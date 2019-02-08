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 Экономика
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Все про:Беларусь (2794) дороги (1759)

 Депутаты большинства фракций обратились к Гройсману с требованием прекратить финансировать "Белавтодор"

Более двух десятков депутатов, представляющих почти все фракции парламента, обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием прекратить финансировать государственные белорусские компании ради защиты экономических и политических интересов Украины.

 Об этом сообщил инициатор обращения, депутат от ВО "Свобода" Юрий Левченко.

Депутаты большинства фракций обратились к Гройсману с требованием прекратить финансировать Белавтодор 01
Депутаты большинства фракций обратились к Гройсману с требованием прекратить финансировать Белавтодор 02
Депутаты большинства фракций обратились к Гройсману с требованием прекратить финансировать Белавтодор 03

Народные депутаты требуют от главы правительства отменить все решения по использованию бюджетных средств для финансирования дорожно-строительных компаний холдинга "Белавтодор".

Белорусская государственная компания, которая может иметь поддержку со стороны России, которая в настоящее время проводит масштабную экономическую экспансию на украинском рынке, получая от правительства заказ на ремонт и строительство важнейших автодорог.

Также нардепы предлагают Владимиру Гройсману провести всестороннюю объективную проверку возможной причастности государственных служащих и должностных лиц "Укравтодора" к лоббированию интересов иностранных компаний в освоении значительных государственных заказов на выполнение ремонтно-строительных работ в Украине.

В "Свободе" заявляют о необходимости защитить как экономические, так и политические интересы Украины в отношениях с государственным белорусским бизнесом, учитывая недружественные шаги Республики Беларусь на международной арене. Как отмечают народные депутаты, речь идет о последовательной поддержке Беларусью позиции Кремля по всем украинским вопросам, а также о блокировании важных для Украины резолюций, в частности в ООН.

Есть и чисто экономическая причина необходимости пересмотреть тендеры, которые получил "Белавтодор". Миллионы украинцев эмигрируют за границу в поисках работы, а власть тратит средства госбюджета на создание рабочих мест в Беларуси. Строительство дорог не является "критическим импортом", которому невозможно найти альтернативу.
"Сегодня власти Беларуси являются по сути вассалом Кремля, марионеточной властью, выполняющей подавляющее большинство указаний российской власти.

В частности, мы это видим на внешне политической арене. Очевидно, что нельзя передавать государственные средства стране, контролируемой нашим прямым врагом. И здесь вопрос не только денег, но и того, каким образом эти компании будут работать в Украине. Нельзя исключать диверсии. Или сознательную плохую работу - банальная укладка  некачественных дорог, поскольку это может быть выгодно Москве ", - отмечает Юрий Левченко.


Как сообщалось, на проблему экономической экспансии белорусских компаний обратил внимание лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Он отметил, что в то время, когда официальный Минск неоднократно выражал поддержку российской агрессии и аннексии территории Украины, украинская власть позволяла государственным белорусским компаниям свободно работать на рынке и получать рекордные контракты. Так, 2018 году компании холдинга "Белавтодор" отдали победу в 14 тендерах на строительство и ремонт дорог в Украине на общую сумму более 1,5 млрд гривен. Эти средства фактически выводятся из страны, а Украина теряет рабочие места.

Источник: https://censor.net.ua/n3110744
 
   
 Топ комментарии
 
вообще то они правы,как не удивительно
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Украинские националисты в конечном итоге всегда оказываются правы.
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это ты себя в "друзья" причислил? Депутаты большинства фракций обратились к Гройсману с требованием прекратить финансировать "Белавтодор" - Цензор.НЕТ 2128
Хай Бог бороныть! с такими "друзьями" и врагов не надо!
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вообще то они правы,как не удивительно
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Украинские националисты в конечном итоге всегда оказываются правы.
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- Почему, когда в город собирается приехать президент, сразу начинают ремонтировать дороги?
- Ну, не дураков же лечить…
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Совковая традиция! Радует уже то, что народ на улицы не сгоняют Депутаты большинства фракций обратились к Гройсману с требованием прекратить финансировать "Белавтодор" - Цензор.НЕТ 6899
Депутаты большинства фракций обратились к Гройсману с требованием прекратить финансировать "Белавтодор" - Цензор.НЕТ 3978
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Белоруссия под управлением колхозника, нам не друг. Грося! Прекращай платить наши бабки стране союзнице расеи
Депутаты большинства фракций обратились к Гройсману с требованием прекратить финансировать "Белавтодор" - Цензор.НЕТ 5646
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Тебе-то Белоруссия - друг, всё противишься правильно назвать. Скажи ещё, что это сказали неверно и не гребли всех под одну гребёнку:

"власти Беларуси являются по сути вассалом Кремля
Источник: https://censor.net.ua/n3110744"

