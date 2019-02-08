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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16298) Садовый (375) Самопомич (866)

 Садовый обнародовал тайное соглашение, якобы предложенное Банковой в 2016 году за снятие "мусорной блокады": "Суть проста - я передаю фракцию "Самопомич" под контроль БПП". ВИДЕО

Лидер партии "Самопомич", кандидат в президенты Андрей Садовый возле Администрации Президента на Банковой вместе с коллегами из партии обнародовал тайное соглашение, которое ему якобы предложили подписать в 2016 году в обмен на лояльность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер партии "Самопомич", кандидат в президенты Андрей Садовый написал на странице в Facebook.

"Сразу после начала мусорной блокады Львова меня пригласили на Банковую и предложили подписать соглашение. Суть очень проста - я передаю фракцию "Самопомич" в парламенте под контроль БПП (как они себе это представляли - это уже другой вопрос) и гарантирую личную лояльность. За это Президент обещал дать команду прекратить блокаду", - пишет мэр Львова.

Он отметил, что в пятницу в 12:45 возле Администрации Президента на Банковой вместе с коллегами обнародует текст указанного соглашения.

"Почему делаю это сейчас? К сожалению, Администрация президента запустила новый виток противостояния. На этот раз представитель президента на Львовщине официально объявил, что сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство мусороперерабатывающего завода. А это, напомню, международный проект, где задействованы средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), подписаны международные соглашения и состоялся первый этап тендера по выбору подрядчика с участием ведущих компаний мира.

Мусор не во Львове, уважаемые. Мусор - на Банковой", - написал Садовый.

Позже на его старнице было опубликовано видео обнародования соглащения.

...

Источник: https://censor.net.ua/n3110688
 
   
 Топ комментарии
 
Да и никто не сомневался что вся ета мусорная канитель организованна рыго-соевой властью. Интересно было бы посмотреть если блокировать мусор из Киева которым засрали всю область, что бы Педалик делал?
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Если раньше ради изменения позиции небольшой политической силы держали в заложниках целый город … как вы думаете, на что пойдет Порошенко ради сохранения власти? На что пойдут его соратники-подельники? На все.
Сегодня Садовой вспомнил эту историю со свалкой. Реально, жуткая история.
Об этом написал минувшей ночью в Фейсбуке известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел, главный редактор сайта ОРД Станислав Речинский, который был вчера одним из гостей программы «Право на власть» на канале «1 + 1».
Повторю, то что говорил в эфире.
Если раньше ради изменения позиции небольшой политической силы держали в заложниках целый город … как вы думаете, на что пойдет Порошенко ради сохранения власти?
- Мусорную блокаду Львова благословил лично Порошенко - вице-спикер
- Идеологом и главным организатором мусорной блокады Львова является Райнин - источник
На что пойдут его соратники-подельники?
На все.
На военное обострение, которое будет стоить солдатских жизней.
На инсценировку покушения на Гаранта (недаром Гелетей недавно говорил об 11 «предотвращенных», явно будет и следующее, под сакральным номером 12), которое можно будет списать на политических конкурентов.
Зампред СБУ Фролов будет мутить с серверами ЦВК.
Нарик, Труханов, Гепа и им подобные будут прессовать население своих «кормежных волостей».
загрузка...
Луценко будет витийствовать в духе Вышинского.
ЦВК - манипулировать с «мертвыми душами».
А может и проще - начнут отстрел президентских конкурентов.
- Тимошенко уберут физически. Затем триумвират Порошенко-Бойко-Медведчук под руководством Путина уничтожит Украину
***
Подробнее о вчерашней программе «Право на власть» читайте в статье «Тимошенко, Гриценко, Зеленский, Садовой объединились в прямом эфире против Порошенко»!
https://goo.gl/Ndwg1r
🤗
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Да то ,что во всех грязных делах замешена соя со своим паханом и так давно известно.Не одного голоса за него,чтоб максимально усложнить им фальсификации.Чтоб улетели в один тур.
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Соевый успокойтесь. Это же надо завраться: Садовой отправлял беркут в Киев для разгону Майдана. Садовий оприлюднив таємну угоду, нібито запропоновану Банковою в 2016 році за зняття "сміттєвої блокади": "Суть проста - я передаю фракцію "Самопоміч" під контроль БПП" - Цензор.НЕТ 4319
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Даже фото есть сего документа... Помятьій и отпечатанньій на дешевом принтере листок бумаги... Просто шоб все знали, как вьіглядят тайньіе угодьі...
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Кандидати в президенти Садовий, Гриценко, Шевченко, Бондар, Тимошенко і Зеленський підписали Меморандум за чесні вибори та протидію фальсифікаціям на заклик громадських організацій. https://24tv.ua/***********************************************************************************************
Цей документ містить низку зобов'язань з боку кандидатів щодо утримання від фальсифікації результатів виборів.
Ми, кандидати у президенти України, усвідомлюючи, що основою демократичного суспільства є вільні демократичні вибори, розуміючи важливість забезпечити демократичний шлях розвитку України, об'єднуємо наші зусилля для протидії фальсифікації виборів та захисту вільного і чесного волевиявлення громадян України. Сьогодні чесність і прозорість виборів знову є під загрозою. Численні факти свідчать про те, що влада готується до масштабної фальсифікації результатів виборів. Такі спроби фальсифікувати вибори знищують майбутнє наших дітей,
- йдеться у документі.
Через фальсифікацію результатів виборів Україні загрожує хаос, втрата суб'єктивності, втрата демократичного шляху розвитку та європейського вектора інтеграції.
Ініціатива "За чесні вибори" має захистити право українців на чесні вибори і, як наслідок, захистити демократичний шлях розвитку України.
Окрім того, кандидати у президенти, які підписали Меморандум, закликали інших кандидатів, політиків, громадських лідерів, волонтерів та простих українців долучитися до цієї ініціативи.
"Ми також закликаємо кожного громадянина України не дати втягнути себе у процес фальсифікації виборів і повідомляти про всі факти та спроби фальсифікацій в координаційну раду, який у найближчі дні буде створена нашими політичними силами. Ми звертаємося до наших міжнародних партнерів із закликом допомогти захистити вільний вибір українського народу", - зазначається в тексті.
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Дыбил написал бамазьку для дыбилов , так как поверить в этот бред , очень сложно , практически невозможно !
Засыпал всю Украину львовским мусором , а тепер оправдания ищет , дрянь !
Ему предлагала Польша , Китай и др. инвесторы , построить мусороперерабатывающий завод , но задовый заарканился , так как откатов не преложили !
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ну если это правда...(я уверен что правда), то Петр Лексеевич гнида конечно....
Конченная гнида...

