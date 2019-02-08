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Все про:Азовское море (1049) крылатые ракеты (9) ракеты (732) Черное море (499) украинское оружие (1)

 Украинская крылатая ракета "Нептун" поступит на вооружение в 2020 году

Первый вариант отечественного ракетного комплекса "Нептун" в наземном исполнении будет готов в начале 2020 года. С его помощью планируется полностью закрыть акваторию Черного и Азовского морей.

Об этом в интервью Цензор. НЕТ сообщил генеральный конструктор – генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев. Столичное КБ "Луч" является разработчиком отечественного высокоточного ракетного комплекса "Вільха", а также комплекса крылатых ракет "Нептун".

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По словам Коростелева, сейчас уже проведено два успешных пуска "Нептуна", крайний из которых состоялся 5 декабря прошлого года. "Дистанция практического применения ракеты составляет 300 км, то есть это полностью закроет интересующую нас акваторию Черного и Азовского морей", - уточнил генеральный конструктор.

Олег Коростелев напомнил, что, помимо наземного варианта базирования, "Нептун" будет размещаться также на воздушной и морской платформах. "В качестве воздушного носителя "Нептуна" выбран самолет Су-24М… Морской платформой будет ракетный катер "Лань", - рассказал Коростелев.

Он добавил, что в 2019 году начнется проектирование варианта воздушного базирования "Нептуна". Переход к практическому исполнению ожидается в следующем году. "В течение следующих двух лет мы должны завершить разработку корабельного комплекса", - сообщил Коростелев.

По его словам, создание наземного варианта "Нептуна" обойдется приблизительно в $20 млн. Причем в мире не существует примеров разработки ракетных комплексов за такие ограниченные ресурсы и в столь сжатые сроки.

Ранее президент Петр Порошенко рассказал, какие еще варианты украинского высокоточного оружия будут испытываться в 2019 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3110736
 
 
 Топ комментарии
 
Важно правильно проголосовать на выборах. За прошедшие пять лет приложены огромные усилия для возрождения армии, мы не имеет права похерить прогресс. Украинская крылатая ракета "Нептун" поступит на вооружение в 2020 году - Цензор.НЕТ 1762
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Ага, на фото очередное обещание полетело. Украинская крылатая ракета "Нептун" поступит на вооружение в 2020 году - Цензор.НЕТ 7985
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Молодці! Чим раніше - тим краще, з мокшанськими виродками під боком потрібно бути завжди готовими до всякого
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Важно правильно проголосовать на выборах. За прошедшие пять лет приложены огромные усилия для возрождения армии, мы не имеет права похерить прогресс. Украинская крылатая ракета "Нептун" поступит на вооружение в 2020 году - Цензор.НЕТ 1762
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Не неси чушь, одни обещание, за 5 лет практически ничего нового у армии не появилось а вот половину арсеналов потеряли.
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А что фото, это испытания двигателя, в ракетах такого типа это далеко не главное. Притом есть только старт но ни одного видео попадания.
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ни одного попадания потому, что твой адрес лень установить
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жека,Омереке кирдыкъ,нарасия сверхвеликая и не имеющая аналоговъ,бендеровцы фашисты,ракета не летит,доллару 3,14дец,уже скоро..
ничего не забыл?
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прилет по предвычесленному айпишнегу-это следующий этап .головка самонаведения еще не до конца испытана.
так шо готовьтесь
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Хорошо хоть что-то, хотя за 5 лет можно было сделать и лазерное оружие. Ученые есть, лишь бы было желание.Можно бы было давно Кацапскую столицу выжечь и прекратить войну. Но...
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Це брехня, Нептун зробив ваш аналог - Уран, який ви 20 років створювали, по усім параметрам!
https://www.youtube.com/watch?v=_PJZstIkQac
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Тролль путиноидный, закрой свою вонючую пасть!
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Что ты называешь прогресом? То что Петя сжег все склады с боеприпасами и теперь их осталось лишь на неделю обороны? Или то что провалил даже декомунизацию а беркутовцев записал в Небесную Сотню? Или то что рыги убежавшие из страны 2014 году уже все вернулись со снятыми арестами со своего имущества и гребут деньги лопатой? Или то что соевая мразь ограбила людей на миллиарды долларов, что сейчас в народе только два разговора, о том где найти дрова и где найти 30 минимальных зарплат для растаможки автомобиля.?
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такое ощущение, что ты нервничаешь
вместо того, чтобы готовиться к празднику по поводу неминуемой победы ВАНЫ
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Странно что соерыгоботы каждый день навязывают ВОНУ и Петра Бляхэра. Неужели во всей Украине нет более достойных людей?
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те,кого ты выбрал в достойные недавно из ростова вещали про "кинули как лоха" Украинская крылатая ракета "Нептун" поступит на вооружение в 2020 году - Цензор.НЕТ 4724
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А кого я выбрал? Или у вас ботов работающих на госслужбе пропагандона Минстеця за $500-1000у.е. в месяц принято только бросаться дерьмом из своих штанов?
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Молодці! Чим раніше - тим краще, з мокшанськими виродками під боком потрібно бути завжди готовими до всякого
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Няхай здохне той,хто вас ня любiць....Слава Украiне!!!
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Первая партия украинских танков "Оплот" поступит на вооружение украинской армии уже до конца этого года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

