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 Политика Украины
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Все про:Бригинец (351) Порошенко (16298) Садовый (375) Блок Петра Порошенко (1570)

 "Президент не будет убирать мусор за Садового и после Садового", - нардеп от БПП Бригинец

Мэру Львова Андрею Садовому следует в свободное от предвыборной кампании время решить устаревшие коммунальные проблемы своего города.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу об этом народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец заявил, комментируя заявления мэра Львова Андрея Садового.

"Президент не будет убирать мусор за Садового и после Садового. Есть надежда, что в свободное от предвыборной кампании время, мэр решит устаревшие коммунальные проблемы своего города. Жаль, что на утро после ночи, когда господин Садовый подписал соглашение о честных выборах, он прибег к распространению лжи.

То же самое касается и Анатолия Гриценко. Ложь и фейки разрушают любые попытки приватизировать образ особенно честного. Получается неискренне и нечестно ", — подчеркнул политик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Садовый обнародовал тайное соглашение, якобы предложенное Банковой в 2016 году за снятие "мусорной блокады": "Суть проста - я передаю фракцию "Самопомич" под контроль БПП". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3110695
 
   
 Топ комментарии
 
БПП это и есть мусор, не прибранный за ПР. За 5 лет на Банковой уже воняет мусором. 31 марта все на уборку! "Президент не будет убирать мусор за Садового и после Садового", - нардеп от БПП Бригинец - Цензор.НЕТ 3055
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Хозяин показал на чужого - Брагинец загавкал. Какой хороший пёсик....
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Когда вижу этого бригинца, то создается впечатление что он сам только что из мусорного бака вылез... Вечно какие-то сальные волосы и неухоженый вид... как и у его шефа, впрочем...
Подметать, гришь, не будет??? Гы... будет, еще как будет... с тобой на пару.
А пока можешь полаять... осталось ровно 51 день. И... в очередь за метлами))))
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Гнида, которая из штанов выпригивала, чтобы переименовать улицу Боженка в украинофоба Малевича . Других заслуг не видно
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Не за что больше Садового упрекнуть кроме мусора... а вот лакей барыги почему то тупо молчит о развале банковской системы обесценивании гривны низком уровне жизни народа и коррупции высших эшелонах власти.
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Уже бы не позорилась поднимая вопрос о мусоре. Заказуха от подстилки.
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Проблемы мусора во всех регионах. Но гнобят за это только неугодных. Надеюсь эта коррупционная мразь Порошенко не будет больше президентом.
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Блин, вот как к Садовому модно серьезно о носиться, если он ТРИ ГОДА КОМПРОМАТ НА АП В РУКАВЕ НОСИЛ.
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он не компромат, а ппросто ТЕКСТ какой-то показал))) когда и кем напечатанный ---непонятно
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я ні в якому разі не захищаю садового, це продукт тої системи яка в нас є.
але є велике Але - і людина яка хочаб трохи порухає місками не буде говорити мол садовий закидав моє місто смітям.

1. всі міста України мають проблеми з смітям. в Україні є лише 1 завод по переробці сміття.
2. проблему вирішиували вивозом на різні полігони, завжди. і розудли проблему лише тоді коли треба було погасити рейтинг садового.
3. проблему ніяким чином не вирішив синютка (голова ОДА) він лише вернув в те тихе русло яке було до роздутого скандалу. сміття і на надалі вивозять на тіж полігони лише ніхто не бігає за смітєвозами і не кричить "ОЙ це сміття зі Львова".

садовий далеко від хорошого мера, корупція далі є багато рішень власне з рішанням через садовго відбувається, але відверто у Львові не було кращого мера раніше, вирішені питання води, чомусь всі забули як воду двали погодинам, а літом не було теплої, вирішили з освітеням вулиць, з тратуарами дворами, зявилась система GPS коли ти бачиш де маршрутки і можеш будувати плани... купу питань не вирішено, але не можна казати що садовий гірший за пороха...
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Щоб не прибирати львівське сміття, Садовий вирішив податися у Київ в президенти.
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Содовый будет убирать весь пецин мусор,вместе с Пецей..
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"Конституция Украины - это такой сборник Законов, не обязательных к исполнению на территории государства Украина".
Доказано двумя последними президентами Украины.
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Как раз Порошенко Конституцию не нарушал ни разу! Врешь,кремлядь гыбкая!
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Садовому вже на часі сушити сухарі і збирати барахлішко... Мер з нього як гівна куля... Так що так, малята..😕
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Садовий мер з 2006 року.Невже Ющенко і Яник також мішали вирішити прблему сміття?
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У Садового просто слабые политтехнологи, если пустили его позориться с жтой бумажкой сейчас
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пусть президент уберет мусор за собой который насобирал под своими знаменами, ан нет он теперь самозванцем на корыто попер , а мусор потом подтянет ,если к корыту долезет .... "Президент не прибиратиме сміття за Садового і після Садового", - нардеп від БПП Бригинець - Цензор.НЕТ 9004
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еще один подписант дерьмом начал кидаться У меня вопрос что ж они там подписали
И когда эти великие деятели начнут рассказывать о своих программах притом пункт за пунктом Все уже поняли гавнометчики они славные или они думают что придут к власти и будут продолжать дерьмом кидаться Как уже достали балаболы "Президент не прибиратиме сміття за Садового і після Садового", - нардеп від БПП Бригинець - Цензор.НЕТ 1947
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Кстати по Конституции президент занимается только безопасностью страны и внешней политикой. Но кандидаты в президенты, об этом, как в рот воды набрали,все отмалчиваются или пускают туман. Ну это понятно, не скажешь же всем,что собираешься договариваться с Путиным о сдаче Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Президент не будет убирать мусор за Садового и после Садового", - нардеп от БПП Бригинец
 
 
 
 
 
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