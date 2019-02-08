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 Политика Украины, Общество
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Все про:Гриценко Анатолий (1216) Президент (4133) Березенко (77)

 Нардеп от БПП Березенко планирует подать иск о "защите чести" против Гриценко на 2,5 млн грн

Народный депутат, заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко заявил, что планирует подать иск против кандитата в президенты Анатолия Гриценко.

Об этом он заявил 8 февраля на пресс-конференции в Киеве, информирует Depo.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я официально заявляю, что я подам иск на Анатолия Гриценко в защиту своей чести, достоинства и деловой репутации. Не буду оригинальным - сумма этого иска будет такая же, как и залог - 2,5 млн грн", - заявил Березенко.

Все выигранные в суде средства он намерен отдать на нужды армии.

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"Пусть это будет долго, но какая-то (воинская) часть обязательно получит дополнительное финансирование, возможно бронежилет, каску или то оснащение, которого у них не было до 2014 года", - подчеркнул нардеп.

7 февраля кандидат в президенты Анатолий Гриценко на одном из телеканалов заявил, что его соперник Петр Порошенко якобы дал указание выделить 2 млрд грн на подкуп избирателей. Одним из организаторов такого "подкупа" Гриценко назвал Сергея Березенко.

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Напомним, выборы Президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3110743
 
