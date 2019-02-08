 "Президент не будет убирать мусор за Садового и после Садового", - нардеп от БПП Бригинец

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу об этом народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец заявил, комментируя заявления мэра Львова Андрея Садового.

"Президент не будет убирать мусор за Садового и после Садового. Есть надежда, что в свободное от предвыборной кампании время, мэр решит устаревшие коммунальные проблемы своего города. Жаль, что на утро после ночи, когда господин Садовый подписал соглашение о честных выборах, он прибег к распространению лжи.

То же самое касается и Анатолия Гриценко. Ложь и фейки разрушают любые попытки приватизировать образ особенно честного. Получается неискренне и нечестно ", — подчеркнул политик.

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