https://www.rbc.ua/rus/news/vsu-poluchit-pervye-ukrainskie-tanki-etom-1503483467.html

Это был 2017 год. БРЕХЛО.
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деньги выделены
танки в работе на Малышева
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Ну ну, они даже 1 танк не смогли сделать по американскому спецзаказу, контракт разорван.
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Хаха, в работе, а дата его обещаний тебя не смущает?))
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Нет, дата меня не смущает.

Лично я никаких потерь для страны от этого не наблюдаю.
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бо ти порохобот... невиліковний порохобот
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Тоесть президент нагло врет, а он никаких проблем не видит.)
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то есть, никаких потерь для страны я не наблюдаю.

озвучь
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хоть немного положительных новостей а то сплошной негатив в новостной ленте
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Это зависит от редакционной политики. Есть СМИ, которые выкладывают в ленту один негатив. Зачем - вопрос риторический.
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Как зачем?
Чтобы придуманной в Мокшандии зрадой депресняк нагонять...
И чтобы ***** могло на этом фоне своих холуев продвигать во власть...
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да в СМИ и многие новостные ленты выкладывают такой иногда бред типа баба марфа перднула и от этого изменится климат земли а позитива очень мало это угнетает психику народа и раздражает
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Зрадофилам осталось только ОДНО:
Заявить, что КБ "Луч" принадлежит Порошенко!

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летают регулярно.и отрабатывают навыки боевого применения.а у вас на кацапии? Украинская крылатая ракета "Нептун" поступит на вооружение в 2020 году - Цензор.НЕТ 5343
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Во во...а если бы меньше соевая плесень воровала и саботажем занималась то и патронный заводик уже работал а Украина росла 10% в год.

Это какими мразями нужно быть чтоб реформы делать под кредиты и условия.....если ты не порохобот подумай над этим!
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кацапа,не там переживаешь Украинская крылатая ракета "Нептун" поступит на вооружение в 2020 году - Цензор.НЕТ 4180

Пётр Верзилов‏ @gruppa_voina 6 февр.

Суперидеальное, конечно, у Владимира Владимировича время для гонки вооружений в 2019 году:

Минобороны: $65 млрд Пентагон - $686 млрд (разница 10 раз)
Расходы бюджета РФ: $270 млрд США: $4 трлн (разница 15 раз)

