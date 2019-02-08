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 Политика Украины, Общество
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Все про:запрет (1318) иск (477) Киев (17117) суд (21775) Супрун Ульяна (422)

 Суд разъяснил решение о запрете Супрун реализовывать полномочия министра

Окружной административный суд Киева отреагировал на просьбу представителя и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун разъяснить решение о запрете осуществлять полномочия.

Об этом говорится в сообщении на странице суда в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В своем заявлении представитель Супрун просил дать разъяснения вышеупомянутому постановлению путем определения должностного лица, которое может реализовывать полномочия Министра здравоохранения Украины", - указывается в сообщении.

В суде отметили, что это не входит в их обязанности.

"Определение должностного лица, которое может реализовывать полномочия Министра здравоохранения Украины отнесено к компетенции коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины и Верховной Рады Украины", - сообщили в суде.

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Кроме того, отметили, что заместитель Супрун искажает в своих высказываниях "суть определенных судом мер обеспечения иска, и безосновательно утверждает об отстранении его от должности и установлении запрета совершать любые действия".

"Запрет совершать действия, установленные постановлением от 5 февраля 2019 года, не касается тех полномочий, которыми ответчика, как первого заместителя Министра здравоохранения Украины, был наделен в порядке, предусмотренном подпунктом 14 пункта 10 Положения о Министерстве здравоохранения Украины" , - говорится в сообщении.

Суд подчеркивает, что запрет касается лиц, которые не были назначены на должность министра на основании решения Верховной Рады Украины.

Следовательно, суд отмечает, что Супрун запрещено совершать действия, которые законом прямо отнесено к исключительной компетенции министра: "определение политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства, участие в принятии решений на заседаниях Кабинета Министров Украины".

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"Обстоятельства же возможного несоблюдения указанного выше порядка лишь подчеркивают правомерность примененной меры обеспечения административного иска", - отмечает суд.

"Кроме того, необходимо обратить внимание, что постановлением суда об обеспечении иска никоим образом не решался вопрос пребывания Супрун на любой должности", - добавляют в суде.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3110685
 
 
 Топ комментарии
 
Мета суду це паралізувати роботу міністерства і зупинити медичну реформу, щоб зберегти старі корупційні схеми. А що буде далі з державою суд не цікавить.
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Таки тим лосям з Окружного суду доведеться переїжати на кільцеву дорогу.. Бабло перемогло залишки інтелекту в цих парнокопитних.. Чекаємо на нові і приємні новини..😃
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Таки тим лосям з Окружного суду доведеться переїжати на кільцеву дорогу.. Бабло перемогло залишки інтелекту в цих парнокопитних.. Чекаємо на нові і приємні новини..😃
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согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Источник: https://censor.net.ua/n3110685
Ну так а как же законы? Плюём на них?
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Лабиринты судебных решений ….. и так всю дорогу .
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Заднеприводные всегда против,пока им не заплатят
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- Они любят молодых, длинноногих, политически грамотных. - Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут. (с)
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Объяснение для дебилов: -Для того, чтобы выполнять обязанности министра нужно назначить человека на эту должность.
Похоже правящая верхушка настолько деградировала, что и это у них уже за пределами понимания
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Таки де ж вона харчєватца будєт, ізвєргі???!
😱
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Мета суду це паралізувати роботу міністерства і зупинити медичну реформу, щоб зберегти старі корупційні схеми. А що буде далі з державою суд не цікавить.
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То кишеньковий суд рошенка. А навіщо йому те, що ви написали я не знаю. Мабуть хоче побільше накрасти перед втечею.
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Ти брешеш, бо якби у реформаторського уряду був би "кишеньковий суд", то він би зміг захистити своїх членів уряду і забезпечити їм нормальні умови для роботи.
І хто що "вкрав"? Поясни нам, щоб і ми всі знали.
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Методичку твою мабуть в москві писали. Саме цей суд і є кишеньковим судом рошена. Він його навіть реформувати "забув" .

В "реформаторському уряді" реформами трохи займалась саме Супрун . Але рошен і ко спочатку "забули" призначити її на посаду. А коли стала заважати красти перед виборами просто подзвонили судді .
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Поясни ты, почему она не назначена на должность министра? И вопрос был бы закрыт. А так легко мегарэхформы толкать, будучи ИО. А потом с кого спросить, с американки с приставкой ИО? Так этих "импортных" ИО за 5 лет уже столько было. Одних Пеца загнал, другие сами свинтили от еврошагающих. Даже отец польского экономического чуда Бальцерович слинял Суд роз'яснив рішення про заборону Супрун реалізовувати повноваження міністра - Цензор.НЕТ 8549
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Он як звивається "доктор смерть". Адже медична "рехформа" не завершена - ще не всі українці "вилікувані". Суд роз'яснив рішення про заборону Супрун реалізовувати повноваження міністра - Цензор.НЕТ 5193
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У меня стойкое впечатление, что Супрун так хитро и незатейливо назначили министром, чтобы в любой момент ее на законном основании можно было снять с должности, а потом можно и поизображать праведный гнев для публики.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд разъяснил решение о запрете Супрун реализовывать полномочия министра
 
 
 
 
 
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