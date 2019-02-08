 Украинская крылатая ракета "Нептун" поступит на вооружение в 2020 году

Об этом в интервью Цензор. НЕТ сообщил генеральный конструктор – генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев. Столичное КБ "Луч" является разработчиком отечественного высокоточного ракетного комплекса "Вільха", а также комплекса крылатых ракет "Нептун".
По словам Коростелева, сейчас уже проведено два успешных пуска "Нептуна", крайний из которых состоялся 5 декабря прошлого года. "Дистанция практического применения ракеты составляет 300 км, то есть это полностью закроет интересующую нас акваторию Черного и Азовского морей", - уточнил генеральный конструктор.
Олег Коростелев напомнил, что, помимо наземного варианта базирования, "Нептун" будет размещаться также на воздушной и морской платформах. "В качестве воздушного носителя "Нептуна" выбран самолет Су-24М… Морской платформой будет ракетный катер "Лань", - рассказал Коростелев.
Он добавил, что в 2019 году начнется проектирование варианта воздушного базирования "Нептуна". Переход к практическому исполнению ожидается в следующем году. "В течение следующих двух лет мы должны завершить разработку корабельного комплекса", - сообщил Коростелев.
По его словам, создание наземного варианта "Нептуна" обойдется приблизительно в $20 млн. Причем в мире не существует примеров разработки ракетных комплексов за такие ограниченные ресурсы и в столь сжатые сроки.
Ранее президент Петр Порошенко рассказал, какие еще варианты украинского высокоточного оружия будут испытываться в 2019 году.
ничего не забыл?
так шо готовьтесь
https://www.youtube.com/watch?v=_PJZstIkQac
вместо того, чтобы готовиться к празднику по поводу неминуемой победы ВАНЫ
https://www.rbc.ua/rus/news/vsu-poluchit-pervye-ukrainskie-tanki-etom-1503483467.html
Это был 2017 год. БРЕХЛО.
танки в работе на Малышева
Лично я никаких потерь для страны от этого не наблюдаю.
озвучь
Чтобы придуманной в Мокшандии зрадой депресняк нагонять...
И чтобы ***** могло на этом фоне своих холуев продвигать во власть...
Заявить, что КБ "Луч" принадлежит Порошенко!
Это какими мразями нужно быть чтоб реформы делать под кредиты и условия.....если ты не порохобот подумай над этим!
Пётр Верзилов @gruppa_voina 6 февр.
Суперидеальное, конечно, у Владимира Владимировича время для гонки вооружений в 2019 году:
Минобороны: $65 млрд Пентагон - $686 млрд (разница 10 раз)
Расходы бюджета РФ: $270 млрд США: $4 трлн (разница 15 раз)
Один Пентагон тратит в 2.5 раза больше, чем Россия на вообще все.
на посаді військового
прокурора Південного регіону
України.
Про це повідомляє «Судовий
репортер» з посиланням
на постанову Шостого
апеляційного адмінсуду.
Також суд стягнув
позивачу середній заробіток за
весь час вимушеного прогулу, що
став наслідком незаконного
звільнення з роботи, з 23 березня
2015 року до 23 січня 2019. Всього
з Генеральної прокуратури
стягується 845 тис. грн. Це
880 грн/день.
Твоя страна, как показывает флажок - уже Штаты. Что, ватник, забыл из-под какого ВПН пишешь?
Йуля все просере, а Зээля все продасть, купить, а потім ще раз продасть!
А рашка,хай дальше мультики про ракеты смотрит.И в прямых эфирах наслаждается падающими ракетами.И главное хай скульптур побольше из говна лепят.Приятно наблюдать за прогрессом рашистов на поприще говна!И червей,червей не забудьте...
О выборе Су-24М в качестве воздушного носителя "Нептуна" говорить не приходится - выбор был невелик, но с полтора десятка таких носителей у нас еще найдется... Они, в общем, даже неплохо подходят друг другу, как "сверстники".