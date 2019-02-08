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 Происшествия, Общество
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Все про:Киев (17117) нападение (1683) Нацполиция (8863) прокуратура (3457) суд (21775)

 В суд направили обвинение в отношении полицейского, напавшего с ножом на 12-летнюю девочку в Киеве, - Сарган

Правоохранители завершили досудебное следствие и направили в суд обвинительный акт в отношении полицейского, который с применением ножа совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку в Киеве.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Разбойное нападение произошло 20 декабря 2018 у столичного кинотеатра "Тампере". Тогда 22-летний работник правоохранительного органа напал на девочку, которая возвращалась домой парком. Угрожая ножом, полицейский завладел мобильным телефоном ребенка и пытался скрыться, однако его успели задержать прохожие, которые стали свидетелями нападения", - отметила она.

Сейчас полицейскому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 187 УК Украины (разбой).

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Обвинительный акт в отношении него направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу. За совершенное ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемый сейчас находится под стражей.

Сарган отметила, что досудебное следствие по данному уголовному производству осуществлялось следователями столичного территориального управления ГБР под процессуальным руководством прокуратуры города Киева и ГПУ.

23 декабря Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для полицейского, который с применением ножа совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку.

Источник: https://censor.net.ua/n3110714
 
   
 Топ комментарии
 
без ножа полицейский боялся против девочки выйти?
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Довіра до "нової поліції",зрівнялась з довірой до Петруся,десь на рівні 3%.
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Вывод, ментов разогнать, раздать оружие народу.
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Перед тем как принимать в полицию нужно проверить людей на психическую адекватность и устойчивость, а не брать кого-попало. Работа в полиции морально очень тяжелая и не все могут ее вынести.
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ммм. по вашему его взяли на работу некомпетентные люди..а некомпетентных людей нанимал министр МВС Аваков.. Кто ж виноват?
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не только в полицию, а во все силовые структуры, плюс к этому проверять на наркозависимость! практически во всех структурах присутствует % наркоманов, одни Добкины чего стоят!!
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Вывод, ментов разогнать, раздать оружие народу.
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Круто. Т.е. если следовать вашей логике сей полудурок не будучи ментом, но обладая оружием, которое очевидно вы так стремитесь иметь отказался бы от нападения на девочку?
С головой дружите?
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"Какому "милиционеру"? Откуда они в 2018 году?
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без ножа полицейский боялся против девочки выйти?
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Довіра до "нової поліції",зрівнялась з довірой до Петруся,десь на рівні 3%.
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У тебя неверные данные. нехорошо врать. и обманывать.
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Якби мусора звжди дахували одне одного як при Янику,от тоді б їм була б повна довіра!
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расскажи это погибшим в Княжичах,про реформированную полицию Порошенко
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йому незабаром бульбу лукашенці на городі саджати.. а воно в українську політику рило суне До суду направили обвинувачення щодо поліцейського, який у Києві з ножем напав на 12-річну дівчинку, - Сарган - Цензор.НЕТ 2488
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Это ж как нужно было проводить отбор, чтобы таких отморозков набрать в мусарню? Какие там критерии? Кто больше даст на лапу?
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Критерий там очень простой: кто пришёл - того и взяли. Зарплата меньше чем у грузчика, нормальный человек туда не пойдёт работать.
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В суді його зроблять невинним ягням, а дівчинку злою відьмою.
Після таких справ, тільки підвищують в званні.
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В суд направили обвинение в отношении полицейского, напавшего с ножом на 12-летнюю девочку в Киеве, - Сарган

почему мусоров полицейскими называют???
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Читаешь какой-то СЮР и охреневаешь, что это РЕАЛИИ Украины эпохи ОВОЩА и БАРЫГИ! До суду направили обвинувачення щодо поліцейського, який у Києві з ножем напав на 12-річну дівчинку, - Сарган - Цензор.НЕТ 1229
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ суд направили обвинение в отношении полицейского, напавшего с ножом на 12-летнюю девочку в Киеве, - Сарган
 
 
 
 
 
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