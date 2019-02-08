 "Четыре выстрела, четыре ракеты, четыре попадания": 10 ОГШБр с помощью ПТРК "Стугна" уничтожила четыре единицы техники российско-оккупационных войск

Об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий глеб Бабич, сообщает Цензор.НЕТ.

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"На войне состоялась цепь событий. Мощный. Важный. Знаковый. 10 горно-штурмовая бригада за пять дней уничтожила четыре единицы техники российско-оккупационных войск. На военном сленге это называется "заПТУРили". Четыре выстрела, четыре ракеты - четыре попадания. Украинским комплексом "Стугна" (хотя "они" утверждали, что это Джавелины. Ой, а может таки Джавелины? Ну хоть два из четырех?): 30.01 - КАМАЗ с боевиками; 31.01 - МТ-ЛБ с ЗУ-23-2 и расчетом; 03.02 - МТ-ЛБ с ЗУ-23-2 и расчетом; 04.02 - КРАЗ с боевиками. Все случаи произошли при попытке сближения вражеских сил с нашими позициями, и попытке атаковать. Все случаи лежат в рамках права ВСУ на адекватный ответ", - написал он.

"Нет, это не "специально приглашенные специалисты". Это несколько разных штатных расчетов бригады (документы поданы на награждение). Это демонстрация силы Армии. Это демонстрация степени выучки и готовности Армии. Это характерный пример того, как армия воюет, и реагирует на действия противника. Это яркая картина того, как выглядит сейчас война с агрессором. Которая не закончилась от слова "совсем". Наконец, это подтверждение качества и мощи оружия, разработанного и произведенного в Украине...Еще раз. Четыре единицы техники противника. За пять дней. Каждый выстрел - попадание. Разными расчетами одной бригады. В рамках штатных боевых действий", - подчеркнул Бабич.

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