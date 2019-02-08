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 Политика Украины
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 "Четыре выстрела, четыре ракеты, четыре попадания": 10 ОГШБр с помощью ПТРК "Стугна" уничтожила четыре единицы техники российско-оккупационных войск

10-я горно-штурмовая бригада за пять дней с 30 января по 4 февраля с помощью новейшего украинского противотанкового комплекса "Стугна" уничтожела четыре единицы техники российско-оккупационных войск на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий глеб Бабич, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: "Горить! Шось похоже на танка. Сворачуєм удочки!", - украинские воины подбили из ПТРК "Стугна-П" вражескую бронемашину на Донбассе. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

"На войне состоялась цепь событий. Мощный. Важный. Знаковый. 10 горно-штурмовая бригада за пять дней уничтожила четыре единицы техники российско-оккупационных войск. На военном сленге это называется "заПТУРили". Четыре выстрела, четыре ракеты - четыре попадания. Украинским комплексом "Стугна" (хотя "они" утверждали, что это Джавелины. Ой, а может таки Джавелины? Ну хоть два из четырех?): 30.01 - КАМАЗ с боевиками; 31.01 - МТ-ЛБ с ЗУ-23-2 и расчетом; 03.02 - МТ-ЛБ с ЗУ-23-2 и расчетом; 04.02 - КРАЗ с боевиками. Все случаи произошли при попытке сближения вражеских сил с нашими позициями, и попытке атаковать. Все случаи лежат в рамках права ВСУ на адекватный ответ", - написал он.

"Нет, это не "специально приглашенные специалисты". Это несколько разных штатных расчетов бригады (документы поданы на награждение). Это демонстрация силы Армии. Это демонстрация степени выучки и готовности Армии. Это характерный пример того, как армия воюет, и реагирует на действия противника. Это яркая картина того, как выглядит сейчас война с агрессором. Которая не закончилась от слова "совсем". Наконец, это подтверждение качества и мощи оружия, разработанного и произведенного в Украине...Еще раз. Четыре единицы техники противника. За пять дней. Каждый выстрел - попадание. Разными расчетами одной бригады. В рамках штатных боевых действий", - подчеркнул Бабич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение огневой позиции российских наемников управляемой ракетой летом 2018 года на Донбассе. ВИДЕО

Четыре выстрела, четыре ракеты, четыре попадания: 10 ОГШБр с помощью ПТРК Стугна уничтожила четыре единицы техники российско-оккупационных войск 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110723
 
   
 Топ комментарии
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здесь не всё так прямо
Видимо в статистике участвуют цифры об украинцах на территории других республик
я смотрю Еврейская автономная область Биробиджан была образована в 1934 году
а евреи уже везде есть
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В 2018 году в ВСУ поставлено "200 пусковых установок и 3000 ракет к ним".
2995 "подарков" с нетерпением хотят быть подаренными "их-там-нетовым" Камазам, БТРам, ...

