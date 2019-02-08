 Общее количество членов избиркомов может достигнуть 1 млн 311 тыс. человек из-за рекордного количества кандидатов, - ЦИК

"В соответствии с законом каждый кандидат может иметь своего представителя в окружной комиссии и в участковой комиссии. Если сугубо теоретически предположить, что каждый кандидат внесет своего представителя, то общее количество членов комиссий может составить более 1 млн 311 тыс. человек", - сказал она на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.
При этом оплата труда членов комиссий является наибольшей статьей расходов на выборы. В связи с этим, Центральная избирательная комиссия пересмотрит стоимость организации и проведения выборов президента Украины, пишет lb.ua.
"Предыдущие расчеты осуществлялись на основании того, что будет 25 кандидатов. Сейчас ЦИК работает над формированием бюджета в соответствии с увеличением количества кандидатов", - сказала Слипачук.
Слипачук сообщила, что бюджетный запрос на увеличение расходов на выборы, при необходимости, может быть направлен ЦИКом после получения представлений от кандидатов на формирование участковых и окружных комиссий.
"Как только мы будем иметь это количество мы сделаем рассчет. Но ЦИК уже над этим работает", - сказала она.
На данный момент госбюджет предусматривает 2,4 млрд гривен на организацию и проведение выборов.
Не мешайте тёте, тетя на работе (с)
)))))
Чтобы взять бюллетень вам придется пробираться через толпу наблюдателей, которыми будет заполнен весь участок
Когда вы сумеете взять бюллетень, и проползти по головам к кабинке для голосования, вас в ней встретят два наблюдателя
В урне для голосования тоже будет сидеть наблюдатель
Вы будете счастливы что смогли выбраться из участка
Благодарите за это беглых олигархов которые превращают выборы в клоунаду
1 член на 30 избирателей получается. Дороговато...
😜
Тільки с другої моєї каденціі я зрозумів.що означає бути президентом України З першої спроби не зрозумів