EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  357  12
Все про:ОБСЕ (3510) увольнение (1514) Аласания (90) НОТУ (66) Дезир Арлем (18)

 Это может повлиять на независимость общественного вещания в Украине, - ОБСЕ об увольнении Аласании

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявляет, что обеспокоен досрочным увольнением Зураба Аласании с должности председателя Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В ОБСЕ обеспокоены, что это решение может повлиять на независимость общественного вещания.

Как говорится в заявлении Дезира, обнародованном на сайте ОБСЕ, он выразил свою обеспокоенность в связи с недавним решением наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины уволить Аласанию с должности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это быстрое решение вызывает беспокойство, поскольку оно может негативно повлиять на независимость и жизнеспособность общественного вещания в Украине, особенно накануне двух главных избирательных кампаний этого года", - заявил Дезир.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инициировавший отставку Аласании член набсовета "Общественного" Козак нас давно продал, но по закону мы не имеем права его отозвать, - Ляшко

"С момента создания Национальной общественной телерадиокомпании в относительно короткий период времени были осуществлены важные шаги по переходу от контролируемого государством к общественному медиа и достигнут прогресс в установлении стандартов профессиональной журналистики, даже если реформы должны продолжаться", - заявил Дезир.

"Этот переход был сложным процессом, особенно с учетом значительных бюджетных сокращений в деятельности вещателя в течение последних двух лет", - добавил он.

"Я снова повторю, что любые ожидания от общественного вещания относительно обеспечения надежной, высококачественной и информативной программной деятельности возможны только тогда, когда оно является независимым и финансово стабильным", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведение президентских дебатов на "Общественном" оказалось под вопросом: USAID приостановила действие гранта, бюджет не принят, - Аласания

"Я надеюсь, что Наблюдательный совет обеспечит независимость UA: Общественное (Национальной общественной телерадиокомпании) в будущем и развитие настоящего медиа по общественному вещанию, свободного от политического вмешательства", - заявил Дезир.

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

Источник: https://censor.net.ua/n3110719
 
   
 Топ комментарии
 
о как за кремлевского пропагандиста впрягаются те, кто в упор не видит российского оружия на Донбассе
 показать весь комментарий
 
задовбали, нехай йде на вільні хліба
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
о как за кремлевского пропагандиста впрягаются те, кто в упор не видит российского оружия на Донбассе
 показать весь комментарий
 
 
задовбали, нехай йде на вільні хліба
 показать весь комментарий
 
 
Ще новина:
Народили українка, полька та росіянка в одній лікарні трьох хлопчиків, а лікарі переплутали де чия дитина! Стоять батьки над дітьми й гадають де чий.
І тут українець вигукнув: «Слава Україні !». Дивляться один хлопець, як по струнці витягся, українець взяв його, та й пішов, поляк другого бере та йде.
Русскій йому: «А почєму ти етого взял, может етот мой?» Поляк каже: «Та ні, це мій, бо коли українець вигукнув: «Слава Україні !», цей посміхнувся, а твій обісрався.»
Это может повлиять на независимость общественного вещания в Украине, - ОБСЕ об увольнении Аласании - Цензор.НЕТ 6189
 показать весь комментарий
 
 
с удовольствием буду наблюдать, как ФБР возьмет Аласанию за фаберже, за то что мутил финансовые махинации с грантовыми деньгами США и Канады..
 показать весь комментарий
 
 
Обєспокоєньі? То помолітєсь, может попустіт...
Это может повлиять на независимость общественного вещания в Украине, - ОБСЕ об увольнении Аласании - Цензор.НЕТ 7150
 показать весь комментарий
 
 
ОБСЕ вообще охренело...
Теперь каждое назначение и увольнение нужно с ними согласовывать что ли...?
Ну если бы деньги еще давали как МВФ, понятны были бы их понты, а так....
Нахрен идут короче....
 показать весь комментарий
 
Аласания должен был гаранта 24 часа в сутки показывать, как Брежнева.
 показать весь комментарий
 
Тов. Аласания сделал общественное вещание беззубым и когда слушаешь их радио, то там в основном тусуются кремляди и те кто ни вашим, ни нашим. А кто защищать Украину будет от вала антиукраинской пропаганды со стороны Кремля и олигархических каналов? Да, нам нужен пропагандистский, жестко проукраинский канал ТВ и радио. Когда тебя берут за глотку и хотят задушить, как то не приходят в голову мысли о свободе слова этих душителей. Нам надо драться и отбиваться, а не сопли размазывать!
 показать весь комментарий
 
Контент Радио и Телевидения Украиньі, на уровне контента, сидящих на лавочке возле парадного, слабоумньіх старух, обсьірающих вьіходящих из парадного соседей.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто может повлиять на независимость общественного вещания в Украине, - ОБСЕ об увольнении Аласании
 
 
 
 
 
 вверх