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Вфсьоврьотє!
Йуля, Гриць, Садовий, Зэээля кажуть що всьо украл гнусний шикаладний барига! Вони що, всі разом брешуть? "Чотири постріли, чотири ракети, чотири влучення": 10 ОГШБр за допомогою ПТРК "Стугна" знищила чотири одиниці техніки російсько-окупаційних військ - Цензор.НЕТ 6113
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Нет, не всё украл, но очень много. И не потому не украл, что не хотел. Просто не смог обять необятное. Да и с кумом Путина надо немного поедлиться, с Ахметовым Кононенком, Грановским, Генпрокурором-неуком, Иркой Хераченко, да и тебя надо содержать, чтоб гавкал.....
А так у него слюни не перестают течь....
.
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вана нывынавата ,вана просто нызнала шо гаишнику можна дать 100 гривень а не ртом дать
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Аййй які молодці хлопці!😁😁😁😁😁😁😁😁👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Слава Україні
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украинские ПТРК очень хорошо себя зарекомендовали на внешних рынках, и Украина постепенно начала вытеснять Рашку с ближневосточного рынка вооружений..
Только почему-то наши украинские "сми" не пишут об этих успехах нашего ВПК.. а вот РашкаСМИ это событие отметила .. вражеский ресурс: https://diana-mihailova.livejournal.com/
«Прогресс» продал Саудовской Аравии ПТРК«Скиф» и «Корсар» с турецкими тепловизорами на 24 млн. долл.
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24 млн. зеленых, конечно не лишние будут, но важнее сейчас эти Скифы и Корсары использовать на месте по назначению.
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на месте по назначению ПТРК есть в достаточном количестве с запасом.. а вот вечнозеленых 24 ляма баксов для бюджета страны, и в том числе для "Луча" и "Изюмского прибостроительного завода" очень даже пригодятся для расширения производства, закупки новых станков, открытия новых проектов и появления новых образцов ПТРК, РСЗО и КР..
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сравните это с голі-босі времен жули и настоящего палковника
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Молодці хлопці. Новини з ООС починаючи з 2019 року радують. Ледь не щодня меншає козлорило-сєпарське отродіє і їх техніка. Так тримати!!!
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согласен! видно не зря потрудились НАТОвские инструкторы,а наши хлопцы-все схватывают на лету
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Самая лучшая реклама оружия - реальный бой. Конструкторам ПТРК "Стугна" респект.
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Самый близкий путь для мира в Украине.
Путин, свою позицию по Украине, уже сказал давно, через своих приближенных и воинственных клоунов жириновского и стрелкова-гиркина.
Требование Путина к Украине следующие - Только капитуляция Украины и капитуляция, только на условиях Путина, а условия у Путина не из самых добрых - ведь карлик, существо злопамятное и своих унижений, эта мерзость украинцам гарантированно не простит.
Зеленский и прочие мерзкие политики, которые призывают садится за стол переговоров с Путиным хотят толкнуть Украину к капитуляции, капитуляции на условиях Путина что будет хуже войны ибо в Украине, начнется настоящий террор против патриотов и их семей, а так же против всех тех, кто не поддержал действия Путина в Украине.
На месте Украины, когда то была Финляндия, Чехия, Польша, Литва и другие страны, которые отчаянно защищались от навалы кремлевских агрессоров но, даже безумное давление на эти страны со стороны Кремля, не изменили их решения на европейский путь развития и сегодня, эти страны, находятся с Кремлем в мире и РФ, в ближайшее время, не решатся нападать на эти страны из за страха получить по зубам от НАТО, Канады и США.
Эти страны, сказали твердое Нет Кремлю и избежали террора подобного тому, что проводила РФ на территориях Западной Украины убивая и высылая население целыми поселками. Поэтому, самый близкий путь к миру в Украине, лежит через вступление Украины в НАТО и ЕС
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І ніколи не вірте кацапам. Не сідайте з ними за стіл переговорів самим. Треба сідати з членами НАТО. А то тільки сам сів, то вже програв. Треба це всім памятати. А до миру з кацапами ще дуже далеко. Вони повинні нам компенсувати все за голодомор, за вивезені заводи під час війни і за знищення людей та єкономіки в ці роки. Вони мають стояти на колінах і просити пробачення біля кожної могили, біля кожної сироти, які залишились без батьків. А скільки було ними вилито бруду на нас по всьому світу.?
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Наступление на Кразах и Камазах?))
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Для того, шоб предпринять попытку наступления, живую силу сначала надо подвезти к исходной позиции. Где она и превратилась в дохлое мясо.
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Груз-200 из Донбасса. "ихтамнет", нет и никогда не будет

"Чотири постріли, чотири ракети, чотири влучення": 10 ОГШБр за допомогою ПТРК "Стугна" знищила чотири одиниці техніки російсько-окупаційних військ - Цензор.НЕТ 1245
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Есть такое другое фото, но не обрезанное и цветное 2015 года - Сирия...военные действия уносят целые села!

