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 В ходе обысков в "Аграрном фонде" НАБУ нашло запрашиваемые документы, которые якобы "изъяла ГПУ", - Сытник

Обыски НАБУ в Аграрном фонде дали возможность бюро получить доступ к документам, которые фонд должен был предоставить по решению суда.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, представляя отчёт работы Бюро за полгода.

"Мы проводим обыски в крайних случаях - когда есть угроза уничтожения доказательств или есть сопротивление при получении доказательств. В данном случае было решение суда о предоставлении временного доступа НАБУ к документам, но на это представители Аграрного фонда дали НАБУ справку о том, что эти документы изъяла ГПУ. Результаты обыска показали, что это не совсем так", - сказал он.

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Напомним, детективы НАБУ в течение 7-8 февраля осуществляют обыски в ПАО "Аграрный фонд".

Следственные действия санкционированы и происходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты служебными лицами ПАО "Аграрный фонд" свыше 240 млн гривен государственных средств при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 годах.

Источник: https://censor.net.ua/n3110697
 
 
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Ну это само собой...интересно сколько всего интересного НАБУ найдет после выборов...шикаладная плесень не сможет всё уничтожить и нужно пользоваться моментом!
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ГПУ"забыло"забрать документики,которые якобы изъяло...Зато Луценко не забыл беркутов к Небесной сотне приписать...Занятой чувак.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ходе обысков в "Аграрном фонде" НАБУ нашло запрашиваемые документы, которые якобы "изъяла ГПУ", - Сытник
 
 
 
 
 
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