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 Суд продлил российскому пропагандисту Вышинскому арест до 8 апреля, - адвокат Доманский

Херсонский городской суд Херсонской области продлил срок содержания под стражей руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 8 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания Кирилл Вышинский, до 08.04.2019 года", - рассказал адвокат К.Вышинского Андрей Доманский.

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Напомним, 15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено.

Источник: https://censor.net.ua/n3110735
 
 
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Джигарханян: русского языка - нет!
https://m.youtube.com/watch?v=2RBSfYugcm4
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Шо там продлевать, почти год уже? Дайте лет...много, а потом будем на наших менять, если что!
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Садисты, дали надежду, что после выборов его отпустят на коляске...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд продлил российскому пропагандисту Вышинскому арест до 8 апреля, - адвокат Доманский
 
 
 
 
 
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