EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  145  19
Материалы по теме:
Все про:наблюдатель (689) ЦИК (2856) Слипачук (7)

 ЦИК зарегистрировала рекордные 138 общественных организаций для наблюдения на выборах

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала рекордное количество общественных организаций в качестве официальных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта.

Как информирует "Интерфакс-Украина", об этом сообщила на брифинге 8 февраля глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году у нас рекордное количество общественных организаций, которым дано разрешение иметь официальных наблюдателей. Если в 2014 году у нас было 10 таких организаций, в том числе, из них 6 осуществляли наблюдение во всех регионах Украины, то сегодня это 138 общественных организаций", - сообщила Слипачук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парубий подписал закон о запрете представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

Она отметила, что 130 из зарегистрированных украинских общественных организаций намерены иметь наблюдателей во всех областях Украины, 3 - в Одесской области, 2 - в Черниговской области, еще по одной организации будут наблюдать за выборами в Закарпатской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Глава ЦИК также указала, что уже зарегистрированы 109 наблюдателей от 6 международных организаций, включая БДИПЧ ОБСЕ, и от Федеративной Республики Германия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 44 кандидата в президенты, зарегистрированные в ЦИК. ПОЛНЫЙ СПИСОК

В 2014 году за выборами президента Украины наблюдали представители 39 международных организаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двух россиян исключат из списка наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации, - БДИПЧ ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3110766
 
 
 Топ комментарии
 
Мальдивский и тут попытается карманными ОО (огромным количеством )сфальшувать выбор украинцев.Готовится Мегафальсификация.На 31 нужны вилы
 показать весь комментарий
 
Шариков ты Долпайоп..а Долпайопов нельзя слушать и связываться...Марк Твен правильно сказал : не связывайтесь с ДУРАКАМИ... ЦИК зарегистрировала рекордные 138 общественных организаций для наблюдения на выборах - Цензор.НЕТ 2791
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судя по всему на участках будет такая толпа что обычным избирателя и не протолкаться будет.))
 показать весь комментарий
 
Чего там наблюдать? Проценти по тілівізору покажуть
 показать весь комментарий
 
Мальдивский и тут попытается карманными ОО (огромным количеством )сфальшувать выбор украинцев.Готовится Мегафальсификация.На 31 нужны вилы
 показать весь комментарий
 
 
Вилы не помогут, он против людей может танки пустить.
 показать весь комментарий
 
Из них 137 Мавзолейные Хмыри Плешивого окурка под крышей типа корреспондент немецкого издания Гитлер Капут
 показать весь комментарий
 
Перефразовуючи Гоголя: "Не кожний виборець дійде до середини виборчої дільниці..."
 показать весь комментарий
 
Спецпрокурор США Мюллер до сих пор ищет ключи о вмешательстве РАБссии на выборах президента в США,нашел много интересного....
 показать весь комментарий
 
В толпе легче порохоботам фальсифицировать выборы.
 показать весь комментарий
 
Чечня за Путлера дала 104,3 %,мировой рекорд а он их мочит в сортире...Разве так бывает? ЦИК зарегистрировала рекордные 138 общественных организаций для наблюдения на выборах - Цензор.НЕТ 867
 показать весь комментарий
 
Охендовский за пороха может тоже самое сделать. С 5% может 100% сделать.
 показать весь комментарий
 
КацаПсины займитесь Магнитогорском,Кемерово,или Венесуэлом маДУРЫ ЦИК зарегистрировала рекордные 138 общественных организаций для наблюдения на выборах - Цензор.НЕТ 7776Там хоть нефть Есть...бараны пля... ЦИК зарегистрировала рекордные 138 общественных организаций для наблюдения на выборах - Цензор.НЕТ 7776
 показать весь комментарий
 
Это у тебя в методичке написано, кто против пороха, все кацапы.
 показать весь комментарий
 
Против Джугашвили в 1941 году выступил только генерал Армии Павлов.Сдал Западный фронт и Белорусь за 9 дней войны,в плен попало 275 000 солдат и офицеров РККА...в Котле Белосток-Минск...,нашли крайним Павлова и расстреляли 22 июля1941 года,а генерал Жюков отмазался ЦИК зарегистрировала рекордные 138 общественных организаций для наблюдения на выборах - Цензор.НЕТ 9023
 показать весь комментарий
 
Методичек у меня нет с марта 1968 года.Есть здравый смысл и логика исторических событий... ЦИК зарегистрировала рекордные 138 общественных организаций для наблюдения на выборах - Цензор.НЕТ 7505
 показать весь комментарий
 
Этот смысл у тебя не в голове, а где то в другом месте, чтобы такие коментарии печатать.
 показать весь комментарий
 
Смешные! та хоть пол мильйона наблюдателей! охрендовский консультант голове ЦВК!
 показать весь комментарий
 
Шариков ты Долпайоп..а Долпайопов нельзя слушать и связываться...Марк Твен правильно сказал : не связывайтесь с ДУРАКАМИ... ЦИК зарегистрировала рекордные 138 общественных организаций для наблюдения на выборах - Цензор.НЕТ 2791
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировала рекордные 138 общественных организаций для наблюдения на выборах
 
 
 
 
 
 вверх