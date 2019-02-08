 Налоговики на Донетчине изъяли из незаконного оборота 90 тонн металлолома. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В частности, было установлено, что в г. Константиновка Донецкой области один из местных жителей осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с приемом и переработкой металлолома, без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности и без наличия соответствующих разрешительных документов.
По результатам проведенных мероприятий изъято 90 тонн лома черных металлов ориентировочной стоимостью 630 тыс. грн.
Относительно правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст.164 КУоАП.
І одразу перевели їх до "законного" обігу...