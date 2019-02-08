 Посольство возмущено заявлением чешского коммуниста Гроспича о "фашистском режиме" в Украине

Об этом сообщается в заявлении на сайте Посольства Украины в Чехии, передает Цензор.НЕТ.

"Во вчерашнем главном выпуске новостей чешского телевидения депутат Коммунистической партии Чехии и Моравии Станислав Гроспич назвал правительство в Украине "фашистским режимом". Это, к сожалению, неприемлемое правонарушения в цивилизованном мире и клевета на всю страну, которая не получила должного ответа со стороны ведущего шоу", - отмечается.

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Посольство утверждает, что обычно не реагирует на высказывания коммунистов, чья идеология, как и нацистская, запрещена в Украине.

Однако ввиду того, что этот депутат является председателем парламентского комитета, украинские дипломаты ожидают осуждения его заявления со стороны руководства Палаты депутатов чешского парламента.

"Мы также надеемся, что чешское телевидение не будет мириться с подобными заявлениями в будущем", - добавили в посольстве.

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