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 Политика Украины, Общество
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 Общество Красного Креста в Украине предоставило пострадавшим от конфликта на Донбассе помощь на более 1 млрд грн

Общество Красного Креста в Украине предоставило помощь пострадавшим от конфликта на Донбассе на общую сумму более 1 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За период с 2014 года по 31 декабря 2018 года Общество Красного Креста в Украине предоставило гуманитарную поддержку пострадавшим от вооруженного конфликта на востоке Украины и другим уязвимым слоям населения на общую сумму 1,051 млрд грн, в том числе медицинским учреждениям - на сумму 109,9 млн грн", - сказал и.о.президента Общества Красного Креста в Украине Николай Полищук на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

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Кроме того, в 2018 году более 18 тыс. человек получили от медицинских бригад Общества бесплатные лекарства в соответствии с назначениями врача.

Источник: https://censor.net.ua/n3110704
 
 
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Какой конфликт,это агрессия со стороны соседнего государства,наденьте на этого болвана наручники за клевету.
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Вранье. Красный крест не передает гуманитарку обычным людям. Все завозиться на склады террористов, откуда потом ВОЗМОЖНО гуманитарка бесплатна распределяется населению (от имени себя , а не от красного креста).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбщество Красного Креста в Украине предоставило пострадавшим от конфликта на Донбассе помощь на более 1 млрд грн
 
 
 
 
 
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