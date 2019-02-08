 В ходе обысков в "Аграрном фонде" НАБУ нашло запрашиваемые документы, которые якобы "изъяла ГПУ", - Сытник

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, представляя отчёт работы Бюро за полгода.

"Мы проводим обыски в крайних случаях - когда есть угроза уничтожения доказательств или есть сопротивление при получении доказательств. В данном случае было решение суда о предоставлении временного доступа НАБУ к документам, но на это представители Аграрного фонда дали НАБУ справку о том, что эти документы изъяла ГПУ. Результаты обыска показали, что это не совсем так", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа Аграрного фонда была заблокирована из-за обысков НАБУ, - глава правления Радченко

Напомним, детективы НАБУ в течение 7-8 февраля осуществляют обыски в ПАО "Аграрный фонд".

Следственные действия санкционированы и происходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты служебными лицами ПАО "Аграрный фонд" свыше 240 млн гривен государственных средств при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 годах.