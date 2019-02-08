 Парубий подписал закон о запрете представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

Как сообщается на странице законопроекта №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине" на сайте украинского парламента, 8 февраля законопроект после принятия был возвращен с подписью председателя Верховной Рады, а затем направлен на подпись главе государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, законопроект №9524 был принят 7 февраля, 232 голосами.
Законом вносятся изменения в три закона: "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины" и "О местных выборах". Согласно этим изменениям, официальным наблюдателем от иностранных государств и международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радом государством-агрессором или государством-оккупантом. Кроме того, наблюдателем не сможет быть лицо, которое было предложено государством-агрессором или государством-оккупантом.
В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что законопроект разработан "с целью минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов в Украине".
https://m.youtube.com/watch?v=DSK93ZJL90o
И вьі там хоть обдрищитесь всем вашим пропагадон шоу: «60- мінут», іли обмажтесь соловьиньім гавном, но ваших рашистских ублюдков в Украине 31.03.2019 НЕ БУДЕТ !
И ПОСЛЕ 31.03.2019 НЕ БУДЕТ !
Цитата Путлера...,
Они все сдохнут.а мы попадем в РАЙ СкреПОНОсные и лишней хромосомой,Украина не живёт с вами в одном СаРАе 27 лет..,Отье...пи...тесь
Пусти свинособаку за стіл а вона ратиці на стіл!