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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2576) НБУ (4415) Гонтарева (727) Сытник (627)

 В деле НБУ о подозрении Гонтаревой речь на данный момент не идет, - Сытник.

В тех производствах НАБУ, в которых фигурирует Национальный банк Украины, пока не объявлено о подозрениях, в том числе, экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, представляя отчёт работы Бюро за второе полугодие 2018 года.

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"Структура Кодекса говорит о том, что можно сказать, что против когото-то якобы возбуждено дело. На самом деле, если мы говорит о коррупционных преступлений, это дела фактовые. По поводу Нацбанку есть целый ряд уголовных производств, которые расследуются Антикоррупционным Бюро. Есть наработки по ряду сотрудников Нацбанка. Подозрение еще не объявлено.

Но, я много раз на этом акцентировал внимание, - это целая технология, когда кто-то на кого-то пишет заявление, как правило беспредметно, регистрируется производство, получается ответ, что заявление рассмотрено, а в заявлении фигурирует определенная фамилия. И начинается волна. Эту технологию можно исправить только изменниями в дейсьтвующий Уголовно-Процессуальный Кодекс", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3110720
 
 
 Топ комментарии
 
Гонтарева вже до України не повернется,буде чекати за кордоном на Петруся,з "общаком" БПП.
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К махинациям с ОВГЗ в период правления Януковича были причастны Порошенко и Гонтарева - Зеркало недели
https://goo.gl/o6WCk8
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Это печально, что нет даже подозрения Гонтаревой,хотя она по уши в криминале и удрала за границу. Думаю после перевыборов новая власть займется этой аферисткой.
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Гонтарева вже до України не повернется,буде чекати за кордоном на Петруся,з "общаком" БПП.
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Это печально, что нет даже подозрения Гонтаревой,хотя она по уши в криминале и удрала за границу. Думаю после перевыборов новая власть займется этой аферисткой.
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Гонтарева закріла твой банк "Шаурма кепитал" ?
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Гонтарева на свою зарплату в Лондоне живет или Порошенко премию выписал и ей и тебе? В деле НБУ о подозрении Гонтаревой речь на данный момент не идет, - Сытник. - Цензор.НЕТ 1055
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Гонтарева на свою зарплату в Лондоне живёт.

А что тебя в этом удивляет ?
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- Дураков больше нет. Никто для вас не станет таскать бриллианты из чужого кармана. (с)
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дураков полно.

кто-то ж для нищей Тимошенко бриллианты таскает
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Ну Тимошенко то в Украине,в отличии от подружки Порошенко Гонтаревой,которая нацарювала и свалила по быстрому
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Ну у Тимошенко-то нихрена нет в декларации, в отличие от Гонтаревой.

Опять же, Гонтареву возьмут на работу в любой стране мира, а Тимошенко кому и где нужна ?

Чем Тимошенко умеет зарабатывать ?
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Ты считаешь, что в ДБР должны знать, чем Тимошенко может зарабатывать где-то, кроме Украины ?

Сомневаюсь
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а ти чого ще не здриснув? В деле НБУ о подозрении Гонтаревой речь на данный момент не идет, - Сытник. - Цензор.НЕТ 9678 нашоколадив на народному горі і кіздуй на кращі села
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удивляет что друзья Порошенко на свою честную зарплату в Лондоне живут,а простые украинцы вынуждены в Польше работать
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а тот факт, что есть люди с большим интеллектом и есть люди с маленьким интеллектом
тебя не удивляет ?
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С большим интеллектом ,как у Павла Лазаренко обворовать свою страну и свалить? В деле НБУ о подозрении Гонтаревой речь на данный момент не идет, - Сытник. - Цензор.НЕТ 5691
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Я понимаю, что для тебя наличие интеллекта у человека - это явное преступление.

