 В районе проведения ООС активизировались вражеские ДРГ, в состав которых включены снайперы и корректировщики артогня, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.
Так, по данным украинской разведки, противник активизировал использование диверсионно-разведывательных групп во всех направлениях для ведения разведки позиций ВС Украины с целью выявления слабых мест украинской обороны, совершения диверсий и обеспечения проведения провокационных действий с использованием артиллерии.
"С этой целью в состав ДРГ включаются корректировщик артиллерийского огня и снайперские пары", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС потерь среди украинских воинов нет, террористы осуществили шесть обстрелов.
Штормовое предупреждение? - Вот оно, "життя по-новому"!
Тепло, солнышко? - Ну, спасибо диабетику за это! Теперь заживем!
и если благодаря тому как класно Порох справляется с путинской агрессией, его выберут на второй срок- я только за. А "настоящие полковники", которые ни разу на передовой не были, меня как-то мало интересуют.
барыга мальдийский, он же сывочелый гетьман, винават.....