 44 кандидата в президенты, зарегистрированные в ЦИК. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом за кресло главы государства планируют бороться:
- Игорь Шевченко (президент благотворительной организации "Успешная Украина", самовыдвижение)
- Сергей Каплин (нардеп, субъект выдвижения - "Социал-демократическая партия"),
- Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения - "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость")
- Виталий Скоцик (экс-председатель Аграрной партии, самовыдвижение);
- Андрей Садовый (мэр Львова, субъект выдвижения - "Объединение "Самопомич")
- Евгений Мураев (нардеп, субъект выдвижения - партия "Наши")
- Анатолий Гриценко (субъект выдвижения - партия "Гражданская позиция")
- Виталий Куприй (нардеп, самовыдвижение)
- Геннадий Балашов (предприниматель, субъект выдвижения - партия "5.10")
- Ольга Богомолец (нардеп, самовыдвижение)
- Александр Шевченко (нардеп, субъект выдвижения - партия "УКРОП")
- Роман Насиров (экс-глава ГФС, самовыдвижение)
- Юрий Бойко (нардеп, самовыдвижение)
- Олег Ляшко (нардеп, субъект выдвижения - "Радикальная партия Олега Ляшко")
- Аркадий Корнацкий (нардеп, самовыдвижение)
- Александр Вилкул (нардеп, субъект выдвижения - "Оппозиционный блок - партия мира и развития");
- Юлия Тимошенко (нардеп, субъект выдвижения - "Всеукраинское объединение" Батькивщина ")
- Дмитрий Добродомов (нардеп, субъект выдвижения - "Общественное движение" Народный контроль ")
- Александр Мороз (пенсионер, субъект выдвижения - "Социалистическая партия Александра Мороза")
- Илья Кива (субъект выдвижения - Социалистическая партия Украины);
- Руслан Кошулинский (субъект выдвижения - Всеукраинское объединение "Свобода");
- Александр Данилюк (самовыдвижение)
- Сергей Тарута (нардеп, субъект выдвижения - партия "Основа")
- Владимир Зеленский (партия "Слуга народа")
- Инна Богословская (самовыдвижение);
- Игорь Смешко (экс-глава СБУ)
- Юрий Деревянко (нардеп, субъект выдвижения - партия "Воля")
- Николай Габер (председатель Патриотической партии Украины, самовыдвижение)
- Роман Безсмертный (самовыдвижение)
- Виктор Бондарь (нардеп, субъект выдвижения - глава партии "Возрождение").
- Сергей Носенко (самовыдвижение)
- Виктор Кривенко (нардеп, субъект выдвижения - политическая партия "Народный рух Украины")
- Сергей Кривонос (субъект выдвижения - политическая партия "Воины АТО")
- Руслан Ригованов (самовыдвижение)
- Андрей Новак (субъект выдвижения - политическая партия "Патриот")
- Василий Журавлев (субъект выдвижения - политическая партия "Справедливость")
- Юрий Тимошенко (нардеп, самовыдвижение)
- Петр Порошенко (действующий президент Украины, самовыдвижение)
- Юрий Кармазин (экс-нардеп, самовыдвижение)
- Юлия Литвиненко (телеведущая, самовыдвижение)
- Александр Ващенко (самовыдвижение)
- Владимир Петров (политтехнолог, самовыдвижение).
- Дмитрий Гнап (экс-журналист, выдвинутый партией "Сила людей")
- Александр Соловьев (лидер партии "Розумна сила")
Напомним, выдвинутый партией "Сила людей" экс-журналист Дмитрий Гнап и лидер партии "Розумна сила" Александр Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.
На данный момент раша во главе с членоликим самая главная беда для Украины...
У Львові проплачені «ветерани» атакували Зеленського! Скільки
#Порошенко заплатив? Нащо використовувати ветеранів у своїх політичних цілях?
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Прибрежный Лис @ponaduse 28 мин.28 минут назад
Молодец Зеленский не испугался.Вышел к этим"патриотам"и спокойно им очI открывает!Они дебилы его спрашивают-А чей Крым, пусть скажет! Он отвечает - Крым наш и Донбасс наш!Как может быть иначе! они там стухли.Этим дебилам забили башку сказками про Зе которым они как вата поверили!
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Ukrop777 ретвитнул(а)
Прибрежный Лис @ponaduse 41 мин.41 минуту назад
Стоит какая-то дура, запинаясь говорит что ее чоловiк загинув и как вообще могли допустить такого кандидата до виборів! Еп вашу мать! КИВУ допустили! Вилкула, Бойко, Мураева! Их не волнует это! Ни одной акции против них эти **** плять патриоты не проводят!Проплаченніе твари!
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Ukrop777 ретвитнул(а)
Прибрежный Лис @ponaduse 36 мин.36 минут назад
Пообирали титушню у входа где должен быть концерт Квартала и поджидают зрителей! у нас такая травля была только Саакашвили!
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7 ч.
История Димы Гнапа учит нас одному крайне важному правилу. В украинской политике ни в коем случае нельзя делать ставку на репутацию. Ты можешь выстраивать свой идеальный образ долго и старательно, как карточный домик, но рано или поздно все равно выяснится, что ты несколько лет назад что-то с кем-то не поделил, не пожертвовал деньги на армию, не задекларировал гонорар, послал в жопу не того человека, не так провел журналистское расследование, наступил в гостях на кота - и тогда все рухнет. Доброжелатели позаботятся о том, чтобы нужная информация всплыла в самый неподходящий момент. Вчерашние коллеги и друзья с удовольствием кинутся топтать, плевать и разоблачать. Поверившая в идеальный образ общественность разочаруется и отвернется. А журналистская братия бросится разбирать твой залёт с удвоенным усердием, потому что какой интерес в очередной раз писать про Ляшко, на котором негде ставить пробы, когда можно славно попинать чувака, который еще вчера тусил с нами на одних пьянках, а теперь возомнил себя президентом.
Чтобы добиться успеха в украинской политике, действовать нужно совсем иначе. Первое правило - забудь про репутацию вообще! Сри на всех, соси член у Бори, открой бизнес в России, включай дурака, твори любую дичь, хами журналистам, открыто бери деньги у олигархов и ничего никому не поясняй. В этом случае тебе гарантирована любовь и поддержка миллионов украинцев, а твои соратники не разбегутся при первом же шухере и будут отстаивать тебя до конца.