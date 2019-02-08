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 Украинским ракетным комплексом "Вільха" заинтересовались за границей

Два ближневосточных государства ведут активны переговоры с украинской стороной относительно приобретения ракетного комплекса "Вільха".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил генеральный конструктор – генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев. Киевское КБ "Луч" является разработчиком высокоточного ракетного комплекса "Вільха". Он представляет собой альтернативу советско-российской 300-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" и полностью собран из украинских комплектующих.

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Ориентировочную экспортную стоимость "Вільхи" Олег Коростелев не назвал. "Могу лишь сказать, что мировая стоимость одной ракеты подобного комплекса составляет больше $200 тыс", - сообщил генеральный конструктор.

По его словам, на разработку изделия в Украине были потрачены очень небольшие деньги – порядка $10 млн бюджетных средств: "На разработку ушло всего 2,5 года. Можно, сказать, что мы справились в беспрецедентно сжатые сроки".

Говоря о том, когда "Вільха" поступит в распоряжение украинской армии, Олег Коростелев сообщил, что Министерство обороны внесло аванс за серийное изготовление сотен ракет, которые будут готовы во втором полугодии 2019 года. "Определенное количество пусковых установок будут готовы к отправке в войска в первой половине 2019 года", - добавил Коростелев.

Он также напомнил, что КБ "Луч" не просто повторило РСЗО "Смерч", а провело масштабные работы по созданию фактически новой ракеты и всего ракетного комплекса. "В итоге украинский ракетный комплекс получил два новых качества. Во-первых, он стал высокоточным, а во-вторых, появилась возможность присвоить каждой ракете свою цель… Теперь каждая пусковая установка может нанести высокоточный удар по 12 различным объектам противника", - рассказал Олег Коростелев.

Напомним, ранее, министр обороны Степан Полторак сообщил, что Украина нчинает серийное производство ракетной системы "Вільха". По словам президента Петра Порошенко, в 2019 году начнется серийное производство и других новейших образцов украинского оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3110699
 
 
 Топ комментарии
 
Где то в углу жалобно заскулил зрадобот...😀
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сначала стока скока нужно на кацапню жмурить, а уже потом ближневосточные...
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Коли зроблять, то у кацапів зникне бажання нападати на Україну.
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нет,это комплекс для работы в тактической глубине. Українським ракетним комплексом "Вільха" зацікавилися за кордоном - Цензор.НЕТ 3466
вот громы-те уже приближенные к средней дальности
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Мля свою армію треба забезпечити спочатку. Ато вийде як з танками "Оплот" і патронним заводом -- повний нуль ...
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Уже пробашляли авансом Лучу,ракеты ждем в 2 полугодии,пишут шо сотни ракет.Заходи на милитари навигатор там инфа раньше цензора заливается
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Т.е. и разработку и производство должны оплатить налогоплательщики?
В курсе, что остановлены наступательные действия и можно наращивать силы ВСУ?
В курсе, что продажа за рубеж это поступление средств от иностранных налогоплательщиков для оснащения их армий?
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ты за средства каких налогоплательщиков тут трешься сутками под прокси?
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У тебя осталось ещё два вопроса и потому следующие не трать на безглуздицу...
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кто тебе платит,почему ты ответить боишься?
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У тебя осталась одна попытка... Постарайся к своим вопросам пятилетнего уровня добавить хотя-бы 5 минут...
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Вкурсі, вкурсі, що жодного танку "оплот" в армії нема і завод патронний не побудували, а лярд гривень таки використали. А патрони рано чи піздно закінчаться.
І головне - зброєю треба запасатись до великої війни, а не під час, бо під час великої війни першими *********** військові заводи і склади зброї...
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И как, без патронного завода, танки паРаши в Киеве?
Я тут, в Беларуси, слышал, что Украина собирается в НАТО и вооружение будет под стандарты НАТО, а ты в Украине об этом не слышал?
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Коли зроблять, то у кацапів зникне бажання нападати на Україну.
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зачем им нападать Порошенко с Тухановым и Кернесом и так все сделают,что им прикажут
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Это точно. Вот давеча курс в НАТО и ЕС в Конституции закрепили. Перед этим гундяевской секте по губами буем поводили.

