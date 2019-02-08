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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17117) розыск (618) видеонаблюдение (140)

 В учебных заведениях, больницах и на улицах Киева в тестовом режиме запустили систему распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения, - КП "Информатика"

В Киеве запустили тестирование системы распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения.

Как  информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Информатика" в Facebook.

"В рамках масштабирования видеосистемы, в пилотном режиме запущен новый аналитический модуль распознавания лиц. Тестирование проходит на смотровых камерах, расположенных среди большого скопления людей: в дошкольных учебных заведениях, школах, метро, больницах и тому подобное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что принцип работы системы прост: с помощью полученного с камер фоторобота правонарушителя, система анализирует базу данных и находит нужного человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год записи с камер видеонаблюдения помогли в раскрытии более 2,5 тысяч правонарушений в Киеве, - Крищенко

"Модуль разработан с целью облегчения работы силовиков и быстрого поиска злоумышленников", - добавили в ведомстве.

В учебных заведениях, больницах и на улицах Киева в тестовом режиме запустили систему распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения, - КП Информатика 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110671
 
 
 Топ комментарии
 
Если не дай тебе Бог придётся искать тех, кто тебя ограбил/избил/обворовал/прочее, то таких вопросов у тебя даже не возникнет.
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Какая прелесть. А киян спросили хотят ли они такое наблюдение за собой?
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Если не дай тебе Бог придётся искать тех, кто тебя ограбил/избил/обворовал/прочее, то таких вопросов у тебя даже не возникнет.
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Ограбил где, в учебном заведении или больнице? А может, чтобы побитых студентов по больницам искать?
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Угу. Значит по-твоему грабители и прочая нечисть по учебным заведениям и больницам не ходят?
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Норм! В больнице, - требует некоторого объяснения...
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А что там объяснять: логическая цепочка ВУЗ> улица> больница = студент> демонстрация> больница
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А ви що до школи в трусах ходите, я чи порушуюте закон, або в базу занесені? Якщо ви законослухняний громадянин, вам боятися нічого, це за для вашої безпеки та ваших дітей.
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Круто!Це навіть дуже круто.Андрій,*** твою мать,спустись на землю,іди щось роби!Ти,курва,у Львові засрався і президенти лізеш!
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теперь депутатов вообще не увидим …
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Ну, почему же, это поправимо. Нужно выделить финансирование на камеры в местах скопления депутатов и правительства - Сейшелы, Мальдивы, Ривьера, Монако, Ницца
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кабеля не хватит , а wifi не везде есть .
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А "Укркосмос" у нас для чего? Только вчера статья была о успехах в создании спутника связи.
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ключевая фраза " в создании " ……. и у нас был уже один Космос …. ничего хорошего.
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Камеризація планети на марші. Кимай попереду, на Мацкві майже 200 тис камер, і це тільки мусорських, в Лондоні ще більше. Великий Брат не спить. В учебных заведениях, больницах и на улицах Киева в тестовом режиме запустили систему распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения, - КП "Информатика" - Цензор.НЕТ 1742
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Вешайте на домах камеры . Это отпугивает уродов .
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А если их обмазать еще и тухлыми яйцами, то в дом даже дохлая мышь не забежит! У навчальних закладах, лікарнях і на вулицях Києва в тестовому режимі запустили систему розпізнавання облич за допомогою камер відеоспостереження, - КП "Інформатика" - Цензор.НЕТ 3826
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У вас и прошлогодний сыр - лакомство .
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Одна из камер сразу задымилась - лица знакомые, а узнать не может! В учебных заведениях, больницах и на улицах Киева в тестовом режиме запустили систему распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения, - КП "Информатика" - Цензор.НЕТ 4259


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А если я против чтоб за мной велась слежка? Это нарушение конституции.
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Та, хочи би й Статті 246-247 дозвіл на негласні слідчі дії відносить до повноважень слідчого судді... Доки дозволу немає то, не може бути і слідчих дій та збору інформації.
Хоча, мені ось подобається перл із статті 246 п4. "Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину." Про що, там вже говорити далі.
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Следственные действия - предусмотренные и строго регламентированные уголовно-процессуальным законом, обеспеченные силой государственного принуждения действия уполномоченных лиц, направленные на собирание и проверку доказательств по уголовному делу (!).

Следственные действия - ни разу не сбор информации.
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Просто хочу узнать сколько та этом попилили, КП славятся "рыночными" ценами.
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Эта система непременно будет запущена в местах скопления настоящих людей - на входах в рестораны, ночные клубы, дорогие магазины и элитные жилые комплексы. Там она будет сравнивать фотороботы посетителей с базой данных чиновников и членов их семей, фиксируя число посещений дорогих заведений бедными слугами народа, лакеями, так сказать.
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пока зрадофилы языками чешут, Порошенко уверенно ведет страну в цивилизованный мир!!
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Нужно у тебя в квартире камеры установить, вдруг ты наркоту там фасуеш...))
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Порошенко за это не отвечает. Но отвечает за рост коррупции в стране. Так что попустись, свинобот. У навчальних закладах, лікарнях і на вулицях Києва в тестовому режимі запустили систему розпізнавання облич за допомогою камер відеоспостереження, - КП "Інформатика" - Цензор.НЕТ 5903
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А вы думали с помощью какого оборудования британские бобби идентифицировали отравителей Скрипаля.
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Презумпция ВИНОВНОСТИ!!! Типа мы вас будем контролировать и наблюдать за вами..., мало ли чего)))... Е-ма-е на что идут налоги... На электронную диктатуру для налогоплательщиков...)))
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)))))))) а в центрах пластической хирургии лучше не ставить. они сразу аналитический модуль положат.
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достаточно нанести "боевую раскраску" при том явно не выдиляющуюся. Просто нужно знать как работает камера и распознавание.
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А мне падлы на работе поставили...я туда покривлялся и дули показал..меня чуть не уволили
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Господя\- не ужели в Украине есть престуники?Я- то грешный подумал что у нас одне кретины.Для этого достаточно проехаться по дороге и убедиться,-что ни одна ***** не включает поворотники,а в супермаркете каждая **** норовит поставить свою тачку поперек дороги.Оне вечны- наблюдайте.
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Юдоглобалісти і на унітазах встановлюватимуть розпізнавання задниць. Аргументують "безпекою громадян". У країнах, де вже є такий контроль, злочинність не зменшується ні на йоту. Та не є метою безпека, ідентифікація злочинців. Справжньою метою є пошук і виявлення активістів боротьби проти світового юдоглобалізму.
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Полицейское государство - это не про нас. У нас под залог спокойно выходят и даже умудряются потом разбойные нападения прокручивать. Крысюка можно вспомнить.
А вот в полицейском государстве даже "по подозрению" в злом умысле садятся на долго.
Так что можем считать это реформой...
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Фильмец напоминает: "Глобальная слежка"
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ учебных заведениях, больницах и на улицах Киева в тестовом режиме запустили систему распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения, - КП "Информатика"
 
 
 
 
 
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