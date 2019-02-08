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 В районе проведения ООС активизировались вражеские ДРГ, в состав которых включены снайперы и корректировщики артогня, - ГУР

Командование российско-оккупационных войск осуществляет меры по наращиванию ведения разведки за деятельностью Объединенных сил вдоль линии разграничения и на глубину их резервов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.

Так, по данным украинской разведки, противник активизировал использование диверсионно-разведывательных групп во всех направлениях для ведения разведки позиций ВС Украины с целью выявления слабых мест украинской обороны, совершения диверсий и обеспечения проведения провокационных действий с использованием артиллерии.

"С этой целью в состав ДРГ включаются корректировщик артиллерийского огня и снайперские пары", - говорится в сообщении.

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Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС потерь среди украинских воинов нет, террористы осуществили шесть обстрелов.

Источник: https://censor.net.ua/n3110709
 
 
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В 20-х числах марта так все "активизируется", шо диабетик введет ВП со всеми вытекающими
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Под любой новостью должен быть высер про пороха. Незавсисмо от содержания новости. Жаль, что здеь прогнозы погоды редко бывают, интересно было бы оценить фантазию этих сирунов.
Штормовое предупреждение? - Вот оно, "життя по-новому"!
Тепло, солнышко? - Ну, спасибо диабетику за это! Теперь заживем!
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Да не существует такой новости, к которой антибарИгоборцуны не могут приплести Порошенка.
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вобще-то там наши там НАС защищают. Мне плевать - введет порох ВП или нет - лишь бы был мир и покой и пули над головами не летали.

и если благодаря тому как класно Порох справляется с путинской агрессией, его выберут на второй срок- я только за. А "настоящие полковники", которые ни разу на передовой не были, меня как-то мало интересуют.
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а липецкая фабрика все работает...
барыга мальдийский, он же сывочелый гетьман, винават.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ районе проведения ООС активизировались вражеские ДРГ, в состав которых включены снайперы и корректировщики артогня, - ГУР
 
 
 
 
 
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