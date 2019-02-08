EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  11788  34
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (5718) Сирия (2766) наемники РФ (750) ЧВК_"Вагнера" (81)

 Опубликованы имена 66 наемников ЧВК "Вагнера", уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018. СПИСОК

Опубликован список сотрудников "ЧВК Вагнера" (внештатное подразделение ГУ ГШ ВС РФ), уничтоженных 07.02.2018 в районе Дейр-эз-Зрения (Сирия) и в Судане во время выполнения разведывательно-оперативных задач в интересах МО РФ.

Цензор.НЕТ публикует список из 66 российских наемников.

Опубликованы имена 66 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018 01
Опубликованы имена 66 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018 02
Опубликованы имена 66 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018 03
Опубликованы имена 66 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018 04
Опубликованы имена 66 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018 05
Опубликованы имена 66 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018 06
Опубликованы имена 66 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018 07

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия скрывает размеры военных потерь в гибридной войне в Украине и Сирии, - СБУ обнародовала данные наемников ЧВК "Вагнера". ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь с 7 на 8 февраля 2018 американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Читайте на Цензор.НЕТ: The New York Times опубликовала подробности разгрома наемников ЧВК "Вагнера" военными США в Сирии 7 февраля (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3110676
 
   
 Топ комментарии
 
Гундяй их отправит в свой рай , ватные бабы ещё нарожают .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Вы верите в конец света?
- Прежде я должен увидеть этот конец, - ответил Швейк... (с)
 показать весь комментарий
 
 
асад остался, пиндосы ушли. боевую задачу выполнили
 показать весь комментарий
 
Гундяй их отправит в свой рай , ватные бабы ещё нарожают .
 показать весь комментарий
 
 
Мля і наші ******** там є... Земля залізобетоном...
 показать весь комментарий
 
 
Це такі "наші", які воюють на стороні діри...
 показать весь комментарий
 
 
Канонирам летающей батареи «Lockheed AC-130 Spectre», после известных событий получившей прозвище «Вагнеробойка», рекомендовано хорошенько вычистить бортовой арсенал, обильно смазать и щедро укомплектовать свежими боеприпасами.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапское фаршированое мясо, иначе не поворачивается сказать язык.
 показать весь комментарий
 
 
скільки радісних сімей погасять кредити
 показать весь комментарий
 
 
бажаю щоб вся кацапія ат мацкви до самих до окраїн вкрилася позеленілими трупами кацапів...!
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы явно список уменьшили минимум в 5 раз , там даже великим экспертом не надо быть , что бы понять , что 2-мя взводами не кто в наступление не идет , а на видео было прекрасно видно , как штатовские военные растреливали с воздуха даже одиночные цели которые ночью в пустыне светились в теплик как новогодняя елка 1 января .А зачищали они все грамотно и со знанием дела .
 показать весь комментарий
 
 
а остальные, как в песенке:
...Поховали москаля не по людськи -Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.

Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
 показать весь комментарий
 
 
В такой ситуации проще выживших посчитать, а потом полученное число отминусовать от количества ломанувшихся в наступление. Если там Б-52 разгрузился, то будет очень много пропавших без вести.
 показать весь комментарий
 
В этом списке не хватает ещё одн-ОЙ цыфры 6 - было бы полное число 666, число скотомордых.

 показать весь комментарий
 
 
мне понравился перевод Дейр-эз-Зора как Дейр-эз-Зрения
это как Уши Кальтенбахер перевести как Вуха Кальтенбахер
а новость, конечно, хорошая. хоть и старая.
 показать весь комментарий
 
Номеру 2 в этом списке повезло меньше всего - подыхал медленно ....
 показать весь комментарий
 
 
Хм... Зашел, чтобы нажать "Нравится" под чьим-либо постом "Земля стекловатой". Не нашел такового... Поэтому:

Земля стекловатой!
 показать весь комментарий
 
 
А, нет -- есть такой!!! -- https://censor.net.ua/comments/locate/8/3110676/69016367

Беру свое возмущение обратно. Не заметил за картинкой в посте
 показать весь комментарий
 
 
От отсутствия мозга...или его тугой работы
В теле появляются лишние дырки...
Иногда они смертельны...
 показать весь комментарий
 
 
#Прифронтовая жизнь

А тим часом хлопці працюють. І працюють добре.

На війні відбувся ланцюг подій. Потужний. Важливий. Знаковий. Той, що багато про що говорить.
Здавалося б.

10 гірсько-штурмова бригада за п'ять днів знищила чотири одиниці техніки російсько-окупаційних військ. На військовому сленгу це називається "заПТУРили".

