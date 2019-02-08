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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Парубий подписал закон о запрете представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

Закон, которым гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, запрещено быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине, подписал спикером парламента Андреем Парубием и направлен на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщается на странице законопроекта №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине" на сайте украинского парламента, 8 февраля законопроект после принятия был возвращен с подписью председателя Верховной Рады, а затем направлен на подпись главе государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, законопроект №9524 был принят 7 февраля, 232 голосами.

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Законом вносятся изменения в три закона: "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины" и "О местных выборах". Согласно этим изменениям, официальным наблюдателем от иностранных государств и международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радом государством-агрессором или государством-оккупантом. Кроме того, наблюдателем не сможет быть лицо, которое было предложено государством-агрессором или государством-оккупантом.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что законопроект разработан "с целью минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов в Украине".

Источник: https://censor.net.ua/n3110746
 
   
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У нас итак больше миллиона наблюдателей, для кацапов на избиртельных участках мест нет
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Як рюській язік став "руським"
https://m.youtube.com/watch?v=DSK93ZJL90o
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И ВСЬО !!!!
И вьі там хоть обдрищитесь всем вашим пропагадон шоу: «60- мінут», іли обмажтесь соловьиньім гавном, но ваших рашистских ублюдков в Украине 31.03.2019 НЕ БУДЕТ !
И ПОСЛЕ 31.03.2019 НЕ БУДЕТ !
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Ну если Палубий подписал, то этому точно не бывать.
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СаРАЙ фюрера Кремля абидельси. Парубий подписал закон о запрете представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине - Цензор.НЕТ 1771
Цитата Путлера...,
Они все сдохнут.а мы попадем в РАЙ Парубий подписал закон о запрете представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине - Цензор.НЕТ 1771СкреПОНОсные и лишней хромосомой,Украина не живёт с вами в одном СаРАе 27 лет..,Отье...пи...тесь Парубий подписал закон о запрете представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине - Цензор.НЕТ 9854
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Наверное старый стал, с роботами первоклассниками базарить разучился.
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Виталя, строй Сцуюз РАБссии и Беларуси,у вас за те же 27 лет харашо получаецца Парубій підписав закон про заборону представникам РФ бути спостерігачами на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 1884Общая валюта общие бабы....Ляпотаааааа Парубій підписав закон про заборону представникам РФ бути спостерігачами на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 1884 Парубій підписав закон про заборону представникам РФ бути спостерігачами на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 1884
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Так афигенно фсе, но "бляха-муха" с железным дровосеком ведь не поговоришь.
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Дружбан у меня армейский был Лёха из Гродно,всё "Примой" гродненской угощал.Погиб в Афгане в 1983 году Парубій підписав закон про заборону представникам РФ бути спостерігачами на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 9775Классный был Бульбаш,Царсвие Ему Небесное
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Пррральна!!!
Пусти свинособаку за стіл а вона ратиці на стіл!

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Кстати древняя столица РАБссии, СаРай...,80 км от Астрахани.Основан Ханом Бату в 1250 году... Парубій підписав закон про заборону представникам РФ бути спостерігачами на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 3414
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Пусть по зомби ТВ наблюдают Парубій підписав закон про заборону представникам РФ бути спостерігачами на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 667 . Не хрен им у нас делать

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Москву построил Хан Менгу-Тимур в 1272 году..КацаПсины,а что построили вы за 21 век?*Только не говорите Питерьбюрг,его строили Шведы и Немцы,задолго до Петра первага... Парубій підписав закон про заборону представникам РФ бути спостерігачами на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 3578 Парубій підписав закон про заборону представникам РФ бути спостерігачами на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 3578
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Просимо -забороніть право голосування ваті з окупованих територій !!!
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Напишу Пасквиль в ООН и НАТО,не на ССР дохлый, Парубій підписав закон про заборону представникам РФ бути спостерігачами на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 5378 а против Украины.Скажу так мол и так,господа Гуттеришь и Столтенберг,,фошЫзд Порошенко отнял у РАБссии Крым и кусок Далбасса,просю принять озабоченность Парубій підписав закон про заборону представникам РФ бути спостерігачами на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 5378 Парубій підписав закон про заборону представникам РФ бути спостерігачами на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 5378
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий подписал закон о запрете представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине
 
 
 
 
 
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