать изменение Газовой директивы ЕС, что может затронуть проект Северный поток-2.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность – 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года.

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Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.

Источник: https://censor.net.ua/n3110770
 
 
 Топ комментарии
 
Продажная Европа. А уж как Меркель ради Путлера задницу рвет, это вообще отдельная песня!
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Да, французы бысто сдулись! Видимо выторговали себе что-то и всё! теперь надежда только на санкции США!
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Как и для соевой власти. Торговля хоть с Дьяволом и ничего личного.
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что ты несёшь, долбень? за время правления "соевой власти" торговля с кацапстаном упала с 40% до 6%
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Он пишет только про сою и шоколад, говорят что носов кацап.
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Продажная Европа. А уж как Меркель ради Путлера задницу рвет, это вообще отдельная песня!
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Если друг оказался вдруг
И не "друг" и не "враг", а так..(с)

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Что же такого пообещала Меркелиха что так быстро договорились, только же утром Франция присоединилась к противникам СП-2.
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Да, французы бысто сдулись! Видимо выторговали себе что-то и всё! теперь надежда только на санкции США!
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Она им пообещала, что не станет переодевать своих арабов в желтое и посылать их в париж Страны ЕС договорились по вопросу строительства "Северного потока-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 4641
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Х..ло держит анжелку за яйца. Не верю, что х..ло(моль) работая в Германии не насобирал компромат на анжелку и не завербовал её.
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Союзнички, твою ж дивизию. Союзнички пети и *****.
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Деньги не пахнут, ни газом, ни нефтью ни кровью...
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_Кто о чём, а эта упоротая дрянь меркелиха во что бы ни стало хочет довести убийственный для Европы проект до конца.
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Буде прикольно, якщо і вона отримає посаду в газпромі, як на пенсію вийде...
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помню Порошенко звонил Меркель каждую неделю в 2014-2015, 16 годах и советовался, как противостоять агрессии россии...
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Одна надія що рвоне трубу та загадить Балтійське море
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А с кем тогдя Петя Заднепроходный договаривался что СП-2 не будет построен?
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Ну хоть товарооборт с рашкой упадет на 3 лярда в год.Уже хорошо.
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Почему не возбуждают уголовное дело против Кучмы за госизмену? Ведь подписав Будапештское соглашение он отдал ядерный арсенал Украины фактически за бумажку, поверив на слово Западу. Какое право он имел это делать?!

