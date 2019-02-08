 Общество Красного Креста в Украине предоставило пострадавшим от конфликта на Донбассе помощь на более 1 млрд грн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За период с 2014 года по 31 декабря 2018 года Общество Красного Креста в Украине предоставило гуманитарную поддержку пострадавшим от вооруженного конфликта на востоке Украины и другим уязвимым слоям населения на общую сумму 1,051 млрд грн, в том числе медицинским учреждениям - на сумму 109,9 млн грн", - сказал и.о.президента Общества Красного Креста в Украине Николай Полищук на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

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Кроме того, в 2018 году более 18 тыс. человек получили от медицинских бригад Общества бесплатные лекарства в соответствии с назначениями врача.