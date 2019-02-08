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 44 кандидата в президенты, зарегистрированные в ЦИК. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в президенты - их 44 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом за кресло главы государства планируют бороться:

  • Игорь Шевченко (президент благотворительной организации "Успешная Украина", самовыдвижение)
  • Сергей Каплин (нардеп, субъект выдвижения - "Социал-демократическая партия"),
  • Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения - "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость")
  • Виталий Скоцик (экс-председатель Аграрной партии, самовыдвижение);
  • Андрей Садовый (мэр Львова, субъект выдвижения - "Объединение "Самопомич")
  • Евгений Мураев (нардеп, субъект выдвижения - партия "Наши")
  • Анатолий Гриценко (субъект выдвижения - партия "Гражданская позиция")
  • Виталий Куприй (нардеп, самовыдвижение)
  • Геннадий Балашов (предприниматель, субъект выдвижения - партия "5.10")
  • Ольга Богомолец (нардеп, самовыдвижение)
  • Александр Шевченко (нардеп, субъект выдвижения - партия "УКРОП")
  • Роман Насиров (экс-глава ГФС, самовыдвижение)
  • Юрий Бойко (нардеп, самовыдвижение)
  • Олег Ляшко (нардеп, субъект выдвижения - "Радикальная партия Олега Ляшко")
  • Аркадий Корнацкий (нардеп, самовыдвижение)
  • Александр Вилкул (нардеп, субъект выдвижения - "Оппозиционный блок - партия мира и развития");
  • Юлия Тимошенко (нардеп, субъект выдвижения - "Всеукраинское объединение" Батькивщина ")
  • Дмитрий Добродомов (нардеп, субъект выдвижения - "Общественное движение" Народный контроль ")
  • Александр Мороз (пенсионер, субъект выдвижения - "Социалистическая партия Александра Мороза")
  • Илья Кива (субъект выдвижения - Социалистическая партия Украины);
  • Руслан Кошулинский (субъект выдвижения - Всеукраинское объединение "Свобода");
  • Александр Данилюк (самовыдвижение)
  • Сергей Тарута (нардеп, субъект выдвижения - партия "Основа")
  • Владимир Зеленский (партия "Слуга народа")
  • Инна Богословская (самовыдвижение);
  • Игорь Смешко (экс-глава СБУ)
  • Юрий Деревянко (нардеп, субъект выдвижения - партия "Воля")
  • Николай Габер (председатель Патриотической партии Украины, самовыдвижение)
  • Роман Безсмертный (самовыдвижение)
  • Виктор Бондарь (нардеп, субъект выдвижения - глава партии "Возрождение").
  • Сергей Носенко (самовыдвижение)
  • Виктор Кривенко (нардеп, субъект выдвижения - политическая партия "Народный рух Украины")
  • Сергей Кривонос (субъект выдвижения - политическая партия "Воины АТО")
  • Руслан Ригованов (самовыдвижение)
  • Андрей Новак (субъект выдвижения - политическая партия "Патриот")
  • Василий Журавлев (субъект выдвижения - политическая партия "Справедливость")
  • Юрий Тимошенко (нардеп, самовыдвижение)
  • Петр Порошенко (действующий президент Украины, самовыдвижение)
  • Юрий Кармазин (экс-нардеп, самовыдвижение)
  • Юлия Литвиненко (телеведущая, самовыдвижение)
  • Александр Ващенко (самовыдвижение)
  • Владимир Петров (политтехнолог, самовыдвижение).
  • Дмитрий Гнап (экс-журналист, выдвинутый партией "Сила людей")
  • Александр Соловьев (лидер партии "Розумна сила")

Напомним, выдвинутый партией "Сила людей" экс-журналист Дмитрий Гнап и лидер партии "Розумна сила" Александр Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами на выборах президента Украины 31 марта. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3110731
 
 
 Топ комментарии
 
А когда голосуешь за Барыгу, просыпаешься в нищей стране.)))) Все закономерно.
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Одне питання залишилося.. Зеленський чи Тимошенко у другому?..Хоча і друге є.. А нашо перший тур?
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Правильно. Термос Вовка другим разом. А газова леді може ще повеселить народ своїми обяцялками, а може також наступним разом.
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Трудно быть последней ***** - вечно кто-то пристраивается сзади!
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Некотрые уверяют что Порошенко и его команда просто не могли многое сделать т.к. Путлер развязал в Украине войну. Но если посмотреть на декларации чинуш, депутатов, судей, прокуроров, армейских и ментовских начальников, то можно увидеть как в это же самое время они набивали свои бездонные карманы (а ведь декларации это лишь часть нахапаного, то что не получилось скрыть). И никакая война им в этом не помеха, крысы.
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Рассеяне , спустите пар , так как ваш кандидат не пройдёт , сколько бы вы тут не поливали фекалиями нашего Президента !
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Порошенко президент присосавшихся к кормушке.
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Никогда раша так плохо не жила как при порохе! Значит он все делает правильно, значит идём верным путем!)
На данный момент раша во главе с членоликим самая главная беда для Украины...
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примерно половина кандидатов пляшет по дудку *****
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Самое плохое, что за Путина пляшут первые места в рейтинге.
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Эх, мля... До "полтинника демократии" не дотянули.
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Жах , подавляющее большинство кандидатов прокацапские . И то половина списка , а что во второй половине ? 44 кандидати в президенти, зареєстровані в ЦВК - Цензор.НЕТ 9348
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Лучший для Украины и украинцев - Андрей Новак (субъект выдвижения - политическая партия "Патриот")
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Новая технология Банковой - кремля : или порошенко или *****! А обоих далеко и надолго? Оказывается *****, овощ и азиров с захаровой против порошенко. ОК. А как давно мы верим этим отбросам???
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Яркий пример на ваш вопрос это отношения между Дрыщем и Овощем. В 2004 году - убьют друг-друга, а в 2010 пожалуйста на царство после меня, да и жил за счет нас на госдаче при Овоще.
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Интересно какой длины будет избирательный бюллетень? Полтора метра?
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БРАТИ ЯКОВЛЕВИ‏ @yakovlevu 5 мин.5 минут назад

