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 Политика Украины
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Все про:САП (970) Березкин Станислав (21)

 Суд отпустил под личное обязательство дочь депутата Рады Березкина

Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в части избрания для дочери депутата Верховной Рады Виктории Березкиной меры пресечения, отказав в залоге 10 млн гривен, избрав для нее личное обязательство.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Игорь Глушко.

По его словам, заседание суда состоялось в пятницу.

"В залоге 10 млн гривен отказали. Избрали меру пресечения - личное обязательство", - сказал адвокат.

По его словам, Викторию также обязали сдать паспорт для выезда за границу.

Решение суда действует до 8 апреля и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, САП просила суд избрать для Виктории Березкиной залог в 10 млн гривен как меру пресечения.

Ранее Березкина сообщила, что по собственной инициативе явилась в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы выяснить, в чем ее подозревают.

Источник: https://censor.net.ua/n3110767
 
 
 Топ комментарии
 
Такі "рішеня" вже нікого не дивують.
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тут одна фамилия, порошенко, который является гарантом коррупции
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У всіх суддів в Україні одне прізвище--Порошенко.
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Оставили девочке на мороженое. Что для депутата 10 млн.?
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Березкина вернулась в Украину, САП повторно вручил ей сообщение о подозрении в причастности к присвоению 20 млн долларов кредита Ощадбанка.

Подозревают в краже 20 млн. долларов а залог просили только 10 млн гривен, да и отпустили под честное комсомольское.
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Автор статті, а можна одразу прізвища суддів оголошувати? Країна має знати своїх "героїв".
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тут одна фамилия, порошенко, который является гарантом коррупции
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У всіх суддів в Україні одне прізвище--Порошенко.
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Вот для этого и идут в депутаты-президенты Суд отпустил под личное обязательство дочь депутата Рады Березкина - Цензор.НЕТ 8645
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А у неё как у нищего лоха только один паспорт.
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ця влада вже вирила собі могилу, але хоче й далі жирувати.. завдання громадян дати їй остаточного (валшебнага) пєндєля
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мудьям снова занесли
кому не ясно - пока там будут кисюки и будкострой ниче не поменяется Суд відпустив під особисте зобов'язання дочку депутата Ради Березкіна - Цензор.НЕТ 9471
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отпустил под личное обязательство дочь депутата Рады Березкина
 
 
 
 
 
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