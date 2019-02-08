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 Общество
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Все про:браконьерство (113) Закарпатье (1525) Красная книга (13) Гослесагентство (22)

 Скандальный экс-лесничий Кабаль, подозреваемый в причастности к убийству рыси на Закарпатье, пытается восстановиться в должности через суд. ДОКУМЕНТ

Скандальный бывший лесничий Раховского лесничества Владимир Кабаль, которого подозревают в причастности к убийству краснокнижных животных, пытается восстановиться в должности через суд.

Об этом говорится в ответе Государственного агентства лесных ресурсов на запрос Цензор.НЕТ.

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"Приказом государственного предприятия "Раховское ЛДГ" №39 от 10.05.2018 Кабаль Владимир Юрьевич увелен с должности лесничего Устерицкого лестичества в связи несообщением по факту гибели зверей, внесенных в Красную книгу Украины", - говорится в сообщении.

Попытки Кабаля отменить это решение в суде были безуспешны.

Однако одиозный экс-лесничий, как пишет Агентство, пытается возобновиться в должности. Первое заседание Апелляционного суда Закарпатской области по его иску состоится 19 июня.

Тем временем прокуратурой Закарпатской области открыто уголовное производство.

Скандальный экс-лесничий Кабаль, подозреваемый в причастности к убийству рыси на Закарпатье, пытается восстановиться в должности через суд 01

Кроме того, Гослесагентство сообщает, что каждый год дает поручения своим территориальным органам по поводу обеспечения рейдовых патрулирований  по охране охотничьего фонда. вместе с правоохранителями. Вследствие таких операций в 2018 году на нарушителей правил охоты было составлено 3,2 тысячи протоколов. Наложены штрафы в сумме 702 675 грн. С нарушителей стянуто 681 471 грн.

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Напомним, информация о том, что лесничий Рахивского лесхоза Кабаль вместе с сыном уличены в браконьерстве, появилась в ноябре 2017 года. Они сфотографировались с убитой рысью, которая занесена в Красную книгу.

Скандальный экс-лесничий Кабаль, подозреваемый в причастности к убийству рыси на Закарпатье, пытается восстановиться в должности через суд 02

В интервью Цензор.НЕТ защитник природы Богдан Проць объяснил схему, по которой браконьеры, в том числе чиновники лесных хозяйств, могут избежать наказания. Этой схемой воспользовался и Кабаль. "Фигуранты сразу начали говорить: "Я действительно сфотографировался, но ведь нет доказательства, что я убил эту рысь", - сказал Проць.

Как следует из ответа Гослесагентства, скандальный лесничий все же был уволен за то что не сообщил о факте гибели зверей. Цензор.НЕТ пытается выяснить, на каком этапе находится расследование собственно убийства краснокнижных животных.

Источник: https://censor.net.ua/n3110748
 
 
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Наши судьи самые честные, так что всего можно ожидать.
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Пусть в Печерский суд обратится! Или в Окружной админ...
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лесничий как бы по определению должен животину лесную любить, ну или он не лесник, а охотник......
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Судить ********. Хотя, у нас соевые божки, как всегда все спустят.
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Тот ,кто убивает животных, убивает и людей.
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Что-о?! Ах ты, хулиган! А ещё очки одел! И не думай: тебя ещё судить за это будут, мерзавец! Да, да, не волнуйся. Поможем, поможем! Интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову! Облысели все!(с)
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Поддатый лесничий, отмахиваясь от комаров, топором вырубил 40 гектар леса.
Рысь, говорите, нюню...
🙄
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так його кум здав, після того, як він у такий самий спосіб здав кума із забраканьєриною косулею...
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Удачи ему!

Суд поновив Павла Богуцького
на посаді військового
прокурора Південного регіону
України.
Про це повідомляє «Судовий
репортер» з посиланням
на постанову Шостого
апеляційного адмінсуду.
Також суд стягнув
позивачу середній заробіток за
весь час вимушеного прогулу, що
став наслідком незаконного
звільнення з роботи, з 23 березня
2015 року до 23 січня 2019. Всього
з Генеральної прокуратури
стягується 845 тис. грн. Це
880 грн/день.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСкандальный экс-лесничий Кабаль, подозреваемый в причастности к убийству рыси на Закарпатье, пытается восстановиться в должности через суд. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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