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Не плохой в Сирии чернозем, березки, елки))
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А сколько надо живой силы не только для наступления, но и для удерживания занятых позиций? один краз, два или больше? а наступать без тяжелой техники - это такой хитрый план, чтоб никто не догадался? "Чотири постріли, чотири ракети, чотири влучення": 10 ОГШБр за допомогою ПТРК "Стугна" знищила чотири одиниці техніки російсько-окупаційних військ - Цензор.НЕТ 4605
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Andrey Sokolov d0d9f127,шо ты ноешь? утилизировали сепаров,так и хорошо,радоваться надо!

не порть украинцам праздник,брысь в спам!
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Честь и хвала вам, Воины! Слава Украине!
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Скорее бы ***** в утиль....я хочу чтоб такие новости каждый день были а не под выборы!
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пока в утиль идут кацапское железо и мечты зрадофилов с московитами
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Ты, ******* ольгинское, и тут умудрилось на "Педро" наехать? Ну-ну, денгь-то надо отрабатывать, вне зависимости от темы заметки. Ты вероятно из более тупых экземпляров троллей, раз не можешь даже привязать свой высер к теме заметки. Пойди хлебни стекломою, может прояснится в голове!
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Чекатой зеніт щоб скоріше на колінах поповзти до путіна за пробаченням.Не звертай на вату уваги
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Краще б ти засох на труссєлях свого папанькі.. Люди, не спамте його будь ласка. Нехай народ подивиться на цього мутанта..😃
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ну вот...а оккупированный народ сразу заметил

Тыковка‏ @tukva2017 22 ч.22 часа назад

Донецк.куйбышевский р-н: все чаще стали попадаться длинномеры с металлоломом...прям как в начале войны...Неужели осталось еще что то "недорезанное" в многострадальном городе...
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Отличные новости. Только почему они недостаточно популяризуются в стране? Всё ещё боимся европейских либерастов, вдруг что скажут?
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Порох будує армію як бізнес. Поступово, методично, згідно плану і ми бачимо результат.

1. У них тепер є чим кришити.
2. У них тепер є толкові командири.
3. У них тепер є нормальне командування.
4. У них тепер є де жити.
5. У них тепер нормальне обмундирування.
6. У них тепер нормальні харчі.
Все це не з неба впало. Слід було розробити плани. знайти гроші, знайти толкових виконавців, поставити задачі, мотивувати, проконтролювати виконання.
Так це робиться у бізнесі і Порох, як успішний бізнесмен застосовує свій досвід та хист у військовому будівництві.
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Кожного б дня такі новиниюб кожен би день на кшлька десятків парашистів та ватників на той світ. 4 постріли і куча лиха в недоімперії та вати.Чим більше таких новин тим скоріше не буде з киь вести перемовини.Слава Героям!
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Джигарханян: русского языка - нет!
https://m.youtube.com/watch?v=2RBSfYugcm4
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хороша новина, давно пора будувати армію ХХІ століття. Потрібні ракети, ракети, ракети... І бажано до 5500 км, щоб ген-ген до самого кремля, у випадку чого....
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Прячьте подальше от Грицька и афферистк и ато опять продадут
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сексуальные маньяки,дерут все шо шевелится "Чотири постріли, чотири ракети, чотири влучення": 10 ОГШБр за допомогою ПТРК "Стугна" знищила чотири одиниці техніки російсько-окупаційних військ - Цензор.НЕТ 529
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АЙ ХЛОПЦІ , АЙ МОЛОДЦІ! ОРЛИ!
добряче насмажили касабські сраки!
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красавчики! счастья Вам и здоровья до 100 лет !
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на перегной кацапо-фашистких упырей!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Четыре выстрела, четыре ракеты, четыре попадания": 10 ОГШБр с помощью ПТРК "Стугна" уничтожила четыре единицы техники российско-оккупационных войск
 
 
 
 
 
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