а то ты начнёшь говорить что в оккупированном Крыму и на Донбассе нет патриотов и сопротивления, а одни предатели...
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это ты себя в "друзья" причислил? Депутаты большинства фракций обратились к Гройсману с требованием прекратить финансировать "Белавтодор" - Цензор.НЕТ 2128
Хай Бог бороныть! с такими "друзьями" и врагов не надо!
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С тобой, куратором Лахты, у нас дружбы быть не может...
У вас две фишки - в Украине власть плохая, а в Беларуси - народ
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Выкл.
Поменяй ты уже погоняло, за 5 лет примелькалась, не даёшь норм коменты почитать.
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То что у тебя в башке сквозняк это давно известно, Но до сливного бачка еще не дотягиваешь Депутаты большинства фракций обратились к Гройсману с требованием прекратить финансировать "Белавтодор" - Цензор.НЕТ 431 . Откуда тебе, шуту, знать что и когда я стану говорить Депутаты большинства фракций обратились к Гройсману с требованием прекратить финансировать "Белавтодор" - Цензор.НЕТ 7947 ? И перед тем как царапать свои высеры, попытайся включить мозги. Тоже "вяликий " подкацапник с претензией на чужую историю - Литвы
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ну низзя же так ломать гешефт торговым партнерам.
может и путин напасть за наезд. Депутаты большинства фракций обратились к Гройсману с требованием прекратить финансировать "Белавтодор" - Цензор.НЕТ 2355
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"Астанавітєсь!" (Ростов - не резиновий, де-кому прийдеться і у Бацьки шукати притулку!) Депутаты большинства фракций обратились к Гройсману с требованием прекратить финансировать "Белавтодор" - Цензор.НЕТ 8065
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Нам не белорусов или турок приглашать надо, а контролировать, чтобы укравтодор технологию соблюдал и не воровали. Надоело, что дороги плохие не потому, что не умеют, а потому что воруют. Один знакомый хозяин ресторанчика замучился барменов менять - сколько им не плати, все равно коньяк разбавляют и клиенты недовольны.
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Якщо я не помиляюсь, то функції ремонту доріг у укравтодору забрали, вони тільки можуть заключати договори на ремонт доріг, а контроль за ремонт доріг теж здійснюють інші організації. Не пам'ятаю яка саме дорога, яку зробили Турки, так там умови жорсткі досить, мало того що там гарантії, так якщо з'являється яма впродовж досить короткого часу, мають її відремонтувати інакше штрафи.
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На трасі Київ-Чоп є відрізок в 200 км, відремонтований майже за «ювелірними» технологіями. Україна віддала частину автостради в обслуговування іноземній компанії.

Протягом 7 років на відрізку дороги Київ-Чоп турецька компанія має ремонтувати асфальтне покриття, наносити розмітку, чистити сніг, стригти газони, прибирати сміття, слідкувати за туалетами обабіч траси.

За роботою турків слідкує французька компанія, що здійснює безперервний технічний нагляд. За будь-якій огріх компанії загрожує штраф, тому дорога весь час в ідеальному стані.
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С одной стороны нужно понимать, что независимо от настоящей позиции, официальная позиция Беларуси всегда будет пророссийской, вплоть до момента развала России. С другой стороны нам выгодно, чтобы настоящая позиция была не вполне пророссийской. А с третьей стороны, если бы наши дорожные работники строили дороги добросовестно, а не разворовывая деньги, то никто бы не прибегал к услугам иностранцев. В Беларуси построены дороги, которые стоят годами и не портятся. То что строят наши рассыпается уже через несколько лет. Уж не знаю, то ли руки у них из жопы растут, то ли жадность непомерная не дает построить нормально. Но недобросовестные строители должны быть вытеснены с рынка независимо от того, наши они, или нет. Иначе дорог не будет никогда.
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Противоречит, а выше сказали, что националисты всегда правы...

"...Или сознательную плохую работу - банальная укладка некачественных дорог, поскольку это может быть выгодно Москве ", - отмечает Юрий Левченко
Источник: https://censor.net.ua/n3110744

И не развал паРаши, а когда паРаша не в состоянии будет финансировать всякие Приднестровья и Лукашенко...
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Ещё сокрушаются по поводу отъезда рабочих рук в Польшу. Реально, в Украине мало рабочих мест, об оплате вообще промолчу.
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Епти Белавтодор мешает в дождь и снег асфальт ложить, непорядок, гнать в шею.
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Белоруссы нам конечно братья , но нам самим деньги нужны. Пусть в Рязань едут дороги делать
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на белавтодоре работают украинские граждане
если белавтодор делает лучше и дешевле - отдать заказы им.
депутаты снова лоббируют воровскую чёрную дыру укравтодор.
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Что дешевле для налогоплательщиков: один раз заплатить белорусам или пять раз платить своим родимым?
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Будівельники українські крадуть, а порохогройсман, голодає, не влада а 5-та колона.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДепутаты большинства фракций обратились к Гройсману с требованием прекратить финансировать "Белавтодор"
 
 
 
 
 
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