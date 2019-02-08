 Суд отпустил под личное обязательство дочь депутата Рады Березкина

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Игорь Глушко.
По его словам, заседание суда состоялось в пятницу.
"В залоге 10 млн гривен отказали. Избрали меру пресечения - личное обязательство", - сказал адвокат.
По его словам, Викторию также обязали сдать паспорт для выезда за границу.
Решение суда действует до 8 апреля и обжалованию не подлежит.
Как сообщалось, САП просила суд избрать для Виктории Березкиной залог в 10 млн гривен как меру пресечения.
Ранее Березкина сообщила, что по собственной инициативе явилась в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы выяснить, в чем ее подозревают.
Подозревают в краже 20 млн. долларов а залог просили только 10 млн гривен, да и отпустили под честное комсомольское.
кому не ясно - пока там будут кисюки и будкострой ниче не поменяется