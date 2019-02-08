 "Президент не будет убирать мусор за Садового и после Садового", - нардеп от БПП Бригинец

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу об этом народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец заявил, комментируя заявления мэра Львова Андрея Садового.
"Президент не будет убирать мусор за Садового и после Садового. Есть надежда, что в свободное от предвыборной кампании время, мэр решит устаревшие коммунальные проблемы своего города. Жаль, что на утро после ночи, когда господин Садовый подписал соглашение о честных выборах, он прибег к распространению лжи.
То же самое касается и Анатолия Гриценко. Ложь и фейки разрушают любые попытки приватизировать образ особенно честного. Получается неискренне и нечестно ", — подчеркнул политик.
Подметать, гришь, не будет??? Гы... будет, еще как будет... с тобой на пару.
А пока можешь полаять... осталось ровно 51 день. И... в очередь за метлами))))
але є велике Але - і людина яка хочаб трохи порухає місками не буде говорити мол садовий закидав моє місто смітям.
1. всі міста України мають проблеми з смітям. в Україні є лише 1 завод по переробці сміття.
2. проблему вирішиували вивозом на різні полігони, завжди. і розудли проблему лише тоді коли треба було погасити рейтинг садового.
3. проблему ніяким чином не вирішив синютка (голова ОДА) він лише вернув в те тихе русло яке було до роздутого скандалу. сміття і на надалі вивозять на тіж полігони лише ніхто не бігає за смітєвозами і не кричить "ОЙ це сміття зі Львова".
садовий далеко від хорошого мера, корупція далі є багато рішень власне з рішанням через садовго відбувається, але відверто у Львові не було кращого мера раніше, вирішені питання води, чомусь всі забули як воду двали погодинам, а літом не було теплої, вирішили з освітеням вулиць, з тратуарами дворами, зявилась система GPS коли ти бачиш де маршрутки і можеш будувати плани... купу питань не вирішено, але не можна казати що садовий гірший за пороха...
Доказано двумя последними президентами Украины.
И когда эти великие деятели начнут рассказывать о своих программах притом пункт за пунктом Все уже поняли гавнометчики они славные или они думают что придут к власти и будут продолжать дерьмом кидаться Как уже достали балаболы