Впрочем мы и так знали откуда у этой блокады росли ноги... - с банковой...
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Вас соя заспамила, значит правда.
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О какой демократии речь. В Украине ее не было и не будет при етой власти. Я уверен что Барыга еще и Европу шантажирует что вернется в Таежный Союз если ему не дадут кредиты и будут настаивать бороться с коррупцией и диктатурой.
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беда в том, что мусор накапливается каждый день, а они только-только этапы тендера разрабатывают.
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ВАУ!Та я таких "угод" з десяток надрукую!Андрійко,ти виглядаєш жалюгідно!Цей папірець тільки для дупи підходить!
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Садового только за кацапского провокатора Гришина послать можно подальше.
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Да там и корешок Фридман хорош тоже
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Мусорная блокада - это когда быдло с львовскими номерами на фурах тайно высыпало свое дерьмо под киевскими и житомирскими селами и в заповедниках?
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Барыга уже пятый год в заложниках
держит не только Львов а всю Украину
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в етом вся суть барыги - договорняки, звонки, в ресторане перетереть и поделить
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Повторюсь, что то в последнее время очень много стало Садового и это наталкивает на мысль что это всего лишь пиар.Он пыхтит как паровоз но наверное так и останется на запасном пути))
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Під кінець виборчої гонки кандидати в президенти будуть кидатись калом - ось побачите.
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Щось пан Садовий бреше. Такі домовленсті, про які він каже називаются політичною корупцією. Якщо цю корупцію викласти на папері та підписати -,можна ставити крапку на власній карьєрі. Садовий хоче сказати що Президент ідіот? Та навіть на рівні села Бикодорівка подібні речі не те щона папері не пишуться, навіть по телефону не обговорюються. А тут Президент та голова парламентськоі партіі!
Видно що зовсім не а чого сказати Садовому, то збирається забрати все у олігархів та роздати народу ( комуняка???). Тепер відверту маячню несе
ПиСи. Порошенко і так в парламенті має важелі, і без оптових закупок самопомочі.
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Засрав Львів,засеру й Україну. А.Садовий
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Пішла "жара" - завовтузились "павучки в банці". Садовий оприлюднив таємну угоду, нібито запропоновану Банковою в 2016 році за зняття "сміттєвої блокади": "Суть проста - я передаю фракцію "Самопоміч" під контроль БПП" - Цензор.НЕТ 2210
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Сміття не у Львові, шановні. Сміття - на БанковійДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3110688
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Факт.
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Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко очолила рейтинг брехунів і маніпуляторів за 2018 рік. Рейтинг аналітичної платформи VoxUkraine і журналу «Новий час» оприлюднили сьогодні, 7 лютого, на прес-конференції, інформує Depo.ua.
Так, серед 248 проаналізованих цитат Тимошенко, правда становить лише 31%, при цьому відсоток маніпуляцій - 27%, брехні - 33%, перебільшення - 8%.
«Наприклад, вона часто говорила про те, що економіка України впала вдвічі, що не відповідає дійсності. Економіка впала на 11,7% і цей показник вона могла б використовувати, але використала більш яскравий, дратівливий показник», - сказала медіа-директор VoxUkraine і редактор проекту VoxCheck Олена Шкарпова.
За її словами, друге місце в рейтингу посів співголова «Опозиційної платформи - За життя» Вадим Рабінович, у висловлюваннях якого відсоток маніпуляцій становить 24%, брехні - 40%, перебільшення - 4%, правди - 32%. "У нього практично такий же показник правди, як і в Тимошенко, - 32%. «Ми проаналізували 444 висловлювання з його виступів», - повідомила Шкарпова.
