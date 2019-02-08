 Уровень коррупции и хищений в "Укрзализныце" пошел на спад, - Сытник

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Сейчас благодаря активной позиции нового руководства "Укрзализныци" уровень коррупции, уровень хищений в компании пошел на спад. Потому что не только мы расследуем схемы и пытаемся привлечь к ответственности, но и руководство ("Укрзализныци". - Ред.) заинтересовано в этом", - сказал он.

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По его словам, НАБУ находится в плотном контакте как с представителями наблюдательного совета, так и с руководством "Укрзализныци", а вопросами коррупции в сфере закупок государственного железнодорожного оператора занимается специальный отдел НАБУ.

Сытник подчеркнул, что по делам коррупции в сфере закупок "Укрзализныци" очень большие убытки, составляющие около 0,5 млрд грн, и несколько десятков подозреваемых, среди которых, в том числе, один народный депутат.

"Среди потенциальных фигурантов одного из последних дел - народный депутат Украины, в отношении которого прокуроры САП дважды обращались в Генпрокуратуру с просьбой направить соответствующее представление в парламент для решения вопроса о снятии иммунитета", - отметил глава НАБУ.

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