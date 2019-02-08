 Страны ЕС договорились по вопросу строительства "Северного потока-2", - Меркель

О достижении соглашения заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Что касается газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Германии и Франции", – сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.
При этом она не стала уточнять детали достигнутого компромисса.
Читайте на Цензор.НЕТ: Глава Сейма Польши Кухцинский: Строительство "Северного потока-2" означает согласие на то, чтобы Украина стала несамостоятельной
Одновременно Меркель отметила необходимость диверсификации энергоснабжения Германии и поставок ресурсов не только из России. "Мы говорили, что впредь будем использовать и сжиженный газ", – сказала она.
Агентство DPA пишет, что доработанная Газовая директива не будет блокировать Северный поток-2, сообщает "Корреспондент.нет".
По данным DPA, Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта. Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае Северного потока-2 этой страной является Германия.
Также на Цензор.НЕТ: Прекращение транзита газа через Украину повышает риск расширенной агрессии со стороны России, - глава МИД Польши Чапутович
Таким образом, Германия сможет решать вопросы участия в проекте "Северный поток-2" по своему усмотрению.
Берлин последовательно выступает за реализацию проекта.
Ранее Министерство иностранных дел Франции подтвердило намерение страны поддержать изменение Газовой директивы ЕС, что может затронуть проект Северный поток-2.
"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность – 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года.
Читайте также: Россия не собирается играть по правилам после построения "Северного потока-2", - Климпуш-Цинцадзе
Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.
И не "друг" и не "враг", а так..(с)
А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а на Украину им глубоко плевать.
надо менять голову нашого колгоспу. з його не менш воровитим правлінням.
друг"друг" познается в беде"беде".........
А кацапы размечтались, что весь газ в Европу будут поставлять только они и через северные потоки.
Да, фрау «Рибентроп»?
Это все - благодаря министру климкину, который строчил с трибун мантры как попугай, а реального авторитета на Западе так и не заработал... И благодаря "юному дарованию" коболеву, который на столько "зазвездился", шо просрал все ранние преференции Украины перед "газпромом" легко и играючи...
То хто во всем этом виноват и с кого нам спросить?
Или опять все ответчики растворятся в украинском мутном пространстве и нам ответит токо наше собственное эхо?
поставить себя в зависимость от кацапии могли только идиоты или купленные ****** подонки.
Канешно кацапы проталкивали этот проект, который дает очень много ништяков Европейским странам.
А шо наши "дипломаты" и владные упыри в это время делали? Устраивали флэш-мобы под посольствами? - вещь хорошая, но делу мало помогает.
Европейцы не идиоты. Они прагматичные люди. Им надоело поддерживать клептакротически-феодальную страну, хочется как-то уже про себя подумать. Да и толку от всяких их поддержек мало, все равно все разворовывается...