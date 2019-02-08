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Все про:НАБУ (2576) Укрзализныця (1556) Сытник (627)

 Уровень коррупции и хищений в "Укрзализныце" пошел на спад, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отмечает снижение уровня коррупции в АО "Укрзализныця".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Сейчас благодаря активной позиции нового руководства "Укрзализныци" уровень коррупции, уровень хищений в компании пошел на спад. Потому что не только мы расследуем схемы и пытаемся привлечь к ответственности, но и руководство ("Укрзализныци". - Ред.) заинтересовано в этом", - сказал он.

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По его словам, НАБУ находится в плотном контакте как с представителями наблюдательного совета, так и с руководством "Укрзализныци", а вопросами коррупции в сфере закупок государственного железнодорожного оператора занимается специальный отдел НАБУ.

Сытник подчеркнул, что по делам коррупции в сфере закупок "Укрзализныци" очень большие убытки, составляющие около 0,5 млрд грн, и несколько десятков подозреваемых, среди которых, в том числе, один народный депутат.

"Среди потенциальных фигурантов одного из последних дел - народный депутат Украины, в отношении которого прокуроры САП дважды обращались в Генпрокуратуру с просьбой направить соответствующее представление в парламент для решения вопроса о снятии иммунитета", - отметил глава НАБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110725
 
   
 Топ комментарии
 
Уровень коррупции и хищений в "Укрзализныци" пошел на спад, - Сытник

Сказал, что уже всё украдено.
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"Спостерігається прискорений ріст темпів падіння..." (с)
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А с чем вы это все сравниваете?
С тем временем, когда керувал Бальчун, или с годами воровства возглавляемого омеляном: в одном году они стоко украли, а на следующий год трохи меньше, а через год они так обнаглели...
Шо это за лажа?
Вы кого-то привлекли? Вы кого-то посадили? Нет!
Вы токо, как пылесосы, высасываете своими зарплатами бюджет воюющей страны, а толку от вас... шо и от всего нашего правительства (вместе с президентом и ВР) - полный ноль.
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Уровень коррупции и хищений в "Укрзализныци" пошел на спад, - Сытник

токо никому про это не нужно говорить)))
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Да там только их зарплаты, премии и бонусы завуалированный способ хищения.
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главное поляка выгнали с гитарой и коррупция пошла на спад
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есть все улики и показания за Глонгадзе и свидетель Пукач,но Кучма на свободе,этой системе доверия нет
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"Спостерігається прискорений ріст темпів падіння..." (с)
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Уровень коррупции и хищений в "Укрзализныци" пошел на спад, - Сытник

Сказал, что уже всё украдено.
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Ні. То просто вони нові схеми вигадали, тому й піднімають питання про підвищення ціни квитків!
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В то время когда сытник боролся с этой коррупцией, появилась другая. Рівень корупції та розкрадання в "Укрзалізниці" пішов на спад, - Ситник - Цензор.НЕТ 9697
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А с чем вы это все сравниваете?
С тем временем, когда керувал Бальчун, или с годами воровства возглавляемого омеляном: в одном году они стоко украли, а на следующий год трохи меньше, а через год они так обнаглели...
Шо это за лажа?
Вы кого-то привлекли? Вы кого-то посадили? Нет!
Вы токо, как пылесосы, высасываете своими зарплатами бюджет воюющей страны, а толку от вас... шо и от всего нашего правительства (вместе с президентом и ВР) - полный ноль.
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Ааа, менше бррать стали или меньше дают??!🤔
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Зрозуміло. НАБУ ввело нову форму звіту для корупціонерів.От вони і звітують..
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Народ, а стОит ли тратить миллиарды на сытников?
Чтобы они через три года и пафосно доложили "пошло на спад..."
Плакаты чи смиятысь? хз...
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Так ведь, коррупция по Портникову и Волоху - основа демократии.
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Закрома почти опустели...
Пора поднимать стоимось билетов и тарифы на перевозку грузов.
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З мови дипломатів це означає: процес під контролем
Жарт Рівень корупції та розкрадання в "Укрзалізниці" пішов на спад, - Ситник - Цензор.НЕТ 8029
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Это, небось, Сытнику рыбки из аквариума нашептали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУровень коррупции и хищений в "Укрзализныце" пошел на спад, - Сытник
 
 
 
 
 
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