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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:посольство (481) Чехия (847) Станислав Гроспич (1)

 Посольство возмущено заявлением чешского коммуниста Гроспича о "фашистском режиме" в Украине

Посольство Украины в Чехии возмутилось и назвало клеветой публичное заявление чешского депутата-коммуниста, где он назвал правительство в Украине "фашистским режимом".

Об этом сообщается в заявлении на сайте Посольства Украины в Чехии, передает Цензор.НЕТ.

"Во вчерашнем главном выпуске новостей чешского телевидения депутат Коммунистической партии Чехии и Моравии Станислав Гроспич назвал правительство в Украине "фашистским режимом". Это, к сожалению, неприемлемое правонарушения в цивилизованном мире и клевета на всю страну, которая не получила должного ответа со стороны ведущего шоу", - отмечается.

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Посольство утверждает, что обычно не реагирует на высказывания коммунистов, чья идеология, как и нацистская, запрещена в Украине.

Однако ввиду того, что этот депутат является председателем парламентского комитета, украинские дипломаты ожидают осуждения его заявления со стороны руководства Палаты депутатов чешского парламента.

"Мы также надеемся, что чешское телевидение не будет мириться с подобными заявлениями в будущем", - добавили в посольстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110669
 
 
 Топ комментарии
 
Є класне румунське ім'я - Комуняку Нагіляку.
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Та, которая с венком на голове, - фашист. Те, которые с власовскими триколорами - жертвы фашистки. Смотри не перепутай!

Посольство обурене заявою чеського комуніста Гроспича про "фашистський режим" в Україні - Цензор.НЕТ 4094
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Є класне румунське ім'я - Комуняку Нагіляку.
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так в Украине вся власть из коммунистов и комсомольцев и ты предлагаешь раду, кабмин и администрацию президента на гиляку?
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А коли ви останній раз були в Україні?
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живу в черновцах
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а вы не знаете откуда хотя бы - кравчук, кучма,янукович, тигипко,и много-много разного дерьма?
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против чтобы комуняк в украине повесить? и не надо украина с большой буквы, это тоже , что и рабиновичи , поцманы, мудельманы в вышиванках ,
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"Коррупция в Чехии по-прежнему на достаточно высоком уровне" https://aroundprague.cz/news/czech-republic/korrupcziya-v-chexii-po-prezhnemu-na-dostatochno-vyisokom-urovne
Тогда и Чехия - фашистское государство.
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Почитай в словаре, что такое "фашизм"
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ЦензорНет, у вас що, немає фотографії коммуниста Гроспича, що дали фото Мирослава Калоуска ?
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Сделаем работу журналистов Цензора за них.

Вот єто ріло нужно в новость.

