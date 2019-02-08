 НАБУ завершило расследование закупки топлива Минобороны у "Трейд Коммодити". Подозрение Павловскому изменено, - Сытник

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, представляя отчёт работы Бюро за второе полугодие 2018 года.
По его словам, по результатам экспертизы было изменено подозрение замминистру.
Также Сытник прокомментировал решение админсуда в деле Павловского, которое не поддержало доводы НАБУ.
"Этот суд позавчера запретил первому заму министра здравоохранения выполнять свои обязанности. Этот суд не перестает удивлять. Я не удивлюсь если он запретит использовать слово Украина", - сказал он.
Как известно, НАБУ расследует растрату в Минобороны 149 млн грн на закупке топлива.
16 октября 2017 года стало известно о задержании одного из инвесторов "Трейд Коммодити".
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 11 октября 2017 г. детективы Бюро под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек: заместителя министра обороны Украины (МОУ) и директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил журналистам на брифинге, что в деле о коррупционных схемах с закупкой топлива для армии задержали четырех человек включая Павловского, а также директора Департамента госзакупок Минобороны Владимира Гулевича.
В сентябре 2018 года Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции в деле о законности закупки Минобороны горюче-смазочных материалов.
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