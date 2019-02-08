 Уровень коррупции и хищений в "Укрзализныце" пошел на спад, - Сытник

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.
"Сейчас благодаря активной позиции нового руководства "Укрзализныци" уровень коррупции, уровень хищений в компании пошел на спад. Потому что не только мы расследуем схемы и пытаемся привлечь к ответственности, но и руководство ("Укрзализныци". - Ред.) заинтересовано в этом", - сказал он.
По его словам, НАБУ находится в плотном контакте как с представителями наблюдательного совета, так и с руководством "Укрзализныци", а вопросами коррупции в сфере закупок государственного железнодорожного оператора занимается специальный отдел НАБУ.
Сытник подчеркнул, что по делам коррупции в сфере закупок "Укрзализныци" очень большие убытки, составляющие около 0,5 млрд грн, и несколько десятков подозреваемых, среди которых, в том числе, один народный депутат.
"Среди потенциальных фигурантов одного из последних дел - народный депутат Украины, в отношении которого прокуроры САП дважды обращались в Генпрокуратуру с просьбой направить соответствующее представление в парламент для решения вопроса о снятии иммунитета", - отметил глава НАБУ.
токо никому про это не нужно говорить)))
Сказал, что уже всё украдено.
С тем временем, когда керувал Бальчун, или с годами воровства возглавляемого омеляном: в одном году они стоко украли, а на следующий год трохи меньше, а через год они так обнаглели...
Шо это за лажа?
Вы кого-то привлекли? Вы кого-то посадили? Нет!
Вы токо, как пылесосы, высасываете своими зарплатами бюджет воюющей страны, а толку от вас... шо и от всего нашего правительства (вместе с президентом и ВР) - полный ноль.
Чтобы они через три года и пафосно доложили "пошло на спад..."
Плакаты чи смиятысь? хз...
Пора поднимать стоимось билетов и тарифы на перевозку грузов.
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