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 Вблизи оккупированного Крыма пройдут боевые стрельбы ВСУ

Вооруженные силы Украины в 2019 году планируют провести четыре учения с боевыми стрельбами из ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПТ/В1.

Первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в этом месяце на полигоне Ягорлык в Херсонской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В целом, на 2019 год запланировано четыре учения с боевой стрельбой из ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПТ/В1. Будет проведено более полутора сотен различных мероприятий по боевой подготовке, таких, как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное", – сказано в сообщении пресс-службы Минобороны.

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"Все они будут происходить на фоне создания обстановки, максимально приближенной к боевой. Кроме того, специалисты примут участие в испытаниях нового ракетного вооружения и будут осуществлять исследовательские пуски зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ", – добавляют в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что Украина разрабатывает современный зенитно-ракетный комплекс на замену устаревшим советским образцам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110751
 
   
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Как бы,это не стало поводом для ршистов рассказывать,что Украина на них напала...Они же только и ждут повода.
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нада сидеть тихо ато роттердам + и сиваш ++? так насрать на мордву. пусть готовится. Ибо сказано в одной книге про ветер и про бурю. Мордва должна понимать что они развязав войну из крысма получат ее там в полном объеме. И не гибродную, а нормальную, с лунным ландшафтом армянского, крысноперекопского и джанкоя.
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Об учениях объявлено заранее, путлеровская брехня не прокатит... и обычно на учениях тусуется куча иностранных наблюдателей...
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та у них в фсб у всех рваный парус,по другому даже из училища не выпускают и диплом не дадут
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Правильно, нужно периодически показывать рашистам что будет с их пепелацами если они таки надумают наступать
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Многоходовочка - єто когда очко ходуном ходит. Вблизи оккупированного Крыма пройдут боевые стрельбы ВСУ - Цензор.НЕТ 2316
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если новой 125 ке пофиг по чем стрелять то може бы ее к какому кораблику прикрутить как пво корабельное и как ударное,40 км по дальности это не плохо,особенно если ракету еще в вертикальную шахту упрятать
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А тем временем голодные во всех физических отношениях азовские бычки собираются в стаи, в марте они будут прорывать Керченскую переправу, сметая на своём пути всё. В марте рухнет мост. Можете верить, можете - нет, лично я верю в эту подводную хунту и не говорите что я вас не предупреждал.
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Керченский мост требует тишины и боится содроганий Поблизу окупованого Криму відбудуться бойові стрільби ЗСУ - Цензор.НЕТ 2829
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расєя з переляку збирає засідання снбо )))
крим в повній бойовій Поблизу окупованого Криму відбудуться бойові стрільби ЗСУ - Цензор.НЕТ 635
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Плин, классно у вас, весело но забанят опять на месяц.
Свобода слова епти. Даже побазарить не с кем будет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВблизи оккупированного Крыма пройдут боевые стрельбы ВСУ
 
 
 
 
 
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