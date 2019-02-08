 Сытник отчитался о работе НАБУ за полгода: Начато 577 расследований, 44 лицам объявлено подозрение, 61 - обвинение. ФОТО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, представляя отчёт работы Бюро за полгода.

"32 дела направлены в суд. Возмещение ущерб в размере 92 млн грн. Объявлено подозрение 44 лицам, обвинение - 61 человеку", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лицам, которые оказывают сопротивление НАБУ и САП, принадлежат 99% медийных ресурсов государства, - Сытник