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 ЦИК зарегистрировала 109 наблюдателей на выборах президента от международных и иностранных организаций

Центральной избирательной комиссией на сегодня зарегистрированы 109 иностранных наблюдателей, представляющих 6 организаций и одно государство.

Соответствующее решение Центральная избирательная комиссия приняла на заседании в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Комиссией зарегистрированы 18 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Фамилий граждан Российской Федерации, ранее фигурировавших в СМИ как возможные претенденты в наблюдатели от ОБСЕ, в списке зарегистрированных наблюдателей нет.

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Кроме того, зарегистрированы 13 наблюдателей от Общественного союза "Международное сообщество по правам человека", 49 от Международной неправительственной организации "Canadem", 7 – от Национального демократического института международных отношений, 1 – от Всемирного конгресса украинцев, 12 – от Украинского конгрессового комитета Америки и 9 – от Германии.

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Таким образом, как отметили в ЦИК, по состоянию на 8 февраля зарегистрировано 109 наблюдателей от иностранных и международных организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3110737
 
   
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"Прізвищ громадян Російської Федерації, що раніше фігурували в ЗМІ як можливі претенденти в спостерігачі від ОБСЄ, в списку зареєстрованих спостерігачів немає"
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