А так да... Марик уже 100500 раз сдал барИга.
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Типичная тактика ***** ничего практически не делать,только создавать вид,за 5 лет саботажа даже ПДЧ в НАТО не получили,вот реальные дела Порошенко и компании
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Ну НАТО ж так тянуло к себе все пять, а саботажник Порошенко и Ковсё отбрасывали их предложения. Да, двойная лена?

Или может пять лет всякие ******* на подсосе у ***** даже не позволяют провсети встречу Украина-НАТО?
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А что Порошенко уже приказали и он сделал?
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При Порошенко миллионы украинцев вынуждены уехать в Польшу,идет очистка земли от украинцев,под патриотические лозунги,в кремле все довольны
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Точно, при Порошенко, а не при агрессии ***** и аннексии и оккупации территорий?..
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это все благодаря "потужным реформам" палковничка Гриценко!.. правда в начале 2014 году, Украина имела количество ракет для "Смерчей", всего на две недели боев.. а так, в целом это личная заслуга Аталотия Гриценко
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Где то в углу жалобно заскулил зрадобот...😀
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Не в углу а на мокшанских болотах...)
Это фуфайки имитируют зрадоботов...

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сначала стока скока нужно на кацапню жмурить, а уже потом ближневосточные...
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А "Молотом" Парашинского никто ещё не заинтересовался? Украинским ракетным комплексом "Вільха" заинтересовались за границей - Цензор.НЕТ 630 Украинским ракетным комплексом "Вільха" заинтересовались за границей - Цензор.НЕТ 4
Для начала нашу армию обеспечьте Вильхой. На экспорт вы хорошо работать умеете. В воюющей стране. Знаем.
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Для высокоточной стрельбы нужны крылатые ракеты, а не РСЗО. РСЗО создавался для того чтобы наносить удары по площадям. Зачем ему 12 целей. Бред какой-то. Ракета такого типа просто не может быть достаточно точной.
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так кацапию по площадям и нужно.... - и площади нужно расширять.....
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Бред какой-то... В смысле комментарий.
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Прежде чем комментировать, разберись что такое высокоточное оружие, крылатые ракеты и РСЗО. И что такое удар по площадям. З...бали эксперды, ...лядь
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Он представляет собой альтернативу советско-российской 300-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч".

Соя статью не читает, ей победы подавай. пецины горлопаны.
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«Сколько не кричи, Соя! Соя! А все равно, путин - *****, рашка- Гавно» (с)
Порохобот.
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Хорошо, что хоть зрадофилитики статью "читают" . Правда непонятно, каким местом они её читают.

Он также напомнил, что КБ "Луч" не просто повторило РСЗО "Смерч", а провело масштабные работы по созданию фактически новой ракеты и всего ракетного комплекса. "В итоге украинский ракетный комплекс получил два новых качества. Во-первых, он стал высокоточным, а во-вторых, появилась возможность присвоить каждой ракете свою цель… Теперь каждая пусковая установка может нанести высокоточный удар по 12 различным объектам противника", - рассказал Олег Коростелев.

Источник: https://censor.net.ua/n3110699
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украинские прапорщики давно интересуются.
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Судя по количеству расхеряченных складов то да. Украинским ракетным комплексом "Вільха" заинтересовались за границей - Цензор.НЕТ 1945
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Склади підривались і до 2014. Зрозуміло, що після одержання Україною незалежності, у всих державних органах України Росія залишила своїх агентів і симпатиків, а в силових структурах і поготів.
Але з приходом до влади у 2010 році, російської маріонєтки Януковічя, Россія одержала НЕОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП до надсекретної інформаціїї Збройних Сил України, бо Міністрами оборони України Януковічь призначив ГРОМАДЯН Росіі, спочаткуСАЛАМАТІНА, після і ЛЄБЄДЄВА.
Тобто для Росіїї ВЗАГАЛІ НЕ СТАЛО НІЯКИХ СЕКРЕТІВ, щодо справ в Українській Армії.
У тому числі, розташування і системи охорони складів
А з початком у 2014 році збройної фази війни з Україною, Росія задіяла в Україні всю свою агентурну мережу для диверсій.
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииУкраинским ракетным комплексом "Вільха" заинтересовались за границей
 
 
 
 
 
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