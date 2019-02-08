EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  358  4
Все про:Великобритания (2079) МИД (4881) СМИ (3142)

 Украина требует от издания The Times немедленно исправить статью, где агрессию РФ назвали "гражданской войной"

Посольство Украины в Великобритании обратилось к редакции ведущей газеты The Times с требованием исправить фразу "гражданская война в Украине" в одной из статей.

Об этом сообщает дипломатическое ведомство в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"На 5-м году войны с Россией, к сожалению, мы должны напоминать The Times, ведущему изданию, что в Украине нет гражданской войны. А есть прямая российская агрессия, которая привела к аннексии Крыма и войне на Донбассе, где украинские военнослужащие сражаются с 40-тысячной сильной армией России. Исправьте статью немедленно!", - говорится в сообщении.

Украина требует от издания The Times немедленно исправить статью, где агрессию РФ назвали гражданской войной 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины во Франции призвало агентство AFP исправить карту, где Крым обозначен российским

К требованию исправить фразу присоединилась посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

"Я хочу присоединиться к моим коллегам и призвать The Times немедленно исправить статью и придерживаться норм международного права и резолюций ООН. Россия определяется как государство-агрессор, которое принесло много смертей Украине", - подчеркнула она.

Украина требует от издания The Times немедленно исправить статью, где агрессию РФ назвали гражданской войной 02

Источник: https://censor.net.ua/n3110754
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кацапи проплатили, без них не обійшлось
 показать весь комментарий
 
 
Журналистский сифилис передался от наших журнашлюх британским через Сергея Лещенко
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина требует от издания The Times немедленно исправить статью, где агрессию РФ назвали "гражданской войной"
 
 
 
 
 
 вверх