Чотири постріли, чотири ракети - чотири влучення. Українським комплексом "Стугна" (хоча "вони" стверджували, що це Джавелін).

30.01 - КАМАЗ з бойовиками;
31.01 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;
03.02 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;
04.02 - КРАЗ з бойовиками.

Всі випадки сталися під час спроби зближення ворожих сил з нашими позиціями і спробі атакувати. Всі випадки лежать в рамках права ВСУ на адекватну відповідь.

Ні, це не "спеціально запрошені фахівці". Це кілька РІЗНИХ штатних розрахунків бригади (документи подані на нагородження).

Це демонстрація сили Армії. Це демонстрація ступеня вишколу і готовності Армії.
Це характерний приклад того, як армія воює, і реагує на дії противника.
Це яскрава картина того, як виглядає зараз війна з агресором.
Яка не закінчилася від слова "зовсім".
Нарешті, це підтвердження якості та мощі зброї, розробленої і виробленої в Україні.

Всі ці події висвітлені по офіційних каналах.
Це не піар. Це не можна зімітувати або інсценувати.
Це не можна купити і сфальсифікувати.
До того ж, це безсумнівний успіх. Це, нехай позиційна, але явна і впевнена перемога.

Ще раз. Чотири одиниці техніки супротивника. За п'ять днів. Кожен постріл - влучення. Різними розрахунками однієї бригади. В рамках штатних бойових дій.

Це знакова подія, предмет гордості і уваги, правда?

Тільки де реакція? Захоплення, гордість, хоча б схвалення?
Де ці сотні постів у соціальних мережах? Лайки, пощирення?
Де "шквал" у ЗМІ?
Де це тепле і щире - "Молодці хлопці!".

Ой ні.
Дуже багато людей зайняті. Вони носяться зі збільшувальним склом за будь-якими вадами армії. Роздмухують кожен слух. Полощуть фейки про комбригів і жують брехню про "голих-босих".

Солодко базікати про інше.
Про "армію, яка не воює". Про "заборону на відповідь". Про аватарів і контрабанду. Про те, що "війна, насправді - закінчилася". Про відсутність нової техніки і ліміт на витрату ***********.

Як легко, приємно продавати "зраду".
Кинути дріжджів в будь-яке незначне лайно, і не помічати великого і очевидного.
Армію простіше вимазати в бруді і не помічати.
У кого-то на це є серйозні політичні резони.
А хтось просто "відпирає" власну совість, виправдовуючи власні гріхи і бездіяльність.

Це не заважає армії воювати, вдосконалюватися і нарощувати сили.
Це заважає багатьом адекватно оцінювати ситуацію, країну, війну і вибирати власні пріоритети.

Я просто показав на прикладі своєї 10 бригади те, що дійсно відбувається. У низці подібних подій на фронті і в країні.
Просто їх треба бачити.
Щоб не жити в темному просторі, з добровільно вимкненим світлом.

Чотири одиниці ворожої техніки за п'ять днів.
Дійсно дрібниці.
Ми працюємо.
Не дякуйте.

Гліб Бабіч
 показать весь комментарий
 
 
А що вміють кацапи? Переодітися в чужу форму, причепити чужі прапори і вбивати мирних людей. А там, де я захисники, як ось американці, то вони стають кормами для черв*яків.
 показать весь комментарий
 
Позитивчик ! Читал бы и читал, как "Войну и мир" в четырёх томах, побольше бы подобного чтива.
 показать весь комментарий
 
 
Сколько кацапов Штаты бы ни утилизировали в Сирии, чернозёму там больше не станет- не те почвы и не тот климат. То ли дело в оккупированных парашей землях Украины: Крым, Донбасс, Кубань, Приазовье, Белгород и в других аж до Курска. Надеюсь, что общими усилиями лет через пять кацапов станет меньше, а чернозёму- больше. А потом этот положительный опыт надо будет распространить и на парашное "нечерноземье", где их жмуры в массовом количестве просто необходимы для повышения плодородия почвы. Опубліковано імена 66 найманців ПВК "Вагнера", знищених військовими США в Сирії 7 лютого 2018 року - Цензор.НЕТ 3247
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас из-за поребрика заявят, что это списки трех футбольных команд с дублирующими составами.

 показать весь комментарий
 
 
В основном публика из всяких Ошкуринских и Мухосрансков.Искать приключения поехали. Нашли...
 показать весь комментарий
 
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
 показать весь комментарий
 
как я люблю читать списки, они такие приятные на звучание.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОпубликованы имена 66 наемников ЧВК "Вагнера", уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018. СПИСОК
 
 
 
 
 
 вверх