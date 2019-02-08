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 Суд завершил подготовительное заседание по делу судьи Бабушкинского райсуда Днепропетровска, требовавшему $30 тыс. взятки, - САП

Суд завершил подготовительное заседание по делу судьи Бабушкинского районного суда Днепропетровска, обвиняемого во взяточничестве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"7 февраля 2019 г. с участием прокурора САП в помещении Запорожского районного суда Запорожской области состоялось судебное заседание по делу судьи Бабушкинского районного суда г. Днепропетровска, обвиняемого в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Судом завершено подготовительное заседание по указанному уголовному производству и принято решение о назначении его для рассмотрения по существу. Судебное заседание назначено на 21 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.

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Напомним, судья просил предоставить ему 30 тыс. долларов США и фактически получил 15 тыс. долларов США неправомерной выгоды за вынесение судебного решения в уголовном производстве, которое находилось у него на рассмотрении. Действия служителя Фемиды квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Суд завершил подготовительное заседание по делу судьи Бабушкинского райсуда Днепропетровска, требовавшему $30 тыс. взятки, - САП 01
Суд завершил подготовительное заседание по делу судьи Бабушкинского райсуда Днепропетровска, требовавшему $30 тыс. взятки, - САП 02

Источник: https://censor.net.ua/n3110712
 
 
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Эта та стадия на которой продлевают, избирают или меняют меру пресечения... Так что там?
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