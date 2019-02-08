 По представлению НАПК суд оштрафовал госуполномоченную Антимонопольного комитета Загребельскую, занимавшуюся расследованием монополий на рынке лотерей и торговых площадок ФГИ

Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Агия Загребельская только что получила приговор суда: "Доход Загребельской в размере 300 тыс. гривен вопреки законов оказался неизвестным обществу в течение шести месяцев". Наказать штрафом 1700 гривен и утвердить протокол НАПК.

Соломенское правосудие и Генпрокуратура поддержала обвинение от НАПК, состоявшее в том, что Загребельская задекларировала продажу старого автомобиля", - сообщил Николов.

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По его информации, чиновница декларировала наличие автомобиля, которым уже много лет пользовался ее родственник. Затем задекларировала продажу этого автомобиля, когда родственник принес ей деньги от продажи. И получила за это приговор, потому что в НАПК решили, что декларация подана не вовремя.

Николов считает, что в отношении Загребельской реализуется сценарий по ее увольнению из Антимонопольного комитета, который предполагает подтверждение сегодняшнего решения суда в в Апелляционному суде, внесение чиновницы в госреестр коррупционеров (где она будет самой высокопоставленной коррупционершей Украины), и увольнение из АМКУ указом президента.

Сама Загребельская связывает претензии НАПК в свой адрес с противостоянием с монополистами в рамках работы в АМКУ. В частности она занималась расследованием по лотерейному рынку и использование ФГИ для торгов частных электронных площадок.

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