 В учебных заведениях, больницах и на улицах Киева в тестовом режиме запустили систему распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения, - КП "Информатика"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Информатика" в Facebook.
"В рамках масштабирования видеосистемы, в пилотном режиме запущен новый аналитический модуль распознавания лиц. Тестирование проходит на смотровых камерах, расположенных среди большого скопления людей: в дошкольных учебных заведениях, школах, метро, больницах и тому подобное", - сказано в сообщении.
Отмечается, что принцип работы системы прост: с помощью полученного с камер фоторобота правонарушителя, система анализирует базу данных и находит нужного человека.
"Модуль разработан с целью облегчения работы силовиков и быстрого поиска злоумышленников", - добавили в ведомстве.
Хоча, мені ось подобається перл із статті 246 п4. "Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину." Про що, там вже говорити далі.
Следственные действия - ни разу не сбор информации.
А вот в полицейском государстве даже "по подозрению" в злом умысле садятся на долго.
Так что можем считать это реформой...