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 Офицер ВСУ, перевозивший психотропное вещество амфетамин, задержан в Одессе, - военная прокуратура. ФОТО

В Одессе задержан военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, перевозивший сильнодействующее наркотическое вещество.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

8 февраля во время поверхностного осмотра, на железнодорожном вокзале г. Одессы, во внутреннем кармане куртки офицера правоохранителями выявлен и изъят полиэтиленовый сверток с двумя пластиковыми капсулами, в которых находилось психотропное сильнодействующее вещество "амфетамин", весом около 15-20 грамм.

Офицер ВСУ, перевозивший психотропное вещество амфетамин, задержан в Одессе, - военная прокуратура 01

Смотрите: Пограничник-срочник задержан на Одесчине за сбыт наркотиков, - ГБР. ФОТО

Офицера-наркодельца задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Офицер ВСУ, перевозивший психотропное вещество амфетамин, задержан в Одессе, - военная прокуратура 02

Военной прокуратурой задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110741
 
 
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И Зеленский недавно был в Одессе
Так вот откуда у Зеленского были галлюцинации что за ним следят
Так вот откуда у Зеленского амфетамин
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Фасовка какая интересная.Прям профессиональная.Не порошок не понятно какой,а всё спрессованно в таблетки,упаковано в капсулы...А от куда известно,что амфетамин?Экспресс анализ на месте делали или просто знают,что в таких капсулах должно находится?
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ДЫк то у него не зрачки а радужка карего цвета...А кареглазых,хрен разберешь... хи-хи-хи...
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Американцы как раз и выпускали амфетамин, чтобы раздавать солдатам в окопах. Для меня тут вопрос в том, 15-20 грам ЧЕГО было в капсулах капсулах. 15-20 грамм концентированного амфитамина, или две дозы разведенного для приема? Лично для меня это в корне разные ситуации.
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