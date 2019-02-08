 Суд разъяснил решение о запрете Супрун реализовывать полномочия министра

Об этом говорится в сообщении на странице суда в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В своем заявлении представитель Супрун просил дать разъяснения вышеупомянутому постановлению путем определения должностного лица, которое может реализовывать полномочия Министра здравоохранения Украины", - указывается в сообщении.

В суде отметили, что это не входит в их обязанности.

"Определение должностного лица, которое может реализовывать полномочия Министра здравоохранения Украины отнесено к компетенции коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины и Верховной Рады Украины", - сообщили в суде.

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Кроме того, отметили, что заместитель Супрун искажает в своих высказываниях "суть определенных судом мер обеспечения иска, и безосновательно утверждает об отстранении его от должности и установлении запрета совершать любые действия".

"Запрет совершать действия, установленные постановлением от 5 февраля 2019 года, не касается тех полномочий, которыми ответчика, как первого заместителя Министра здравоохранения Украины, был наделен в порядке, предусмотренном подпунктом 14 пункта 10 Положения о Министерстве здравоохранения Украины" , - говорится в сообщении.

Суд подчеркивает, что запрет касается лиц, которые не были назначены на должность министра на основании решения Верховной Рады Украины.

Следовательно, суд отмечает, что Супрун запрещено совершать действия, которые законом прямо отнесено к исключительной компетенции министра: "определение политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства, участие в принятии решений на заседаниях Кабинета Министров Украины".

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"Обстоятельства же возможного несоблюдения указанного выше порядка лишь подчеркивают правомерность примененной меры обеспечения административного иска", - отмечает суд.

"Кроме того, необходимо обратить внимание, что постановлением суда об обеспечении иска никоим образом не решался вопрос пребывания Супрун на любой должности", - добавляют в суде.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.