   
 Топ комментарии
 
О какой чести етот заднепроходный смеет заявлять. Как у него могли отобрать то что ему обрезали при рождении?
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Депутат бпп и честь с достоинством, понятия несовместимые.
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вор подает в суд это конец судебной системы((((((((((((
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Правильно. Я бы и против Садового иск готовил. Мерзавцев надо бить по кошельку. Нардеп от БПП Березенко планирует подать иск о "защите чести" против Гриценко на 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 1227
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я би на всєх подал окромя сонцесяйного.. а шоп нє мєшалі
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Сейчас перед выборами просто пошесть пошла " обиженных" на конкурентов Порошенка.
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- Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно ... Я пожалуюсь прокурору!.. Я за‑плачу, наконец!(c)
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вор подает в суд это конец судебной системы((((((((((((
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О какой чести етот заднепроходный смеет заявлять. Как у него могли отобрать то что ему обрезали при рождении?
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І ти Носов також пташиним грипом захворів?!.. Та що ж то за пошесть така серед зрадоботів лютує... На кого з вас не глянь - одні бальниє..😁😁😁
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Носов. Пташиний грип спамом не лікується..😁😁😁😁😁😁
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толик не обеднеет, в армии наворовал на 100 лет вперед
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Тогда пускай Берозенко обьяснит за какие шиши у него появилась бронемашина и бронешуба у жены?
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Да, Лариса! Это Вам не какой-то пояс верности с амбарным замком на пупке.
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Так там и выбирайте президента. Чего тянуть?
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Лучшей рекламы для Гриценко и не придумать!
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сильно сомневаюсь, что у тех, кто вскарабкался наверх осталась честь, одни воровали, другие убивали и грабили, третьи, как ляшко ,у бори насосали
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У него, оказывается, есть ЧЕСТЬ??? Вот клоун насмешил!
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Депутат бпп и честь с достоинством, понятия несовместимые.
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Небось в Печерский? Или может Басманный?
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Ой ржу не могу.....
Тут до марта 2 месяца..... А после еще не известно кого Интерпол за воровство искать будет....
Этот прид-к и семья фриков луциков о дачке побеспокоилась в стране без выдачи?
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Хай подає. Березенку після зміни влади ще на кічі сидіти за махінації та підкуп виборців на Чернігівських виборах.
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З таким тіпажом і на кічу? Космєтічку не забути головне
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Гівно випливає на поверхню,тим краще буде потім їх відловлювати.
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Мало того,що випливає,воно ще й кричить - образили!..де моя гідність!..в суд подам!..Не розуміє гівно,що йому треба сидіти тихо-тихо,і молитись шоб не занюхали...
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Смешно! Этот коррупционер Березенко который подкупал в Чернигове избирателей за гречку и бабло раздавал, обычный аферист Березенко. Да по этому аферюге тюрьма плачет.
Podgorna Viktoriyaблизько 4 років тому
В случае так сказать "победы" Березенко со всем многообразием, инструментов борьбы за победу - можно совершенно уверенно увидеть стиль президентской команды в форме Семья-2. Чего собственно я всегда ожидала от Порошенко, зная я его стиль борьбы еще со времен Нашей Украины. Не изменился( даже не попытался.. И это еще один шаг к новой (уже даже страшно прогнозировать) - не революции, а бунту и махновщине, в какую могут обернуться местные выборы по новым правилам - не лучше нынешней мажоритарке, а скорее всего хуже.
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Попрошу не наговаривать на товарища из БПП, до подкупа гречкой в Чернигове он не опускался. Платил только гривнами.
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Та Дрищ - злидень! Де ж те чмо візьме ще 2,5 ляма якщо його руки нічого не крали..😁😁😁
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Клоуни якісь лишнєхромосомні... Як ніби після вашого спаму Дрищ перестане бути дрищем 😁😁😁😁😁
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Пожалійте "першого не прохідного" главкома диванних військ, бо обдерете його як липку і по світу з торбою пустите.
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Відійти краще Проценко від дзеркала, а то ти ще такого наляпаєш що мухи на льоту падати будуть..😁😁😁
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Видать, этот Березенко на пару с Бляхой-Мухой решили Грыща обезжирить. А шо(?), отреформированный самый гуманный может, чего доброго, и поспособствовать - запустят Грыща по миру с котомкой.
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В общей очереди и обычным порядком - не успеют. А если Порохатый Шоколатье словечко замолвит?
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Ну и урод! У Пэти окружение одни уроды и гниды! Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.....
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А що це таке? невже вони всі змовилися про суму позову саме 2,5млн. гривень? Чи мо' хочуть ще зареєструватися кандидатами в президенти?
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Наши кандидаты все еще глупые и не понимают, что нельзя говорить того, что нельзя будет доказать в суде. Возможно после этого научатся. Я вообще не понимаю, зачем им делать компроментирующие заявления, если скрытность Порошенко открывает широчайший простор для инсинуаций. Нашему народу не нужно ничего говорить прямо, ему только намекни, мол, сами же понимаете, что это значит; и народ сразу же поймет, как его дурят и какие все вокруг подлецы и зрада везде, даже если ничего такого нет. За подобные вещи очень трудно привлечь к суду. В крайнем случае можно будет сказать, мол, я же ничего не утверждаю, а только выражаю опасения. Но нет, нужно прямолинейно вбацаться лицом прямо в суд. Зачем?
С другой стороны я не верю, что дело закончится приговором. У нас тут так не принято. Потолкались, потолкались, по итогу поаплодировали победителю и все успокоились. Пока было именно так.
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Шоколадного Овоща в Ростов будет сопровождать Московская охранная фирма.
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"Нардеп от БПП Березенко планирует подать иск о "защите чести" против Гриценко на 2,5 млн грн" - почти все креатуры шоколадного Пахана воры, коррупционеры, коллаборанты, одним словом, пятая колонна беса путлера, так что удивляться нечему.
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У Соєвих по визначенню не може бути честі.
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Толян молодець, не пускають на ефіри то нехай ці покидьки самі тримають інформнапругу.
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Мокши грицька засщищают Боярки не будет
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Сімя-2 . Недалекоглядні українці не дивляться на свиту , того кого обирають а на колір і фасон .
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И куда оно побежит, если мальдивский главнокомандующий капитулирует после выборов? Имхо, социальная справедливость будет требовать быстрого и кардинального наказания тех, кто грабит и обворовывает страну сегодня. Члены БПП, пытающиеся сохранить себя у кормушки, первые на роль таких сакральных жертв. Кровь погибших на Майдане требует отмщения.
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Высосут все деньги с Гриценко.Сначала луценчиха,или как там её,бляха с мухой,теперь еще один клерк и тоже от БПП. А там еще кто то с иском-разорят кандидата...
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політичні повії побігли відновляти честь.
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Гриценко правду сказал. Избирательные штабы завалены чёрным налом.
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Чому вони так рейтинг Гриценку підіймають?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп от БПП Березенко планирует подать иск о "защите чести" против Гриценко на 2,5 млн грн
 
 
 
 
 
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