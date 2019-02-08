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 Политика Украины
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Все про:выборы (21011) избирком (145) ЦИК (2856) Слипачук (7)

 Общее количество членов избиркомов может достигнуть 1 млн 311 тыс. человек из-за рекордного количества кандидатов, - ЦИК

Рекордное количество кандидатов на пост президента Украины (44) на выборах 31 марта может привести к тому, что в работе окружных и участковых избирательных комиссий могут быть задействованы 1 млн 311 тыс. граждан Украины, отмечает глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"В соответствии с законом каждый кандидат может иметь своего представителя в окружной комиссии и в участковой комиссии. Если сугубо теоретически предположить, что каждый кандидат внесет своего представителя, то общее количество членов комиссий может составить более 1 млн 311 тыс. человек", - сказал она на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.

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 При этом оплата труда членов комиссий является наибольшей статьей расходов на выборы. В связи с этим, Центральная избирательная комиссия пересмотрит стоимость организации и проведения выборов президента Украины, пишет lb.ua.

"Предыдущие расчеты осуществлялись на основании того, что будет 25 кандидатов. Сейчас ЦИК работает над формированием бюджета в соответствии с увеличением количества кандидатов", - сказала Слипачук.

Слипачук сообщила, что бюджетный запрос на увеличение расходов на выборы, при необходимости, может быть направлен ЦИКом после получения представлений от кандидатов на формирование участковых и окружных комиссий.

"Как только мы будем иметь это количество мы сделаем рассчет. Но ЦИК уже над этим работает", - сказала она.

На данный момент госбюджет предусматривает 2,4 млрд гривен на организацию и проведение выборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3110738
 
 
 Топ комментарии
 
Этот придурок под каждой новостью высер про петю оставляет.
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Во-во! Я тоже заметил. Даже если новость совсем о постороннем. Скажем, про Марс. И тут как тут RVP RVP - и что-то ввернёт о Порохе. И злой крот такой же.
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Никанор, так и останешься босым - Порох выиграет выборы в первом же туре. Загальна кількість членів виборчкомів може досягти 1 млн 311 тис. осіб через рекордну кількість кандидатів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9677
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И все как один "проголосуют" за пэтю.
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Почему "как один"? Ты же юлёк - ты проголосуешь за Йулю...
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Этот придурок под каждой новостью высер про петю оставляет.
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Во-во! Я тоже заметил. Даже если новость совсем о постороннем. Скажем, про Марс. И тут как тут RVP RVP - и что-то ввернёт о Порохе. И злой крот такой же.
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и чего так нервничать? петя и так у прольотє.. думаем над диллемой Зеленский - Тимошенко Загальна кількість членів виборчкомів може досягти 1 млн 311 тис. осіб через рекордну кількість кандидатів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1631
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Никанор, так и останешься босым - Порох выиграет выборы в первом же туре. Загальна кількість членів виборчкомів може досягти 1 млн 311 тис. осіб через рекордну кількість кандидатів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9677
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после первого тура ему откроются только ДВЕ ДОРОГИ, в Ростов к папиреднику и на парашу, что пожалуй почти одно и то же.
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У тебе, для цього процесу, не вистачить туалетного паперу, тому зливайте воду і лягай спати.
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Так это ботва ольгинская, ты что думал что это реальные люди? Загальна кількість членів виборчкомів може досягти 1 млн 311 тис. осіб через рекордну кількість кандидатів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 943
Не мешайте тёте, тетя на работе (с)
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К требованиям для кандидатов 100 часов личных общественных работ....
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При входе на избирательный участок вас будет встречать наблюдатели
Чтобы взять бюллетень вам придется пробираться через толпу наблюдателей, которыми будет заполнен весь участок
Когда вы сумеете взять бюллетень, и проползти по головам к кабинке для голосования, вас в ней встретят два наблюдателя
В урне для голосования тоже будет сидеть наблюдатель
Вы будете счастливы что смогли выбраться из участка
Благодарите за это беглых олигархов которые превращают выборы в клоунаду
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Тут про избиркомы, а не про наблюдателей. Но меня напрягает такое количество считальщиков - по одному на 30 человек населения или на 15 избирателей. То есть каждый должен уметь считать до пятнадцати, так выходит? Тогда я ожидаю результатов в тот же вечер.
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На РАБссии одинг фюрер, Владимир Бэн-Ладен,зато НАВНЕЧНО назначенный Смотрящим за концлагерем Общее количество членов избиркомов может достигнуть 1 млн 311 тыс. человек из-за рекордного количества кандидатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 2576Джугашвили по имени ГУЛАГ
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Прикольно. В прошлый раз проголосовало, помнится, 30 млн чел..
1 член на 30 избирателей получается. Дороговато...
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Пррррращай безрррработица!!! УРРРррря!
😜
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Минус Крым с Далбассом не голосующими,должно быть меньше.хотя там заседают только врачи и учителя бюджетные местного разлива,не ездящие на Мерсах Загальна кількість членів виборчкомів може досягти 1 млн 311 тис. осіб через рекордну кількість кандидатів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2312Зарплата мизерная,а все ездят на забугорных тачках...ВОРрупция и Коррупция сожрали Врачей и Учителей Загальна кількість членів виборчкомів може досягти 1 млн 311 тис. осіб через рекордну кількість кандидатів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2312
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Когда то Леонид Данилыч,дважды не сидевший в Кресле президент Украины сказал интересную вещь...:цитата
Тільки с другої моєї каденціі я зрозумів.що означає бути президентом України Загальна кількість членів виборчкомів може досягти 1 млн 311 тис. осіб через рекордну кількість кандидатів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2040З першої спроби не зрозумів Загальна кількість членів виборчкомів може досягти 1 млн 311 тис. осіб через рекордну кількість кандидатів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2040
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в связи с этим , Банковая, для экономии средств, предлагает назначить смотрящего.
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Не зможе. Більшість поцкандидатів не зможуть представити своїх людей в комісії і тим більше не зможуть набрати спостерігачів.
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Жесть, там на участках будет просто толпа всяких членов избиркомов, наблюдателей и прочей нечести.)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбщее количество членов избиркомов может достигнуть 1 млн 311 тыс. человек из-за рекордного количества кандидатов, - ЦИК
 
 
 
 
 
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