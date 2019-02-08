 Садовый обнародовал тайное соглашение, якобы предложенное Банковой в 2016 году за снятие "мусорной блокады": "Суть проста - я передаю фракцию "Самопомич" под контроль БПП". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер партии "Самопомич", кандидат в президенты Андрей Садовый написал на странице в Facebook.
"Сразу после начала мусорной блокады Львова меня пригласили на Банковую и предложили подписать соглашение. Суть очень проста - я передаю фракцию "Самопомич" в парламенте под контроль БПП (как они себе это представляли - это уже другой вопрос) и гарантирую личную лояльность. За это Президент обещал дать команду прекратить блокаду", - пишет мэр Львова.
Он отметил, что в пятницу в 12:45 возле Администрации Президента на Банковой вместе с коллегами обнародует текст указанного соглашения.
"Почему делаю это сейчас? К сожалению, Администрация президента запустила новый виток противостояния. На этот раз представитель президента на Львовщине официально объявил, что сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство мусороперерабатывающего завода. А это, напомню, международный проект, где задействованы средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), подписаны международные соглашения и состоялся первый этап тендера по выбору подрядчика с участием ведущих компаний мира.
Мусор не во Львове, уважаемые. Мусор - на Банковой", - написал Садовый.
Позже на его старнице было опубликовано видео обнародования соглащения.
Цей документ містить низку зобов'язань з боку кандидатів щодо утримання від фальсифікації результатів виборів.
Ми, кандидати у президенти України, усвідомлюючи, що основою демократичного суспільства є вільні демократичні вибори, розуміючи важливість забезпечити демократичний шлях розвитку України, об'єднуємо наші зусилля для протидії фальсифікації виборів та захисту вільного і чесного волевиявлення громадян України. Сьогодні чесність і прозорість виборів знову є під загрозою. Численні факти свідчать про те, що влада готується до масштабної фальсифікації результатів виборів. Такі спроби фальсифікувати вибори знищують майбутнє наших дітей,
- йдеться у документі.
Через фальсифікацію результатів виборів Україні загрожує хаос, втрата суб'єктивності, втрата демократичного шляху розвитку та європейського вектора інтеграції.
Ініціатива "За чесні вибори" має захистити право українців на чесні вибори і, як наслідок, захистити демократичний шлях розвитку України.
Окрім того, кандидати у президенти, які підписали Меморандум, закликали інших кандидатів, політиків, громадських лідерів, волонтерів та простих українців долучитися до цієї ініціативи.
"Ми також закликаємо кожного громадянина України не дати втягнути себе у процес фальсифікації виборів і повідомляти про всі факти та спроби фальсифікацій в координаційну раду, який у найближчі дні буде створена нашими політичними силами. Ми звертаємося до наших міжнародних партнерів із закликом допомогти захистити вільний вибір українського народу", - зазначається в тексті.
Засыпал всю Украину львовским мусором , а тепер оправдания ищет , дрянь !
Ему предлагала Польша , Китай и др. инвесторы , построить мусороперерабатывающий завод , но задовый заарканился , так как откатов не преложили !
Конченная гнида...
Впрочем мы и так знали откуда у этой блокады росли ноги... - с банковой...
держит не только Львов а всю Украину
Видно що зовсім не а чого сказати Садовому, то збирається забрати все у олігархів та роздати народу ( комуняка???). Тепер відверту маячню несе
ПиСи. Порошенко і так в парламенті має важелі, і без оптових закупок самопомочі.
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Факт.
Так, серед 248 проаналізованих цитат Тимошенко, правда становить лише 31%, при цьому відсоток маніпуляцій - 27%, брехні - 33%, перебільшення - 8%.
«Наприклад, вона часто говорила про те, що економіка України впала вдвічі, що не відповідає дійсності. Економіка впала на 11,7% і цей показник вона могла б використовувати, але використала більш яскравий, дратівливий показник», - сказала медіа-директор VoxUkraine і редактор проекту VoxCheck Олена Шкарпова.
За її словами, друге місце в рейтингу посів співголова «Опозиційної платформи - За життя» Вадим Рабінович, у висловлюваннях якого відсоток маніпуляцій становить 24%, брехні - 40%, перебільшення - 4%, правди - 32%. "У нього практично такий же показник правди, як і в Тимошенко, - 32%. «Ми проаналізували 444 висловлювання з його виступів», - повідомила Шкарпова.
Третє місце дісталося лідеру «Радикальної партії» Олегу Ляшку. Автори рейтингу дослідили 285 його цитат, в яких відсоток маніпуляцій склав 17%, брехні - 31%, перебільшення - 11%, правди - 41%.
Також у 139 цитатах співголови партії «Опозиційна платформа - За життя» Юрія Бойка виявили 19% маніпуляцій, брехні - 24%, перебільшення - 13%, а правди - 45%.
Крім того, експерти дослідили 236 цитат чинного президента Петра Порошенка, в заявах якого виявили маніпуляцій - 15%, брехні - 17%, перебільшення - 12%, правди - 56%. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/hto-z-politikiv-bilshe-vsogo-breshe-noviy-reyting-vox-567823.html
Інше, як виступав Березюк. Аж огидно. Він розказав все, як має бути в цивілізованній країні. Після робочого дня президент виділив час для зустрічі, розповів, що треба бути обєднаними і тільки так буде ворог переможений. Нічого поганого він не сказав. А саме головне криється в іншому, головне прокукарекать, як кажуть. Там мабуть люди, на землях яких має будуватися сміттєзавод не бажають цього. Вони розуміють, що там їм не буде життя. Я так думаю, не знаю. Так ось, мер, щоб поїхати до людей, поговорити, компенсувати те, чого вони бояться, бере "по справі" президента. Мол дай команду. А відповідати також будеш ти. Воно навіть не може побудувати нормально обєкт, правильно забрати документи. Підсказую, пане немощь Садовий. Береш оцих, що не погодились з президентом в 2016 році, і по їх зізнанням гадили йому, зустрічаєтеся з людьми, виділяєте з мерії гроші і платите. Берете розписки, що вони дають згоду і будуйте. Самонемощ і є самонемощ.
Та ще міні здаєть в Києві, чи біля Києва є такі заводи. Воно тупо бреше.