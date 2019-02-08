 Опубликованы имена 66 наемников ЧВК "Вагнера", уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018. СПИСОК

Цензор.НЕТ публикует список из 66 российских наемников.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия скрывает размеры военных потерь в гибридной войне в Украине и Сирии, - СБУ обнародовала данные наемников ЧВК "Вагнера". ВИДЕО
Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь с 7 на 8 февраля 2018 американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.
Читайте на Цензор.НЕТ: The New York Times опубликовала подробности разгрома наемников ЧВК "Вагнера" военными США в Сирии 7 февраля (обновлено)
- Прежде я должен увидеть этот конец, - ответил Швейк... (с)
...Поховали москаля не по людськи -Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
это как Уши Кальтенбахер перевести как Вуха Кальтенбахер
а новость, конечно, хорошая. хоть и старая.
Земля стекловатой!
Беру свое возмущение обратно. Не заметил за картинкой в посте
В теле появляются лишние дырки...
Иногда они смертельны...
А тим часом хлопці працюють. І працюють добре.
На війні відбувся ланцюг подій. Потужний. Важливий. Знаковий. Той, що багато про що говорить.
Здавалося б.
10 гірсько-штурмова бригада за п'ять днів знищила чотири одиниці техніки російсько-окупаційних військ. На військовому сленгу це називається "заПТУРили".
Чотири постріли, чотири ракети - чотири влучення. Українським комплексом "Стугна" (хоча "вони" стверджували, що це Джавелін).
30.01 - КАМАЗ з бойовиками;
31.01 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;
03.02 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;
04.02 - КРАЗ з бойовиками.
Всі випадки сталися під час спроби зближення ворожих сил з нашими позиціями і спробі атакувати. Всі випадки лежать в рамках права ВСУ на адекватну відповідь.
Ні, це не "спеціально запрошені фахівці". Це кілька РІЗНИХ штатних розрахунків бригади (документи подані на нагородження).
Це демонстрація сили Армії. Це демонстрація ступеня вишколу і готовності Армії.
Це характерний приклад того, як армія воює, і реагує на дії противника.
Це яскрава картина того, як виглядає зараз війна з агресором.
Яка не закінчилася від слова "зовсім".
Нарешті, це підтвердження якості та мощі зброї, розробленої і виробленої в Україні.
Всі ці події висвітлені по офіційних каналах.
Це не піар. Це не можна зімітувати або інсценувати.
Це не можна купити і сфальсифікувати.
До того ж, це безсумнівний успіх. Це, нехай позиційна, але явна і впевнена перемога.
Ще раз. Чотири одиниці техніки супротивника. За п'ять днів. Кожен постріл - влучення. Різними розрахунками однієї бригади. В рамках штатних бойових дій.
Це знакова подія, предмет гордості і уваги, правда?
Тільки де реакція? Захоплення, гордість, хоча б схвалення?
Де ці сотні постів у соціальних мережах? Лайки, пощирення?
Де "шквал" у ЗМІ?
Де це тепле і щире - "Молодці хлопці!".
Ой ні.
Дуже багато людей зайняті. Вони носяться зі збільшувальним склом за будь-якими вадами армії. Роздмухують кожен слух. Полощуть фейки про комбригів і жують брехню про "голих-босих".
Солодко базікати про інше.
Про "армію, яка не воює". Про "заборону на відповідь". Про аватарів і контрабанду. Про те, що "війна, насправді - закінчилася". Про відсутність нової техніки і ліміт на витрату ***********.
Як легко, приємно продавати "зраду".
Кинути дріжджів в будь-яке незначне лайно, і не помічати великого і очевидного.
Армію простіше вимазати в бруді і не помічати.
У кого-то на це є серйозні політичні резони.
А хтось просто "відпирає" власну совість, виправдовуючи власні гріхи і бездіяльність.
Це не заважає армії воювати, вдосконалюватися і нарощувати сили.
Це заважає багатьом адекватно оцінювати ситуацію, країну, війну і вибирати власні пріоритети.
Я просто показав на прикладі своєї 10 бригади те, що дійсно відбувається. У низці подібних подій на фронті і в країні.
Просто їх треба бачити.
Щоб не жити в темному просторі, з добровільно вимкненим світлом.
Чотири одиниці ворожої техніки за п'ять днів.
Дійсно дрібниці.
Ми працюємо.
Не дякуйте.
Гліб Бабіч
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.