Третє місце дісталося лідеру «Радикальної партії» Олегу Ляшку. Автори рейтингу дослідили 285 його цитат, в яких відсоток маніпуляцій склав 17%, брехні - 31%, перебільшення - 11%, правди - 41%.
Також у 139 цитатах співголови партії «Опозиційна платформа - За життя» Юрія Бойка виявили 19% маніпуляцій, брехні - 24%, перебільшення - 13%, а правди - 45%.
Крім того, експерти дослідили 236 цитат чинного президента Петра Порошенка, в заявах якого виявили маніпуляцій - 15%, брехні - 17%, перебільшення - 12%, правди - 56%. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/hto-z-politikiv-bilshe-vsogo-breshe-noviy-reyting-vox-567823.html
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Все рейтинги создаются на платной основе
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Такие тайные договорняки никогда не оформляются в письменном виде.Садовый приволок филькину грамуту вестись на которую могут только лохи.
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В существование подобного соглашения верю. В то, что оно в виде твердой печатной копии в руках мичурина - не верю
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Додивився до кінця заяву Садового на своїм каналі. Там ще був канал "Бені" 1+1. Такий шантаж, який проводить Садовий, якось виглядає невпевнено,неправдоподібно і брехливо. Сам, пробачаюсь за вираження, засрався, і хотів свої недоліки спихнути на президента. Ти мер міста. І мер відповідає за труби і сміття. Це його перші обов*язки перед громадою.Чому за тобою повинні прибирати. А справи порушені, тому, що є загиблі люди, яких привалило сміттям. А це є результат господарської діяльності мера. То ж він має нести пряму відповідальність.
Інше, як виступав Березюк. Аж огидно. Він розказав все, як має бути в цивілізованній країні. Після робочого дня президент виділив час для зустрічі, розповів, що треба бути обєднаними і тільки так буде ворог переможений. Нічого поганого він не сказав. А саме головне криється в іншому, головне прокукарекать, як кажуть. Там мабуть люди, на землях яких має будуватися сміттєзавод не бажають цього. Вони розуміють, що там їм не буде життя. Я так думаю, не знаю. Так ось, мер, щоб поїхати до людей, поговорити, компенсувати те, чого вони бояться, бере "по справі" президента. Мол дай команду. А відповідати також будеш ти. Воно навіть не може побудувати нормально обєкт, правильно забрати документи. Підсказую, пане немощь Садовий. Береш оцих, що не погодились з президентом в 2016 році, і по їх зізнанням гадили йому, зустрічаєтеся з людьми, виділяєте з мерії гроші і платите. Берете розписки, що вони дають згоду і будуйте. Самонемощ і є самонемощ.
Та ще міні здаєть в Києві, чи біля Києва є такі заводи. Воно тупо бреше.
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Если даже так, то чего обильно дерьмо вспльівает перед временем"Ч"? не верю садовому, как и остальньім поднатертьім харям
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Вот это "компромат"! Вчера распечатан на принтере, помят и заляпан кофе для аутентичности. Ребята, вы за кого украинцев держите?
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мабуть тільки відшукали на тому смітнику, що згорів у 2016-му )).. Напевно Порошенко смітник тому і підпалив, щоб цей доХумент знищити ))
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тю.. а шо так довго мовчав, пан Андрій Мусорський? Виборів чекав?? )))
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Т.е. из-за пэпыных шкурных интересов миллионы граждан рисковали иметь инф. болезни. На гiлляку лолу.
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таким як ти інфекційні не загрожують ))
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Ти б більшим шрифтом написав чи що.. А то звук чути, а хто бзднув - не видно..😃
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСадовый обнародовал тайное соглашение, якобы предложенное Банковой в 2016 году за снятие "мусорной блокады": "Суть проста - я передаю фракцию "Самопомич" под контроль БПП". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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