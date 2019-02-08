 Украинское судно задержано в Черноморске незаконно, - Каленков

Государственная экологическая служба незаконно задержала торговое судно в морском порту Черноморск.

Об этом OBOZREVATEL рассказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. По его словам, судно задержано инспекторами Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды. При этом де-факто у экологов нет полномочий останавливать и задерживать корабли.

"У представителей экоинспекции нет никаких законных оснований, чтобы осуществлять проверки кораблей, они работают вне правового поля. Делают это на свое усмотрение, что противоречит не только украинским законам, но и международной практике судоходства. Злоупотребления были всегда, но в последние годы это превратилось в массовое постоянное явление. Об этом знают все крупнейшие морские операторы. Если в Украину заходит судно, то экоинспектора будут делать все, чтобы саботировать выход судна, вплоть до требования взяток, а это десятки тысяч долларов", - пояснил Каленков.

Незаконную деятельность экологической инспекции ощутили на себе и многие иностранные компании. Именно поэтому жалобы на работу инспекции поступали как в украинское правительство, так и в Европейскую бизнес-ассоциацию и Американскую торговую палату.

"Чтобы прекратить этот произвол нужно выводить ситуацию в законное поле, принимая необходимые подзаконные акты и не давая чиновникам от экоинспеции заниматься самоуправством. Сейчас рассматривается ряд подзаконных актов, определяющих права экологических инспекторов, отбора ими проб, начисления штрафов. Этот процесс блокируется как экоинспекцией, так и министерством экологии и природных ресурсов", - разъясняет Каленков.

По словам Александра Каленкова, уже полгода как принят закон, который приблизил украинское законодательство к международным конвенциям и порядкам, когда экологические инспектора могут появиться в порту только при возникновении соответствующей чрезвычайной ситуации. В условиях коррупциогенности этой ситуации в Украине, это единственный путь наведения порядка.

"Бизнес вместе с Государственной регуляторной службой и Администрацией морского транспорта разработал соответствующие подзаконные акты, чтобы закон наконец-то заработал. Сейчас нужна только политическая воля, чтобы принять эти акты на заседании Кабинета Министров Украины, и прекратить произвол чиновников экоинспекций и позор Украины на международном рынке грузовых перевозок", - резюмировал Каленков.

Как ранее сообщалось, в морском порту "Черноморск" простаивает судно, задержанное инспекторами Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды. Судно простаивает в порту уже трое суток. При этом на сегодняшний день ни капитан судна, ни морской агент не получили от экоинспекции протокол, оплата штрафа по которому (а это всего около 800 грн) позволила бы выпустить судно.