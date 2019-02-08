EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  922  31
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2576) расследование (2430) Сытник (620)

 Сытник отчитался о работе НАБУ за полгода: Начато 577 расследований, 44 лицам объявлено подозрение, 61 - обвинение. ФОТО

По результатам работы НАБУ за второе полугодие 2018 года начато 577 расследований.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, представляя отчёт работы Бюро за полгода.

"32 дела направлены в суд. Возмещение ущерб в размере 92 млн грн. Объявлено подозрение 44 лицам, обвинение - 61 человеку", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лицам, которые оказывают сопротивление НАБУ и САП, принадлежат 99% медийных ресурсов государства, - Сытник

Сытник отчитался о работе НАБУ за полгода: Начато 577 расследований, 44 лицам объявлено подозрение, 61 - обвинение 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110678
 
 
 Топ комментарии
 
И СКОКА ДЕНЕГ ВЕРНУЛИ В БЮДЖЕТ?СЛЫШАЛ АЖ 5000ДОЛЛАРОВ
 показать весь комментарий
 
и сколько из обвиняемых в тюрьме?
 показать весь комментарий
 
Единственный кто назначает и снимает судей в Стране
бенедисюк ігор, зпомните этого персонажа, когда придет время нужно на эту должность садить человека от народа.

Сытник отчитался о работе НАБУ за полгода: Начато 577 расследований, 44 лицам объявлено подозрение, 61 - обвинение - Цензор.НЕТ 7789

Сытник отчитался о работе НАБУ за полгода: Начато 577 расследований, 44 лицам объявлено подозрение, 61 - обвинение - Цензор.НЕТ 9054
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И СКОКА ДЕНЕГ ВЕРНУЛИ В БЮДЖЕТ?СЛЫШАЛ АЖ 5000ДОЛЛАРОВ
 показать весь комментарий
 
 
- «Костёр Джордано Бруно ещё дымится! Возобновите процесс Галилея!» (с)
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже могу читать и отчитывать,где деньги Зин? Картошка взошла ,поспела,а под кустами пусто,кто испарился в ЕС,а кого то колорадский жук высосал Сытник отчитался о работе НАБУ за полгода: Начато 577 расследований, 44 лицам объявлено подозрение, 61 - обвинение - Цензор.НЕТ 8189
 показать весь комментарий
 
 
Единственный кто назначает и снимает судей в Стране
бенедисюк ігор, зпомните этого персонажа, когда придет время нужно на эту должность садить человека от народа.

Сытник отчитался о работе НАБУ за полгода: Начато 577 расследований, 44 лицам объявлено подозрение, 61 - обвинение - Цензор.НЕТ 7789


 показать весь комментарий
 
 
а какая разница кто назначает мудей Ситник відзвітував про роботу НАБУ за півроку: Розпочато 577 розслідувань, 44 особам оголошено підозру, 61 - звинувачення - Цензор.НЕТ 3202
нам нужны не будкострои а суды!!!! Ситник відзвітував про роботу НАБУ за півроку: Розпочато 577 розслідувань, 44 особам оголошено підозру, 61 - звинувачення - Цензор.НЕТ 5149
 показать весь комментарий
 
До речі хлопці відкрили справу по Ротердам + і після виборів хтось сяде і обідніє... Вгадайте хто...
 показать весь комментарий
 
 
пока что у нас долги по жкх увереннно приближаются 100 млрд
 показать весь комментарий
 
Расследования как начали , так быстро и закончат.Где хоть один сидящий чиновник?А бабла из бюджета на свою никчемную деятельность НАБУ высасоло немеренно.
 показать весь комментарий
 
 
Так чиновника садят не они, а суд. Они расследуют, а дальше дело передают в суд, а суд эти дела благополучно хоронит под метром других бумаг. А если до них все-таки руки доходят, то судьи внезапно и повально начинают болеть, адвокаты теряться по дороге и не являться на суд или суды начинают минировать, короче, кому на что фантазии хватает. Где антикоррупционный суд? А нетути.
 показать весь комментарий
 
 
Есть хоть одна фамилия коррупционера в вашем отчете которого вы довели "за ручку" до суда и которого знает вся Украина ?
 показать весь комментарий
 
 
Садят суды, а не НАБУ. Смотрю у многих представление о НАБУ аля "Судья Дредд", но к сожалению нет(
 показать весь комментарий
 
 
Где посадки? Если нет посадок, тогда бери шинель, иди на биржу труда.
 показать весь комментарий
 
 
Ждал что он о результатах доложит. Посажено столько-то, конфисковано столько-то... А он поплакаться пришел про новые схемы и "ничего сделать нельзя".... антикоррупционный суд спасет нас всех....
Вечерком к петруше на чаек загляни, хай научит как пафосно и со слезами на глазах родину любить...
 показать весь комментарий
 
Пока петя при власти никто воров не посадит.
 показать весь комментарий
 
 
Как доказал проф Преображенский,чудес не бывает.Всё ручное, ибо не ручное никто на должность не пропустит.
 показать весь комментарий
 
Успіхи є! і суттєві! ну не провал же?
то тепер по якому списку підуть пан Ситник до Верховної Ради?
 показать весь комментарий
 
Повторяю для самых умных комментаторов: чиновника садит не НАБУ, а суд. НАБУ расследует, а дальше дело передают в суд, а суд эти дела благополучно хоронит под метром других бумаг. А если до них все-таки руки доходят, то судьи внезапно и повально начинают болеть, адвокаты теряться по дороге и не являться на суд или суды начинают минировать, короче, кому на что фантазии хватает. Где антикоррупционный суд? А нетути.
 показать весь комментарий
 
А может НАБУ передаёт сырое дело,что бы воздух потрясти.
 показать весь комментарий
 
Ну а зачем тогда нужно прятать эти дела под сукно, а потом выдумывать ерунду с эпидемией среди судей и прочее? Это во-первых. Во-вторых, мы все прекрасно помним, как суд счел недостаточными доказательства, предоставленные британскими следователями по делу, кажется, Мартынюка. Если судья не желает видеть доказательств, то он их не увидит.
 показать весь комментарий
 
Я это к чему,дело могут запороть умышленно или не умышленно на любом этапе,от ареста,обыска до суда.Почему к примеру судья должен участвовать в судилище,если дело сырое.Что бы потом как Киреев прятаться за границей?
 показать весь комментарий
 
И вы думаете,вот так взял и спрятал под сукно.Это во многом,так называемые "позвонковые" делишки,иначе бы их уже с какашками съели.
 показать весь комментарий
 
Ситника не просто так сейчас пытаются сковырять с должности, "удобных" так не пытаются убрать. Суды еще раз суды, он не однократно показывал статистику как большинство их дел не годы откладывают. Тот же Насиров хороший показатель.
 показать весь комментарий
 
 
ох и рубка будет петиных и кролика корешей после выборов . У Борисполя будет аншлаг
 показать весь комментарий
 
Любой,кто начнёт рубать,обречёт не только себя,но и государство.
 показать весь комментарий
 
посажено 0
результат борьбы порошенко с кроррупцией за 5 лет правления
 показать весь комментарий
 
Почему не в наручниках и не за решеткой,насика,ревка,продашка,роттердамный комитет?плохо работаете - все вон,заменим вас другими,нормальными.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСытник отчитался о работе НАБУ за полгода: Начато 577 расследований, 44 лицам объявлено подозрение, 61 - обвинение. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх