 Скандальный экс-лесничий Кабаль, подозреваемый в причастности к убийству рыси на Закарпатье, пытается восстановиться в должности через суд. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе Государственного агентства лесных ресурсов на запрос Цензор.НЕТ.

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"Приказом государственного предприятия "Раховское ЛДГ" №39 от 10.05.2018 Кабаль Владимир Юрьевич увелен с должности лесничего Устерицкого лестичества в связи несообщением по факту гибели зверей, внесенных в Красную книгу Украины", - говорится в сообщении.

Попытки Кабаля отменить это решение в суде были безуспешны.

Однако одиозный экс-лесничий, как пишет Агентство, пытается возобновиться в должности. Первое заседание Апелляционного суда Закарпатской области по его иску состоится 19 июня.

Тем временем прокуратурой Закарпатской области открыто уголовное производство.

Кроме того, Гослесагентство сообщает, что каждый год дает поручения своим территориальным органам по поводу обеспечения рейдовых патрулирований по охране охотничьего фонда. вместе с правоохранителями. Вследствие таких операций в 2018 году на нарушителей правил охоты было составлено 3,2 тысячи протоколов. Наложены штрафы в сумме 702 675 грн. С нарушителей стянуто 681 471 грн.

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Напомним, информация о том, что лесничий Рахивского лесхоза Кабаль вместе с сыном уличены в браконьерстве, появилась в ноябре 2017 года. Они сфотографировались с убитой рысью, которая занесена в Красную книгу.

В интервью Цензор.НЕТ защитник природы Богдан Проць объяснил схему, по которой браконьеры, в том числе чиновники лесных хозяйств, могут избежать наказания. Этой схемой воспользовался и Кабаль. "Фигуранты сразу начали говорить: "Я действительно сфотографировался, но ведь нет доказательства, что я убил эту рысь", - сказал Проць.

Как следует из ответа Гослесагентства, скандальный лесничий все же был уволен за то что не сообщил о факте гибели зверей. Цензор.НЕТ пытается выяснить, на каком этапе находится расследование собственно убийства краснокнижных животных.