 Сытник отчитался о работе НАБУ за полгода: Начато 577 расследований, 44 лицам объявлено подозрение, 61 - обвинение. ФОТО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, представляя отчёт работы Бюро за полгода.
"32 дела направлены в суд. Возмещение ущерб в размере 92 млн грн. Объявлено подозрение 44 лицам, обвинение - 61 человеку", - сообщил он.
бенедисюк ігор, зпомните этого персонажа, когда придет время нужно на эту должность садить человека от народа.
нам нужны не будкострои а суды!!!!
Вечерком к петруше на чаек загляни, хай научит как пафосно и со слезами на глазах родину любить...
то тепер по якому списку підуть пан Ситник до Верховної Ради?
результат борьбы порошенко с кроррупцией за 5 лет правления