У Павла Лазаренко, кстати, интеллект не выше среднего.
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К сожалению, интеллект крими во много раз выше, чем интеллект власти. И они этот интеллект в своей системе селекционируют десятики лет, в отичие от госструктур.
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если Гонтареву арестуют она сразу сдаст Порошенко
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Не арестуют. В НАБУ на нее три дела уже закрыли и закроют еще столько. сколько нужно будет. Пока Сытник ездит в КОзин по ночам, так точно
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Гонтарева типа Украину не обворовывала и в Лондан не свалила,где расследование Сытник или крыша мешает?Так осталось этой крыше совсем ничего В деле НБУ о подозрении Гонтаревой речь на данный момент не идет, - Сытник. - Цензор.НЕТ 5984
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Сытник себе новую крышу найдёт, Шабунин щас активно ведёт переговоры с кандидатами в президенты)))
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К махинациям с ОВГЗ в период правления Януковича были причастны Порошенко и Гонтарева - Зеркало недели
https://goo.gl/o6WCk8
🤔
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А оно и не должно вестись. В данном случае адекватен лишь суд линча
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для суда линча нужны американцы,а не терпилы
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Спорим что когда чоколадный пролетит , дела на его подельников посыпятся как из рога изобилия !!!! В деле НБУ о подозрении Гонтаревой речь на данный момент не идет, - Сытник. - Цензор.НЕТ 3609
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Гонтарева выгнала из Украины 13 не олегархов РАБссии.включая Авена,Дерипаску,рРОТттенбергов братов,банкира Фридмана,Рому Абрамовича,Йосифа Кабздона, и прочих Хмырей фюрера кремля...
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Ты хоть тему изучал, что пишешь эту муть? Изучи лучше владения росиянского крими бизнеса в Украине на сегодня, которые крышует педровласть..
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до уваги пана Ситника: Кримінально-Процесуального кодексу НЕ ІСНУЄ
і ще Структура Кодекса говорит о том, что можно сказать, что против когото-то якобы возбуждено дело.Источник: https://censor.net.ua/n3110720
так само й тут - в структурі "Кримінальний процесуальний кодекс України" такого також НЕМАЄ.
Це терміни попереднього КПК.
Тепер ви розумієте, чого так все йде??
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В деле НБУ о подозрении Гонтаревой речь на данный момент не идет, - Сытник.

Бо прийшов лист з Альфа Центавра про те, що вона - "лучшій банкір Всєлєннай".
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не, лучший - это ты.

иначе схерали ты брался бы оценивать
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лучший банкир обязан побыстрей свалить с Украины с награбленным в Лондон,как Гонтарева
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лучший банкир имеет право жить, где хочет
и не спрашивать при этом разрешения у таксистов и рыночных торговцев
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Не лучший банкир, а самый воровитый, работавший исключительно в интересах бизнеса педро...
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ты это заявляешь, как ещё лучший банкир, чем Гонтарева

или как голодранец ?
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Как голодранец в результате "реформ" гонтаревой-педро.
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ну и чего стоит оценка голодранца ?
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Если бы не Гонтарева,сидели бы в ЖО...по полному Тарифу
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Да, именно она под заказ педро, заткнула всех в ж...у и заткнула ее пробкой для надежности.
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Ну конечно. Вывела из бюджета через свои банки миллиарды и на нее нет подозрений. А евробляхеры и неплательщики алиментов прировняли к террористам и изменникам родины.
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Про яке розслідування може йти мова? Всі найбільші активи влади створені завдяки їй. Найближчі 2 місяці - ніяких підозрів.
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во всем мире признали, что она спасла украинскую банковскую систему от краха!! и только кремлевские подстилки воют негативом в ее сторону!!
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Не мели чушь, именно она, под заказ педро, привела к краху эту систему.
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Вот все говорят,Лешек Бальцерович реформатор спас Польшу при правительстве Тадеуша Мазовецкого.А ведь в Польше тогдашней без войны с браццкой РАБссией была инфляция запредельная 10 000 %.у Венесуэлы сегодня правда больше,2 миллиона %,и 1 доллар стоит 23 миллиона боливаров маДУРЫ... В деле НБУ о подозрении Гонтаревой речь на данный момент не идет, - Сытник. - Цензор.НЕТ 6323 В деле НБУ о подозрении Гонтаревой речь на данный момент не идет, - Сытник. - Цензор.НЕТ 6323
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Это блеф. Бальцерович ничего не спас. Спасли польшу более 100 млрд евро безвозратных вливаний запада. Если бы бальцерович был стоь важен для польши как экономист, то он бы был там востребован, а не побирался у нас в качестве, профнепригодного в своей стране, "советника"
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Дайошь Украине сегодня за доллар 23 миллиона гривней
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Что имеем на храним,а просрвши плачем...
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Вот все говорят Франклин Делано Рузвельт спас Омерику от Великой депрессии 1929-33гг..Но это не так на самом деле.Фундамент реформ США тогдашнего заложил предыдущий президент Гувер перед уходом,и только через 2 года его реформы начали работать.Рузвельт лишь дополнил начатое Гувером У справі НБУ про підозру Гонтаревій наразі не йдеться, - Ситник. - Цензор.НЕТ 30
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По последнему делу НАБУ на Гонатреву, прокурор просто погуглил инфу про Мальдивы и все, сказал, что надо дело закрывать, не виноватая она У справі НБУ про підозру Гонтаревій наразі не йдеться, - Ситник. - Цензор.НЕТ 8773
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Правильно гуглить будет новая пркуратура после смещения педро.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ деле НБУ о подозрении Гонтаревой речь на данный момент не идет, - Сытник.
 
 
 
 
 
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