 Это может повлиять на независимость общественного вещания в Украине, - ОБСЕ об увольнении Аласании

Как говорится в заявлении Дезира, обнародованном на сайте ОБСЕ, он выразил свою обеспокоенность в связи с недавним решением наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины уволить Аласанию с должности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Это быстрое решение вызывает беспокойство, поскольку оно может негативно повлиять на независимость и жизнеспособность общественного вещания в Украине, особенно накануне двух главных избирательных кампаний этого года", - заявил Дезир.
"С момента создания Национальной общественной телерадиокомпании в относительно короткий период времени были осуществлены важные шаги по переходу от контролируемого государством к общественному медиа и достигнут прогресс в установлении стандартов профессиональной журналистики, даже если реформы должны продолжаться", - заявил Дезир.
"Этот переход был сложным процессом, особенно с учетом значительных бюджетных сокращений в деятельности вещателя в течение последних двух лет", - добавил он.
"Я снова повторю, что любые ожидания от общественного вещания относительно обеспечения надежной, высококачественной и информативной программной деятельности возможны только тогда, когда оно является независимым и финансово стабильным", - подчеркнул представитель ОБСЕ.
"Я надеюсь, что Наблюдательный совет обеспечит независимость UA: Общественное (Национальной общественной телерадиокомпании) в будущем и развитие настоящего медиа по общественному вещанию, свободного от политического вмешательства", - заявил Дезир.
Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.
Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.
Народили українка, полька та росіянка в одній лікарні трьох хлопчиків, а лікарі переплутали де чия дитина! Стоять батьки над дітьми й гадають де чий.
І тут українець вигукнув: «Слава Україні !». Дивляться один хлопець, як по струнці витягся, українець взяв його, та й пішов, поляк другого бере та йде.
Русскій йому: «А почєму ти етого взял, может етот мой?» Поляк каже: «Та ні, це мій, бо коли українець вигукнув: «Слава Україні !», цей посміхнувся, а твій обісрався.»
Теперь каждое назначение и увольнение нужно с ними согласовывать что ли...?
Ну если бы деньги еще давали как МВФ, понятны были бы их понты, а так....
Нахрен идут короче....