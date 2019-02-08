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 Сытник: Обвинительный акт против Онищенко будет направлен в суд в ближайшее время

НАБУ завершило расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко, обвинительный акт будет направлен в суд в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, представляя отчет работы Бюро за второе полугодие 2018 года.

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Сытник также сообщил, что по "газовому делу" в суд уже направлено дело в отношении двух лиц.

"Детективы расследовали дело должным образом. Доказательства собраны", - сказал он.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный – в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу и в настоящее время находится в розыске.

Источник: https://censor.net.ua/n3110732
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Это такой же фейк, как и "тайное соглашение Садового".
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А почему не против Кононенко,Грановского,Новинского?Ау Сытник
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А почему не возбуждают уголовное дело против Кучмы за госизмену? Ведь подписав Будапештское соглашение он отдал ядерный арсенал Украины фактически за бумажку, поверив на слово Западу. Какое право он имел это делать?!

А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а Украине даже не захотел поставить стрелковое оружие чтобы не злить Путлера.
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Иными словами обвинительный акт на Онищенко,будет направлен в суд в ближайшие 5 лет...
И через 5 лет,обвинительный...
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Он же дал показания на подельников, Кононенко и Порошенко? По ним когда суд будет?
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На пльонках и глааавный претендент на златой горшок записан, не?
🤫
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лежал бы рядом под клетчатым пледом , глядишь и в ЦИК заявление тоже подать мог!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник: Обвинительный акт против Онищенко будет направлен в суд в ближайшее время
 
 
 
 
 
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