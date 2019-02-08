 В деле НБУ о подозрении Гонтаревой речь на данный момент не идет, - Сытник.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, представляя отчёт работы Бюро за второе полугодие 2018 года.
"Структура Кодекса говорит о том, что можно сказать, что против когото-то якобы возбуждено дело. На самом деле, если мы говорит о коррупционных преступлений, это дела фактовые. По поводу Нацбанку есть целый ряд уголовных производств, которые расследуются Антикоррупционным Бюро. Есть наработки по ряду сотрудников Нацбанка. Подозрение еще не объявлено.
Но, я много раз на этом акцентировал внимание, - это целая технология, когда кто-то на кого-то пишет заявление, как правило беспредметно, регистрируется производство, получается ответ, что заявление рассмотрено, а в заявлении фигурирует определенная фамилия. И начинается волна. Эту технологию можно исправить только изменниями в дейсьтвующий Уголовно-Процессуальный Кодекс", - сказал он.
А что тебя в этом удивляет ?
кто-то ж для нищей Тимошенко бриллианты таскает
Опять же, Гонтареву возьмут на работу в любой стране мира, а Тимошенко кому и где нужна ?
Чем Тимошенко умеет зарабатывать ?
Сомневаюсь
тебя не удивляет ?
У Павла Лазаренко, кстати, интеллект не выше среднего.
https://goo.gl/o6WCk8
🤔
і ще Структура Кодекса говорит о том, что можно сказать, что против когото-то якобы возбуждено дело.Источник: https://censor.net.ua/n3110720
так само й тут - в структурі "Кримінальний процесуальний кодекс України" такого також НЕМАЄ.
Це терміни попереднього КПК.
Тепер ви розумієте, чого так все йде??
Бо прийшов лист з Альфа Центавра про те, що вона - "лучшій банкір Всєлєннай".
иначе схерали ты брался бы оценивать
и не спрашивать при этом разрешения у таксистов и рыночных торговцев
или как голодранец ?