Один Пентагон тратит в 2.5 раза больше, чем Россия на вообще все.
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Это хорошо если ***** пролезет на второй срок, я уеду в штаты....хотя, кто бы ни был, если за два года не будет прогреса в Украине, эмиграция не минуема!!! Do you understand?
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хочешь диаспору усилить? Українська крилата ракета "Нептун" надійде на озброєння в 2020 році - Цензор.НЕТ 2539там хоть и наивные,но отнюдь не глупые люди.два раза на своей мякине их вряд ли проведешь
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Суд поновив Павла Богуцького
на посаді військового
прокурора Південного регіону
України.
Про це повідомляє «Судовий
репортер» з посиланням
на постанову Шостого
апеляційного адмінсуду.
Також суд стягнув
позивачу середній заробіток за
весь час вимушеного прогулу, що
став наслідком незаконного
звільнення з роботи, з 23 березня
2015 року до 23 січня 2019. Всього
з Генеральної прокуратури
стягується 845 тис. грн. Це
880 грн/день.
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В Голландии диаспора за Порошенка вся, всех кого я знаю.
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Зенит-Циклон-ДНЕПР "я уеду в штаты"

Твоя страна, как показывает флажок Українська крилата ракета "Нептун" надійде на озброєння в 2020 році - Цензор.НЕТ 9749 - уже Штаты. Что, ватник, забыл из-под какого ВПН пишешь? Українська крилата ракета "Нептун" надійде на озброєння в 2020 році - Цензор.НЕТ 6245
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Радует что ватники пока в меньшинстве, но Петя работает...страшно представить когда Петя передаст власть в их руки ради того чтоб не нести ответствености за грабёж!
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Да как то ..медленовато! А нельзя, чтобы в 2020 уже был вариант на ....700 киломитерз!!!, не говоря о меньшей дальности. Так понимаем, нас пугают ..некими Калибрами?
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да наверняка к 2020-му будет и на 700 км...и даже больше...
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пока нельзя...только как рашка выйдет из договора о ракетах средней дальности. Українська крилата ракета "Нептун" надійде на озброєння в 2020 році - Цензор.НЕТ 2535.та тут несколько месяцев осталось
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нужно рассказывать за вчерашние достижения имея уже завтрашние разработки, чтобы раньше времени враг не похерил(звиняюсь за мой хфранцузский) наших возможностей...
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Хочете щоб так було - олосуйте за Порошенка.
Йуля все просере, а Зээля все продасть, купить, а потім ще раз продасть!
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Это хорошо,это замечательно!
А рашка,хай дальше мультики про ракеты смотрит.И в прямых эфирах наслаждается падающими ракетами.И главное хай скульптур побольше из говна лепят.Приятно наблюдать за прогрессом рашистов на поприще говна!И червей,червей не забудьте...
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Согласно открытым данным ракета для комплекса «Нептун» создана на базе советской ракеты Х-35 (которая с 70-х производилась в Харькове, и где осталась документация на неё). Эта ракета используется в российских противокорабельных комплексах «Уран» (корабельный противокорабельный ракетный комплекс), и «Бал» (береговой противокорабельный ракетный комплекс). Ракета «Нептун» будет использоваться для поражения боевых кораблей и транспортных судов из состава ударных групп (конвоев) или следующих одиночно водоизмещением до 5 тысяч тонн. Противокорабельная ракета получит контейнерный старт, сам же контейнер напоминает стандартный от ракет ЗРК С-300.

О выборе Су-24М в качестве воздушного носителя "Нептуна" говорить не приходится - выбор был невелик, но с полтора десятка таких носителей у нас еще найдется... Они, в общем, даже неплохо подходят друг другу, как "сверстники".
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)) руцких мона лехко осрамить с их сраным гиперзвуком. мона договориться с амерами, шо при проведении испытаний этой ракеты, цель будет расположена на одном из их полигонов в какой нить тамошной пустыне, а стартнуть две!! одна где то из под одессы, а другая в паре км от финиша. причём на старте первой и финише второй установить камеры в режиме онлайн. стартонув одновременно обе ракеты, получим то, шо уже через минуту после старта первой под одессой, по принципу "запустили и забили", как бэ она же и поразит цель на американском полигоне!! шойга с ума сойдёт в полных штанах и ***** в добавок полные наложит, показав тому на мобиле расчёт, с какой скоростью двигалась ракета )))
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииУкраинская крылатая ракета "Нептун" поступит на вооружение в 2020 году
 
 
 
 
 
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