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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2576) Поляков (184) янтарь (482) Сытник (620) Розенблат (171)

 Сытник о деле Розенблата и Полякова: Все доказательства собраны. Нардепы затягивают судебный процесс, при этом активно появляясь в медиа

Два народных депутата, фигурирующих в "янтарном деле", по-разному ведут себя в судах и в медиа.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, представляя отчёт работы Бюро за полгода.

"Они активно появляются в медиа, но в то же время - затягивают судебный процесс. Это говорит о том, что детективы и прокуроры расследовали дело надлежащим образом. Все доказательства собраны. Поэтому есть вопросы, почему обвиняемые затягивают расследование", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое обвиняемых по "янтарному делу" Розенблата-Полякова второй раз подряд не явились в суд: заседание перенесли на 6 марта, - САП

Напомним, 19 июня 2017 года НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

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Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Максим Поляков обратился к первому заместителю Комитета по вопросам регламента и организации деятельности Верховной Рады Павлу Пинзенику с заявлением, в котором сообщает о "вопиющих результатах досудебного расследования в уголовном производстве", в рамках которого 11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук открыл дело против детективов Национального антикоррупционного бюро Украины за фальсификацию в деле народного депутата Максима Полякова.

Источник: https://censor.net.ua/n3110686
 
 
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Парадокс нашей страны состоит в том , что те кто должен сидеть в тюрьме , сидят в телеэфирах и учат нас жить по их законам.
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а что , только Саакашвили можно было по крышам ловить ?
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САП Холодницкий блокирует новое подозрение НАБУ экс-прокурору АТО Кулику - завладение деньгами за "участие в АТО", находясь в это время безвылазно в Киеве.
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а что , только Саакашвили можно было по крышам ловить ?
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- Я чту Уголовный кодекс. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки.(с)
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Парадокс нашей страны состоит в том , что те кто должен сидеть в тюрьме , сидят в телеэфирах и учат нас жить по их законам.
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Парадокс в том, что достаточно появиться на экране и ты уже борец с барыгами, как единственный способ изменения страны сидя а диване...
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Как то тупо - Затягивают процесс. Они шо в бардели,?
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а куда спешить? солдат спит служба идет
и денежки - и не малые - капают всеравно - а ********** и пристрелить могут Ситник про справу Розенблата і Полякова: Всі докази зібрано. Нардепи затягують судовий процес, водночас активно з'являючись у медіа - Цензор.НЕТ 6756
от толстый радиКальный мосейчук - взятку брал но спрыгнул - и эти тоже - они же свои соевые Ситник про справу Розенблата і Полякова: Всі докази зібрано. Нардепи затягують судовий процес, водночас активно з'являючись у медіа - Цензор.НЕТ 6756
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Самка бабуина не перестаёт радовать. Ирка Луценко щеголяет в новинке, туфлях за 900$, фигня делов.
Посмотрел, смерд, как живут Переможники? Ну, пшёл работать, плебей, пшёл!
И за газ не забудь заплатить, холоп, тем более скоро очередное "антикорупционное" повышение его цены.
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При этой власти борьба с коррупцией будет всегда рассматривать через призму политической целесообразности. Будь это Гриценко или Тимошенко, будкостроители бы уже на дерьмо извелись, требуя суда и приговора. А так... Социально близкие Розенблат и Поляков, плоть от плоти, как говорится....
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САП Холодницкий блокирует новое подозрение НАБУ экс-прокурору АТО Кулику - завладение деньгами за "участие в АТО", находясь в это время безвылазно в Киеве.
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Клали вони з великим прибором на ваше розслідування.А якшо справа таки коли небудь дійде до суду,то і на суд клали. Нє,ну а шо,гепі можна,а їм ні?
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"обвиняемый затягивает расследование" - так изолируйте его и расследуйте.
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это естественно, что обвиняемый затягивает расследование, не является в суд, откажется отбывать наказание, если мы доживем до его оглашения,... неестественно, что это позволено в нашей стране тем, кого обвиняют в уголовных преступлениях...
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Порошенко за годы своего правления и не подумал сломать хребет коррупции, не реформировал суд, прокуратуру, МВД, как были они коррупционными так и остались. Не удивительно что коррупционеры чувствуют себя в стране хозяевами жизни, а экономика не может нормально развиваться при таком высоком уровне коррупции.

Петя не дает нормально работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это отлично получается, ведь как у президента у него огромные возможности.

По сути Порошенко является гарантом коррупции. И это человек, который пришел к власти на крови Небесной сотни..... Не думаю, что он достоин снова стать президентом.
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Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.

Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!

Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".

А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".

Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...

Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
🤗
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник о деле Розенблата и Полякова: Все доказательства собраны. Нардепы затягивают судебный процесс, при этом активно появляясь в медиа
 
 
 
 
 
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