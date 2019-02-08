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Все про:Антимонопольный комитет (278) НАПК (655) Загребельская (21) Юрий Николов (1)

 Суд оштрафовал госуполномоченную Антимонопольного комитета Загребельскую, занимавшуюся расследованием монополий на рынке лотерей и торговых площадок ФГИ

Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская оштрафована судом по представлению НАПК.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Агия Загребельская только что получила приговор суда: "Доход Загребельской в размере 300 тыс. гривен вопреки законов оказался неизвестным обществу в течение шести месяцев". Наказать штрафом 1700 гривен и утвердить протокол НАПК.
Соломенское правосудие и Генпрокуратура поддержала обвинение от НАПК, состоявшее в том, что Загребельская задекларировала продажу старого автомобиля", - сообщил Николов.

Смотрите: "Сегодня меня официально начали делать "коррупционеркой", - представитель АМКУ Загребельская заявила о давлении НАПК

По его информации, чиновница декларировала наличие автомобиля, которым уже много лет пользовался ее родственник. Затем задекларировала продажу этого автомобиля, когда родственник принес ей деньги от продажи. И получила за это приговор, потому что в НАПК решили, что декларация подана не вовремя.

Николов считает, что в отношении Загребельской реализуется сценарий по ее увольнению из Антимонопольного комитета, который предполагает подтверждение сегодняшнего решения суда в в Апелляционному суде, внесение чиновницы в госреестр коррупционеров (где она будет самой высокопоставленной коррупционершей Украины), и увольнение из АМКУ указом президента.

Сама Загребельская связывает претензии НАПК в свой адрес с противостоянием с монополистами в рамках работы в АМКУ. В частности она занималась расследованием по лотерейному рынку и использование ФГИ для торгов частных электронных площадок.

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Суд оштрафовал госуполномоченную Антимонопольного комитета Загребельскую, занимавшуюся расследованием монополий на рынке лотерей и торговых площадок ФГИ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110758
 
 
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Какой-то штраф большой, вона не зголодніє часом? По представлению НАПК суд оштрафовал госуполномоченную Антимонопольного комитета Загребельскую, занимавшуюся расследованием монополий на рынке лотерей и торговых площадок ФГИ - Цензор.НЕТ 5950
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збільшить податок на монополію з окремих лиц
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Просто її кіт один раз повечеряє пісним.
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Аггга, кака мааааленький комарик клюнул...
Навіть не почухається...
🤣
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Так загрібала ця Загребельська, що замість тюрми отримала штраф, який для неї все одно, що раз сходити до крамниці.
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Загребельская только что получила приговор суда: "Доход Загребельской в размере 300 тыс. гривен вопреки законов оказался неизвестным обществу в течение шести месяцев". Наказать штрафом 1700 гривен и утвердить протокол НАПК. Источник: https://censor.net.ua/n3110758
Для сравнения: мою племянницу оштрафовали на такую же сумму, за то что детей (трое) дома вынуждена была оставлять дома, чтобы им же заработать на еду(уборкой занималась).
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Можна тільки мріяти, всього 0,56%. Це такі льготні тарифи для корупціонерів? А банк дере аж 5%.
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Добродію, та будьте гуманнішим: 0,56% -- стягнення. А скільки треба було судді дати? Ви не знаєте? То знайте: не менше 50% від 300000грн.
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А хіба в нас суді беруть?!! Запитайте любого судю чи бере, плюньте мені на лоба, скаже ні.
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Як повідомлялося раніше, Агія Загребельська є лобістом компанії МСЛ та активною противницею ініціативи уряду щодо наведення порядку на лотерейному ринку. Зокрема, Держуповноважена АМКУ саботує впровадження нових ліцензійних умов для лотерейних операторів.===Президент ТОВ МСЛ Георгій Ложенко заявив, що для отримання виграшу 1,3 млн грн Держуповноваженій АМКУ слід звернутися до компанії по гарячій лінії.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд оштрафовал госуполномоченную Антимонопольного комитета Загребельскую, занимавшуюся расследованием монополий на рынке лотерей и торговых площадок ФГИ
 
 
 
 
 
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