У Львові проплачені «ветерани» атакували Зеленського! Скільки #Порошенко заплатив? Нащо використовувати ветеранів у своїх політичних цілях?

2 ответов 1 ретвит 5 отметок «Нравится»


Прибрежный Лис‏ @ponaduse 28 мин.28 минут назад

Молодец Зеленский не испугался.Вышел к этим"патриотам"и спокойно им очI открывает!Они дебилы его спрашивают-А чей Крым, пусть скажет! Он отвечает - Крым наш и Донбасс наш!Как может быть иначе! они там стухли.Этим дебилам забили башку сказками про Зе которым они как вата поверили!

7 ответов 22 ретвитов 20 отметок «Нравится»

Ukrop777 ретвитнул(а)

44 кандидати в президенти, зареєстровані в ЦВК - Цензор.НЕТ 7300 Прибрежный Лис‏ @ponaduse 41 мин.41 минуту назад

Стоит какая-то дура, запинаясь говорит что ее чоловiк загинув и как вообще могли допустить такого кандидата до виборів! Еп вашу мать! КИВУ допустили! Вилкула, Бойко, Мураева! Их не волнует это! Ни одной акции против них эти **** плять патриоты не проводят!Проплаченніе твари!

0 ответов 27 ретвитов 13 отметок «Нравится»

Ukrop777 ретвитнул(а)

44 кандидати в президенти, зареєстровані в ЦВК - Цензор.НЕТ 7300 Прибрежный Лис‏ @ponaduse 36 мин.36 минут назад

Пообирали титушню у входа где должен быть концерт Квартала и поджидают зрителей! у нас такая травля была только Саакашвили!

0 ответов 13 ретвитов 6 отметок «Нравится»
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ПОРОШЕНКО- единственный из этого списка, кто не устраивает пукина!!!
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Тут два варианта, или за пукина или против 44 кандидати в президенти, зареєстровані в ЦВК - Цензор.НЕТ 876
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Якщо під шпигуном Порошенко захитається крісло, то пуйло піде у повномаштабну, щоб його підтримати
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...народ,что делать за кого? Ведь не так много времени осталось.Из приведенного списка,на мой взгляд, есть пару человек,но они на "экранах" не появляются.....вопрос остаётся открытым.
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Это просто праздник какой то, напоминает битву экстрасенсов!
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Денис Казанский
7 ч.
История Димы Гнапа учит нас одному крайне важному правилу. В украинской политике ни в коем случае нельзя делать ставку на репутацию. Ты можешь выстраивать свой идеальный образ долго и старательно, как карточный домик, но рано или поздно все равно выяснится, что ты несколько лет назад что-то с кем-то не поделил, не пожертвовал деньги на армию, не задекларировал гонорар, послал в жопу не того человека, не так провел журналистское расследование, наступил в гостях на кота - и тогда все рухнет. Доброжелатели позаботятся о том, чтобы нужная информация всплыла в самый неподходящий момент. Вчерашние коллеги и друзья с удовольствием кинутся топтать, плевать и разоблачать. Поверившая в идеальный образ общественность разочаруется и отвернется. А журналистская братия бросится разбирать твой залёт с удвоенным усердием, потому что какой интерес в очередной раз писать про Ляшко, на котором негде ставить пробы, когда можно славно попинать чувака, который еще вчера тусил с нами на одних пьянках, а теперь возомнил себя президентом.
Чтобы добиться успеха в украинской политике, действовать нужно совсем иначе. Первое правило - забудь про репутацию вообще! Сри на всех, соси член у Бори, открой бизнес в России, включай дурака, твори любую дичь, хами журналистам, открыто бери деньги у олигархов и ничего никому не поясняй. В этом случае тебе гарантирована любовь и поддержка миллионов украинцев, а твои соратники не разбегутся при первом же шухере и будут отстаивать тебя до конца.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины44 кандидата в президенты, зарегистрированные в ЦИК. ПОЛНЫЙ СПИСОК
 
 
 
 
 
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