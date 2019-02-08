 Посольство возмущено заявлением чешского коммуниста Гроспича о "фашистском режиме" в Украине

Об этом сообщается в заявлении на сайте Посольства Украины в Чехии, передает Цензор.НЕТ.
"Во вчерашнем главном выпуске новостей чешского телевидения депутат Коммунистической партии Чехии и Моравии Станислав Гроспич назвал правительство в Украине "фашистским режимом". Это, к сожалению, неприемлемое правонарушения в цивилизованном мире и клевета на всю страну, которая не получила должного ответа со стороны ведущего шоу", - отмечается.
Посольство утверждает, что обычно не реагирует на высказывания коммунистов, чья идеология, как и нацистская, запрещена в Украине.
Однако ввиду того, что этот депутат является председателем парламентского комитета, украинские дипломаты ожидают осуждения его заявления со стороны руководства Палаты депутатов чешского парламента.
"Мы также надеемся, что чешское телевидение не будет мириться с подобными заявлениями в будущем", - добавили в посольстве.
Тогда и Чехия - фашистское государство.
Вот єто ріло нужно в новость.
и с ихними ботами !!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BA
Об этом пишет чешское издание Parlamentnilisty в статье «Это происходит у нас, в нашей стране: Юлия Тимошенко, ее муж-богач, тайные службы Украины в Чехии, и сотни миллионов с Востока», перевод которой подаем в полном объеме и без сокращений.
Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2018/10/25/yulyya_tymoshenko_ee_muzhbogach_taynie_sluzhbi_ukrayni_v_chehyy_y_sotny_1434005
https://www.segodnya.ua/politics/muzh-timoshenko-ocel-v-cele-pod-prahoj-%E2%80%94-u-neho-tam-ocobnjak-283117.html
Сиди тихо і співай "Рузге з кетайцем братья навек
Крепнет единство народов и рас
Пой вместе с нами простой чілавєк
Сталин и мао слушают нас".
Знаєш таку пісеньку? Ото й співай у своїй мокшандії. А сюди не лізь.
Спам.
С горилкой и салом кали ласка.
шовинизм.- Слияние
всех ветвей власти - исполнительной, законодательной и судебной с силовыми
структурами, СМИ и бизнес элитой.- Агрессия
против соседних государств и аннексия прилегающих территорий.- Преследование
инакомыслия и политические убийства.
- Идолопоклонничество
фюреру.