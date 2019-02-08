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 Политика Украины, Общество
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 Гнап и Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами в президенты Украины

Выдвинутый партией "Сила людей" экс-журналист Дмитрий Гнап и лидер партии "Розумна сила" Александр Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины в 8 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Соловьев повторно подавал документы для регистрации. Он учел замечания ЦИК к его предвыборной программе, в которой кандидат признавал существование самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК отказала в регистрации кандидатами в президенты 10 подавшим документы

За регистрацию Соловьева проголосовали 10 членов ЦИК, 6 воздержались.

Таким образом, всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110718
 
 
 Топ комментарии
 
З 44 кандидатів,тільки один Петрусь--Самовисуванець через задній прохід.
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"Последними" кандидатами😀😀😀
Последними они и останутся
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З 44 кандидатів,тільки один Петрусь--Самовисуванець через задній прохід.
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Не можу забрати, ти до них присосався, не відірвешь.
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если к этим 9000 евро прибавить еще несколько нулей,то будет сумма которую стырили решучие реформаторы,которые идут на второй срок,так им понравилось
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Доречі, ти - брехло та пустозвон! Самовисуванців - 19.
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Так, так, ми вже зрозиміли, що це твоя рідна тема. Звідки вийшов - про це і говоришь. На більше не здатний...
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Я уж думал, что к компании газпромовской принцессы, уклониста министра обороны и бениного шута присоединился российский пропагандист. Гнап и Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами в президенты Украины - Цензор.НЕТ 4056

Эта четверка гнедых смотрелась бы органично, как *****, лавров, шойгу и скабеева. Гнап и Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами в президенты Украины - Цензор.НЕТ 1003
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Гнап гроші армії відправив? Чи тільки обіцяє, як Тимошенко?
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именно в добробат Тимошенко и отправил
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Як Петрусь,кажуть що відправив,тільки їх ніхто не бачив.
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"Последними" кандидатами😀😀😀
Последними они и останутся
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Эпидемия президентских амбиций. Такими темпами скоро для кандидатов в президенты будут отдельные палаты делатьГнап і Соловйов стали останніми зареєстрованими кандидатами в президенти України - Цензор.НЕТ 9734 .

🤗
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Интересно, кто первый откажется от президентских амбиций?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГнап и Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами в президенты Украины
 
 
 
 
 
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