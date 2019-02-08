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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Двух россиян исключат из списка наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации, - БДИПЧ ОБСЕ

Двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в пятницу представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер.

"Если, как это было объявлено украинскими властями, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли в ОБСЕ возможность замены двух россиян, которым отказано со стороны Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недопуск наблюдателей от России на выборы нарушает обязательства Украины, - ОБСЕ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ,  7 февраля, Верховная Рада приняла закон, запрещающий наблюдателям из РФ принимать участие в избирательном процессе в Украине. За закон проголосовали 232 народных депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3110690
 
   
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И отлично.Неффуй оккупантам наблюдать в Украине
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Ще треба не допускати наглядачів із Казахстані, Вірменії та Бєларусі.
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Треба. Але буде важко аргументувати.
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А с какого, вообще, ху@ла эта удмурдская нечисть должна что-то контролировать в Украине?
Да и других представителей таежного союза нехрен пускать в Украину.
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вы кто такие?!. я вас не звал!.. идите на#уй!!!
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Вот так завжди потрібно стояти на своєму. Молодці наші
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Двох росіян виключать зі списку спостерігачів на українських виборах у зв'язку з відмовою Києва в їхній акредитації, - БДІПЛ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4377 ⭐️Максим Мирович‏ @maxim_nm 3 ч.3 часа назад
Декабрь 1991 года. Украина кормит страну, которая, отъевшись, начнёт войну.

Двох росіян виключать зі списку спостерігачів на українських виборах у зв'язку з відмовою Києва в їхній акредитації, - БДІПЛ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5079
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Кацапюры вонючие,хрен им слонячий на всю морду ,а не колбасу с сахаром,так и будет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвух россиян исключат из списка наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации, - БДИПЧ ОБСЕ
 
 
 
 
 
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