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Так, це він, а то повісили в статтю фото Мирослава Калоуска, а він ніколи не був комуністом.
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о...совсем другое дело.нормальный среднестатистический бухарик
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)) скабеева в гробу перевернётся. каллега с того же света появилсо.
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Сказали бы проще "власть барыг" и даже посольство бы не возмущалось.
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Зі своїми баригами українці самі розбируться.
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обязательно разберёмся !!!
и с ихними ботами !!! Посольство обурене заявою чеського комуніста Гроспича про "фашистський режим" в Україні - Цензор.НЕТ 5794
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тю на комуняк возмущаться? - плюнуть и растереть....
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А Станіслав Гроспіч не хоче розповісти скільки зброї у ДСВ для нацистів було зроблено в Чехії?
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нащадок комуністів, які в 1968році придушили російським танками "Пражську весну", недобитки, а таких багатенько і в Україні , які лізуть в Президенти!!!
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ЦензорНет, у вас що, немає фотографії коммуниста Гроспича, що дали фото Мирослава Калоуска ?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BA
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Александр Тимошенко, муж бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко, основал в Чешской Республике несколько собственных фирм. С ним связаны предпринимательские структуры, которые сотрудничают с российским государственным предприятием «Севастопольэнерго» в Севастополе.
Об этом пишет чешское издание Parlamentnilisty в статье «Это происходит у нас, в нашей стране: Юлия Тимошенко, ее муж-богач, тайные службы Украины в Чехии, и сотни миллионов с Востока», перевод которой подаем в полном объеме и без сокращений.
Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2018/10/25/yulyya_tymoshenko_ee_muzhbogach_taynie_sluzhbi_ukrayni_v_chehyy_y_sotny_1434005
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Наша редакция сослалась на человека, который, конечно же, хотел остаться анонимным. Особенно из-за возможной активности украинских шпионов на нашей (Чехии) территории. Посольство обурене заявою чеського комуніста Гроспича про "фашистський режим" в Україні - Цензор.НЕТ 2585
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А про бизнес, имущество и контакты с чиновниками в Чехии можно узнать только у оставшихся неизвестным? А запятые в тексте статьи и точность перевода не проверял?
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Как видим, в Чехии бродят своры коммунистов, как, впрочем, и в бсср. Пишут недобитые твари порой такое, что чувство брезгливости не покидает порой несколько дней. Не стОит тратить свое драгоценное внимание на выдергивание из помойки знакомых букв...
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А, что кто-то не видит, так это то, что и они оказывают влияние...
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А шо вы хотели от красножопого? Хуже невежественного быдла, только красножопое быдло.
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ЦензорНет, замініть фотографії коммуниста Гроспича, ви дали фото Мирослава Калоуска, а той з коміністами немає нічого спільного.
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в фашисткой Италии до 1943 года конечно были фашисты евреи..даже в руководстве партии..но не до такой же степени.. Посольство обурене заявою чеського комуніста Гроспича про "фашистський режим" в Україні - Цензор.НЕТ 8762
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а русня не видит разницы между наци и фашизмом Посольство обурене заявою чеського комуніста Гроспича про "фашистський режим" в Україні - Цензор.НЕТ 7171
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кЕтаец, а це правда шо у вас там живуть самі геї, чи таки брешуть?
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Це кацапи нас переконували шо в Гейропі живуть самі геї, а ти пишеш звідти.
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Воно і видно. Навіть нарєчія свого вивчити не здатен.
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Забанили кетайця. Не дали заробити йому на чашечку рису. Нєхарашо ето.
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Чому "1 кетаєць"? Є пісня "два кетайця крясять яйця".
Сиди тихо і співай "Рузге з кетайцем братья навек
Крепнет единство народов и рас
Пой вместе с нами простой чілавєк
Сталин и мао слушают нас".
Знаєш таку пісеньку? Ото й співай у своїй мокшандії. А сюди не лізь.
Спам.
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В Києві фошизька хунта! Нехай трусяться і гавкають.
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цинічна ще, и чому кацапам не подобаеться?
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Допекли таки расєю та всіх комуняк, що по відношенню до них вони режим в Україні називають фашистським, значить рухається Україна в вірному напрямку.
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Интересно, сколько еще лет Восточная Европа будет отрыгивать коммунистическую идеологию?
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Комуняки как были мразотой и гандонами так и остались.
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комуняки всех национальностей - то е срань господня.
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не зря зря ж она часто туда ездит, муженек там, его фирмы и счета. росийского капитала и росиян там пруд пруди.
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"Посольство Украины в Чехии возмутилось и назвало клеветой публичное заявление чешского депутата-коммуниста, где он назвал правительство в Украине "фашистским режимом"." - «С моей точки зрения, Тигипко - это квинтэссенция банкирской сволочи, которая взнуздала украинский народ и как социальный паразит выстраивает так систему, чтобы угнетение народа продолжалось до самого момента исчезновения этого народа с мировой карты государств. Ничем другим, кроме как автором фашистских геноцидных реформ он нашему народу не запомнится», - отметил Василишин. - Яценюк и Гройсман продолжили фашистские геноцидные реформы начатые Тигипко при Януковиче и это означает, что чешский депутат прав.
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Та, которая с венком на голове, - фашист. Те, которые с власовскими триколорами - жертвы фашистки. Смотри не перепутай!

Посольство обурене заявою чеського комуніста Гроспича про "фашистський режим" в Україні - Цензор.НЕТ 4094
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Все правильно, ату его, не поедем к козлам на работу.
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Отдыхать поедем, тока тот козел имеет такое же отношение к поездкам в Чехию, как ты к поездкам в Беларусь.))
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Вам уважаемый Минский адрес прислать.
С горилкой и салом кали ласка.
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пять характерных признаков фашизма: - Великодержавный
шовинизм.- Слияние
всех ветвей власти - исполнительной, законодательной и судебной с силовыми
структурами, СМИ и бизнес элитой.- Агрессия
против соседних государств и аннексия прилегающих территорий.- Преследование
инакомыслия и политические убийства.

- Идолопоклонничество
фюреру.
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У российского фашизма есть еще и шестой, тока ему присущий признак - лишняя хромосома.
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Один признак - классовая диктатура бюрократического класса.
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Що,**** комуняцька,вже забув про 1968 рік? Історія так нічому і не навчила цих козлів...
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Камуглист чилавечинский любит кавыряцца в гавне в поисках непереваренного зерна, халяву и чилавечину. Метод борьбы: обработка серной кислотой и паяльной лампой. Посольство обурене заявою чеського комуніста Гроспича про "фашистський режим" в Україні - Цензор.НЕТ 737
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Почему-то в Чехии, которая хорошо помнит свою кровь на гусеницах совковых танков в 1968 году и позорную операцию "Дунай", не запрещена коммунистическая партия и идеология.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство возмущено заявлением чешского коммуниста Гроспича о "фашистском режиме" в Украине
 
 
 
 
 
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