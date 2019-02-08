 Нардеп от БПП Березенко планирует подать иск о "защите чести" против Гриценко на 2,5 млн грн

Об этом он заявил 8 февраля на пресс-конференции в Киеве, информирует Depo.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Я официально заявляю, что я подам иск на Анатолия Гриценко в защиту своей чести, достоинства и деловой репутации. Не буду оригинальным - сумма этого иска будет такая же, как и залог - 2,5 млн грн", - заявил Березенко.
Все выигранные в суде средства он намерен отдать на нужды армии.
"Пусть это будет долго, но какая-то (воинская) часть обязательно получит дополнительное финансирование, возможно бронежилет, каску или то оснащение, которого у них не было до 2014 года", - подчеркнул нардеп.
7 февраля кандидат в президенты Анатолий Гриценко на одном из телеканалов заявил, что его соперник Петр Порошенко якобы дал указание выделить 2 млрд грн на подкуп избирателей. Одним из организаторов такого "подкупа" Гриценко назвал Сергея Березенко.
Напомним, выборы Президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.
Тут до марта 2 месяца..... А после еще не известно кого Интерпол за воровство искать будет....
Этот прид-к и семья фриков луциков о дачке побеспокоилась в стране без выдачи?
Podgorna Viktoriyaблизько 4 років тому
В случае так сказать "победы" Березенко со всем многообразием, инструментов борьбы за победу - можно совершенно уверенно увидеть стиль президентской команды в форме Семья-2. Чего собственно я всегда ожидала от Порошенко, зная я его стиль борьбы еще со времен Нашей Украины. Не изменился( даже не попытался.. И это еще один шаг к новой (уже даже страшно прогнозировать) - не революции, а бунту и махновщине, в какую могут обернуться местные выборы по новым правилам - не лучше нынешней мажоритарке, а скорее всего хуже.
С другой стороны я не верю, что дело закончится приговором. У нас тут так не принято. Потолкались, потолкались, по итогу поаплодировали победителю и все успокоились. Пока было именно так.