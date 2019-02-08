 "Четыре выстрела, четыре ракеты, четыре попадания": 10 ОГШБр с помощью ПТРК "Стугна" уничтожила четыре единицы техники российско-оккупационных войск

Об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий глеб Бабич, сообщает Цензор.НЕТ.
"На войне состоялась цепь событий. Мощный. Важный. Знаковый. 10 горно-штурмовая бригада за пять дней уничтожила четыре единицы техники российско-оккупационных войск. На военном сленге это называется "заПТУРили". Четыре выстрела, четыре ракеты - четыре попадания. Украинским комплексом "Стугна" (хотя "они" утверждали, что это Джавелины. Ой, а может таки Джавелины? Ну хоть два из четырех?): 30.01 - КАМАЗ с боевиками; 31.01 - МТ-ЛБ с ЗУ-23-2 и расчетом; 03.02 - МТ-ЛБ с ЗУ-23-2 и расчетом; 04.02 - КРАЗ с боевиками. Все случаи произошли при попытке сближения вражеских сил с нашими позициями, и попытке атаковать. Все случаи лежат в рамках права ВСУ на адекватный ответ", - написал он.
"Нет, это не "специально приглашенные специалисты". Это несколько разных штатных расчетов бригады (документы поданы на награждение). Это демонстрация силы Армии. Это демонстрация степени выучки и готовности Армии. Это характерный пример того, как армия воюет, и реагирует на действия противника. Это яркая картина того, как выглядит сейчас война с агрессором. Которая не закончилась от слова "совсем". Наконец, это подтверждение качества и мощи оружия, разработанного и произведенного в Украине...Еще раз. Четыре единицы техники противника. За пять дней. Каждый выстрел - попадание. Разными расчетами одной бригады. В рамках штатных боевых действий", - подчеркнул Бабич.
Видимо в статистике участвуют цифры об украинцах на территории других республик
я смотрю Еврейская автономная область Биробиджан была образована в 1934 году
а евреи уже везде есть
2995 "подарков" с нетерпением хотят быть подаренными "их-там-нетовым" Камазам, БТРам, ...
Йуля, Гриць, Садовий, Зэээля кажуть що всьо украл гнусний шикаладний барига! Вони що, всі разом брешуть?
А так у него слюни не перестают течь....
.
Слава Україні
Только почему-то наши украинские "сми" не пишут об этих успехах нашего ВПК.. а вот РашкаСМИ это событие отметила .. вражеский ресурс: https://diana-mihailova.livejournal.com/
«Прогресс» продал Саудовской Аравии ПТРК«Скиф» и «Корсар» с турецкими тепловизорами на 24 млн. долл.
Путин, свою позицию по Украине, уже сказал давно, через своих приближенных и воинственных клоунов жириновского и стрелкова-гиркина.
Требование Путина к Украине следующие - Только капитуляция Украины и капитуляция, только на условиях Путина, а условия у Путина не из самых добрых - ведь карлик, существо злопамятное и своих унижений, эта мерзость украинцам гарантированно не простит.
Зеленский и прочие мерзкие политики, которые призывают садится за стол переговоров с Путиным хотят толкнуть Украину к капитуляции, капитуляции на условиях Путина что будет хуже войны ибо в Украине, начнется настоящий террор против патриотов и их семей, а так же против всех тех, кто не поддержал действия Путина в Украине.
На месте Украины, когда то была Финляндия, Чехия, Польша, Литва и другие страны, которые отчаянно защищались от навалы кремлевских агрессоров но, даже безумное давление на эти страны со стороны Кремля, не изменили их решения на европейский путь развития и сегодня, эти страны, находятся с Кремлем в мире и РФ, в ближайшее время, не решатся нападать на эти страны из за страха получить по зубам от НАТО, Канады и США.
Эти страны, сказали твердое Нет Кремлю и избежали террора подобного тому, что проводила РФ на территориях Западной Украины убивая и высылая население целыми поселками. Поэтому, самый близкий путь к миру в Украине, лежит через вступление Украины в НАТО и ЕС
не порть украинцам праздник,брысь в спам!
Тыковка @tukva2017 22 ч.22 часа назад
Донецк.куйбышевский р-н: все чаще стали попадаться длинномеры с металлоломом...прям как в начале войны...Неужели осталось еще что то "недорезанное" в многострадальном городе...
1. У них тепер є чим кришити.
2. У них тепер є толкові командири.
3. У них тепер є нормальне командування.
4. У них тепер є де жити.
5. У них тепер нормальне обмундирування.
6. У них тепер нормальні харчі.
Все це не з неба впало. Слід було розробити плани. знайти гроші, знайти толкових виконавців, поставити задачі, мотивувати, проконтролювати виконання.
Так це робиться у бізнесі і Порох, як успішний бізнесмен застосовує свій досвід та хист у військовому будівництві.
https://m.youtube.com/watch?v=2RBSfYugcm4
ЗМІ повідомили про НП в Азовському морі: Росія терміново підняла свої літаки та направила їх до українських кораблів
добряче насмажили касабські сраки!