 Украинским ракетным комплексом "Вільха" заинтересовались за границей

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил генеральный конструктор – генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев. Киевское КБ "Луч" является разработчиком высокоточного ракетного комплекса "Вільха". Он представляет собой альтернативу советско-российской 300-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" и полностью собран из украинских комплектующих.
Ориентировочную экспортную стоимость "Вільхи" Олег Коростелев не назвал. "Могу лишь сказать, что мировая стоимость одной ракеты подобного комплекса составляет больше $200 тыс", - сообщил генеральный конструктор.
По его словам, на разработку изделия в Украине были потрачены очень небольшие деньги – порядка $10 млн бюджетных средств: "На разработку ушло всего 2,5 года. Можно, сказать, что мы справились в беспрецедентно сжатые сроки".
Говоря о том, когда "Вільха" поступит в распоряжение украинской армии, Олег Коростелев сообщил, что Министерство обороны внесло аванс за серийное изготовление сотен ракет, которые будут готовы во втором полугодии 2019 года. "Определенное количество пусковых установок будут готовы к отправке в войска в первой половине 2019 года", - добавил Коростелев.
Он также напомнил, что КБ "Луч" не просто повторило РСЗО "Смерч", а провело масштабные работы по созданию фактически новой ракеты и всего ракетного комплекса. "В итоге украинский ракетный комплекс получил два новых качества. Во-первых, он стал высокоточным, а во-вторых, появилась возможность присвоить каждой ракете свою цель… Теперь каждая пусковая установка может нанести высокоточный удар по 12 различным объектам противника", - рассказал Олег Коростелев.
Напомним, ранее, министр обороны Степан Полторак сообщил, что Украина нчинает серийное производство ракетной системы "Вільха". По словам президента Петра Порошенко, в 2019 году начнется серийное производство и других новейших образцов украинского оружия.
вот громы-те уже приближенные к средней дальности
В курсе, что остановлены наступательные действия и можно наращивать силы ВСУ?
В курсе, что продажа за рубеж это поступление средств от иностранных налогоплательщиков для оснащения их армий?
І головне - зброєю треба запасатись до великої війни, а не під час, бо під час великої війни першими *********** військові заводи і склади зброї...
Я тут, в Беларуси, слышал, что Украина собирается в НАТО и вооружение будет под стандарты НАТО, а ты в Украине об этом не слышал?
А так да... Марик уже 100500 раз сдал барИга.
Или может пять лет всякие ******* на подсосе у ***** даже не позволяют провсети встречу Украина-НАТО?
Это фуфайки имитируют зрадоботов...
Для начала нашу армию обеспечьте Вильхой. На экспорт вы хорошо работать умеете. В воюющей стране. Знаем.
Соя статью не читает, ей победы подавай. пецины горлопаны.
Порохобот.
Он также напомнил, что КБ "Луч" не просто повторило РСЗО "Смерч", а провело масштабные работы по созданию фактически новой ракеты и всего ракетного комплекса. "В итоге украинский ракетный комплекс получил два новых качества. Во-первых, он стал высокоточным, а во-вторых, появилась возможность присвоить каждой ракете свою цель… Теперь каждая пусковая установка может нанести высокоточный удар по 12 различным объектам противника", - рассказал Олег Коростелев.
Источник: https://censor.net.ua/n3110699
Але з приходом до влади у 2010 році, російської маріонєтки Януковічя, Россія одержала НЕОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП до надсекретної інформаціїї Збройних Сил України, бо Міністрами оборони України Януковічь призначив ГРОМАДЯН Росіі, спочаткуСАЛАМАТІНА, після і ЛЄБЄДЄВА.
Тобто для Росіїї ВЗАГАЛІ НЕ СТАЛО НІЯКИХ СЕКРЕТІВ, щодо справ в Українській Армії.
У тому числі, розташування і системи охорони складів
А з початком у 2014 році збройної фази війни з Україною, Росія задіяла в Україні всю свою агентурну мережу для диверсій.