А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а на Украину им глубоко плевать.
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Підписаний 5 грудня 1994. Кучмо став Президентом у серпні 1994. Так що підписував саме Кучмо. Як він нещодавно сам згадував, що хтось з відомих західних політиків йому ще тоді казав, що наї@уть.
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Давно надо всё своё развивать, а не надеятся на кого-то. В этом мире нет друзей, есть конкуренты.
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Згоден з Вами!!! До речі соєві уроди за 5 років так і не збільшили видобуток газу і нафти. Хоч коли тарифи піднімали, то клялись, що це виключно заради власного видобудку. Брехуни кончені!!!
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с воровитыми гопниками и барыгами далеко не уедем .
надо менять голову нашого колгоспу. з його не менш воровитим правлінням.
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друг "друг" познается в беде "беде".........
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Решили определенную квоту ввести. То есть с целью диверсификации поставок газа, северный поток ( первый и второй) не будет в полном объеме использоваться, сам газ будет идти частично через Украинскую ГТС, часть через северные потоки и часть из терминалов СПГ из США и строить дополнительную европейскую ветку через тз Дании, что бы из Норвегии еще шел.
А кацапы размечтались, что весь газ в Европу будут поставлять только они и через северные потоки.
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Бред, кацапы не добывают столько газа. Они мечтали не платить Украине $2 лярда за транзит. Мечты сбываются (с) Страны ЕС договорились по вопросу строительства "Северного потока-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 7678
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Вот и всё ,что нужно знать о «жирных котах Европы»! Всё,чего стоят слова о «мировом порядке» -пшик!
Да, фрау «Рибентроп»?
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сша уэе ввели сануции - хотел бы я видеть рискнувших сотрудничать
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Еще одна победа нашего "дипломата от Бога".))))
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Клоун каломойского Зилинский прийдет и с твоим ботоксный карликом договорится
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А что ботоксный карлик мой это тебе твоя белочка нашептала или хамство в крови?
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Есть еще варианты, кроме говорящей белочки?
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Тебе виднее.))))
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На секунду ,мозги у Франции и Германии, идущих в зависимость от страны мечтающей подчинить себе Европу тоже украинские дипломаты отняли,или Европа думает только тогда когда наши дипломаты им прикажут?
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Очень логично,когда сказать нечего,ну хоть ты не ударила в пылу своего бреда и за это спасибо.
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Не хочу твоему бреду мешать и общаться с тебе подобными.
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Рано сиять. Амеры вам покажут, что иногда бывают и слезы
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Есть принципиальное различие. Амеры не едят жаб и печенки циррозных гусей Страны ЕС договорились по вопросу строительства "Северного потока-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 4994
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Франция так же быстро капитулировала перед меркель как и перед гитлером. Помнят жабоеды историю. Страны ЕС договорились по вопросу строительства "Северного потока-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 1546
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Не зря их Трамп злобно материт. Эти 3,14онеры платят США за пребывание их солдат на своей территории, но покупают газ в РФ. При этом собственные армии содержать не хотят. Тот предлагал: давайте вы будете покупать наш газ, рашка окажется в жопе, ей станет не до войнушек, и мы заберем своих солдат домой, и вам на армии тратиться не придется. Не хотят. Ну не придурки? Где логика?
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маленькая поправка - это не немцы платят за базу а амеры немцам
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Независимость тоже должна чего-то стоить. И так все 27 лет Россия оказывала на Украину давление по всем вопросам. Рашистский бизнес и сейчас в огромном количестве присутствует здесь. Часто это завуалированно, через открытые фирмы-посредники.
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Ну і чия вина, що бізнес козлорилих у нас процвітає... скажіть но
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Здесь винить можно многих, во-первых - так исторически сложилось, с этим надо считаться. Во-вторых - у нас не было у власти державников...
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Рішуча перемога Бариги))А що він може сказати проти,якщо він сам торгує з окупантами та агресорами.
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Раніше німці газом душили євреїв, сьогодні газом душать українців.
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Знаете, националисты уже много лет говорили что Украина должна развиваться самостоятельно, и в первую очередь должна заботиться о своем народе а не ползать на коленях то перед Рашкой то перед ЕС. К сожалению соевая власть решила что украинский народ ето рабы не заслуживающие нормальной и свободной жизни.
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Всю статью можно заменить короткой фразой: "Украину поставили раком перед роисей". Слава самому влиятельному томосу Украины- Рошаненко!!!
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Когда кацапские лапти начнут летать над германией и продажной беззубой ГЕЙропой, старая шлюха макрель, напаковав газпромовские бабки чухнет к бритам или вааще, в Амэврику или Канаду, куда кацапские лапти боятся свои парасячие пятаки совать
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_Боятся? В штатах их марионетка президентом. В Британии они используют радиактивные яды и химическое оружие. И это насчет 911 пока ещё не известно... может тоже рашисты руку приложили... Цены на нефть.
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В британии используют яды из под-тишка, боясь как крысы, а в пендосии, рыжий ничего не решает, там решает конгресс.
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Не решает... Країни ЄС домовилися з питання будівництва "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 787 Что-то невижу санкций за хим. оружие...
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Евросоюз отсечь, ядерную программу восстановить
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Ох, не зря демократы придумали про 2 срока на высшей должности, ох не зря...
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тоисть, труба будет и газ в ней будет но на условиях ЕС и покупателя придётся наити. Подождите, напомните, что там с одной веткой в Турцию случилось или как сила сибири - приказали успешно ...., не чокаясь.
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Гаплык - шаровым деньгам от транспортировки кацапского газа Украине!
Это все - благодаря министру климкину, который строчил с трибун мантры как попугай, а реального авторитета на Западе так и не заработал... И благодаря "юному дарованию" коболеву, который на столько "зазвездился", шо просрал все ранние преференции Украины перед "газпромом" легко и играючи...
То хто во всем этом виноват и с кого нам спросить?
Или опять все ответчики растворятся в украинском мутном пространстве и нам ответит токо наше собственное эхо?
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не мели чушь, может украинская дипломатия и не на самом высоком уровне,но разум то у европеских политиков отняла не Украина,а жадность.
поставить себя в зависимость от кацапии могли только идиоты или купленные ****** подонки.
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Ты у мамы дурочка?
Канешно кацапы проталкивали этот проект, который дает очень много ништяков Европейским странам.
А шо наши "дипломаты" и владные упыри в это время делали? Устраивали флэш-мобы под посольствами? - вещь хорошая, но делу мало помогает.
Европейцы не идиоты. Они прагматичные люди. Им надоело поддерживать клептакротически-феодальную страну, хочется как-то уже про себя подумать. Да и толку от всяких их поддержек мало, все равно все разворовывается...
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Когда то членин четко выпас суть Европы-""Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим".Так и случилось.
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Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Ожидается, что на эти компании будут наложены санкции , подумала про себя бывший служащий ШТАЗИ госпожа Меркель Країни ЄС домовилися з питання будівництва "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 2474 Источник: https://censor.net.ua/n3110770
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Без газу московських орків старушка Європа жити не може. Наркоманка.
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Вот прямой результат блеянья Пети гибрида про безальтернативный Минск , политико дипломатическое освобождение и ничего не делснье , кроме набивания собственных карманов. Соевые, санкции говоришь?..
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Германия никакого права не имеет позиционировать себя как лидера в Европе.
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Країни ЄС домовилися з питання будівництва "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 2697Ни хера не меняется между срашей и хер.манией:Країни ЄС домовилися з питання будівництва "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 7890
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Тепер тільки Юлю на виборах вибрати, і точно буде Малоросєйская область РФ.
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О, почитав коменти. У Зради сьогодні свято.
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жабоеды с фрицами договорились в Минске с куйлом о сдаче части Украины ,нагнув рошена теперь договыориль во второй раз кинуть Украину и ее народ...с газом..твари продажные...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСтраны ЕС договорились по вопросу строительства "Северного потока-2", - Меркель
 
 
 
 
 
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